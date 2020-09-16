المواطن - الرياض
أعلن وزير الإسكان، وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل، إطلاق مشروع تحسين بيئة الأعمال لتسهيل اللوائح والاشتراطات البلدية ورفع حجم المنافسة، والمساهمة في تحسين المشهد الحضري.
وتابع الحقيل في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر اليوم الأربعاء: كما سعدنا أيضًا باعتماد لائحة الاشتراطات البلدية لصالونات الحلاقة الرجالية والتزيين النسائي من خلال مشاركة الوزارة للقطاع الخاص والمواطنين ضمن مشروع تحسين بيئة الأعمال.
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