إصابة ساريتش لاعب الأهلي بالرباط الصليبي

المواطن - محمد سمعه

أثبتت الفحوصات الطبية وأشعة الرنين المغناطيسي التي أجراها محترف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي البوسني ألفيس ساريتش تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الراقي والرائد ضمن الجولة الثلاثين والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي يبدأ الإجراءات لعلاج نجمه المصاب

ومن المقرر أن يتم التنسيق مع أحد الأطباء لإجراء عملية جراحية، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لتحديد طريقة التعامل مع الإصابة إما بإجراء العملية الجراحية أو الاكتفاء بالعلاج والتأهيل.

وفي وقت سابق، قرر نادي الوحدة الإماراتي اليوم الخميس، الانسحاب من بطولة دوري أبطال آسيا وذلك بسبب إصابة مجموعة من أفراده بـ فيروس كورونا المُستجد.

كيف سيؤثر انسحاب الوحدة الإماراتي على الراقي ؟

وسيؤثر هذا الانسحاب على نتائج النادي الأهلي، حيث يقع مع الوحدة في المجموعة الأولى بجانب تواجد استقلال طهران الإيراني ونادي الشرطة العراقي.

وإذا وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على طلب نادي الوحدة بالانسحاب، فهذا يعني أن نتائج كل الفرق التي قابلت الفريق الإماراتي ستُلغى، بما فيها نتيجة الأهلي مع الوحدة.

وكان الأهلي لعب مع الوحدة في الجولة الأولى من دور المجموعات في البطولة الآسيوية وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي، وهذا يعني أن الراقي ستُخصم منه نقطة ليُصبح رصيده 3 نقاط بدلًا من 4 وهو رصيد النقاط الذي يمتلكه بالفترة الحالية.







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