إصابة زلاتان إبراهيموفيتش بـ فيروس كورونا

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير صحافية إيطالية عن إصابة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي بفيروس كورونا، وذلك قبل مواجهة فريق بودو جليمت النرويجي في الدوري الأوروبي اليوم الخميس.

وقالت صحيفة The Sun الإيطالية إن نتيجة فحص إبراهيموفيتش جاءت إيجابية؛ وذلك بعد أن خضع للفحوصات مع زملائه في ميلان أمس الأربعاء.

زلاتان إبراهيموفيتش سيخضع لإجراءات العزل الصحي

جدير بالذكر أن إبراهيموفيتش سيكون مُطالبًا بتطبيق فترة الحجر الصحي، إضافة للغياب عن مباريات ميلان، وفقًا للبروتوكولات الصحية التي وُضعت من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وكان إبراهيموفيتش بدأ موسم 2020/2021 بشكل قوي مع ميلان حيث سجل هدفًا في مباراة ميلان ضد شامروك روفرز الأيرلندي في الدوري الأوروبي، كما سجل ثنائية لميلان في لقاء بولونيا بالجولة الأولى من الدوري الإيطالي لموسم 2020/2021.

إصابة ثانية بـ كورونا في صفوف ميلان

يذكر أن مدافع ميلان، البرازيلي دوارتي أُصيب أيضًا بفيروس كورونا مع إبراهيموفيتش وقد تم عزله أيضًا.

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