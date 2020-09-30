إغلاق جزئي لبعض طرق الكويت لاستقبال جثمان الأمير الراحل

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الداخلية في الكويت أنه سوف يتم إغلاق جزئي لبعض الطرق في العاصمة الكويتية؛ وذلك لنقل جثمان أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من الساعة 2 ظهرًا.

وقالت الداخلية إن الطرق التي سيتم إغلاقها جزئيًا هي:

– طريق الملك فيصل في الاتجاهين من قاعة التشريفات حتى الدائري الخامس.

– طريق صبحان في الاتجاهين حتى جسر الملك فيصل.

– طريق الشيخ زايد من شارع دمشق حتى المقبرتين.

– شارع دمشق في الاتجاهين.

– طريق الجهراء من دوار الأمم المتحدة حتى وصلة الدوحة.

وكان الديوان الأميري أعلن أمس وفاة الشيخ صباح الأحمد في الولايات المتحدة حيث كان يتلقى العلاج هناك منذ عدة أسابيع وتم الإعلان عن وصول الجثمان اليوم إلى البلاد.

صلاة الغائب على أمير الكويت

وعممت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت على جميع مساجد الدولة بإقامة صلاة الغائب على المغفور له بإذن الله الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وحددت الوزارة اليوم الأربعاء بعد صلاة المغرب كوقت لأداء صلاة الغائب.

الأمير نواف الأحمد يؤدي اليمين الدستورية

وأدى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية في مجلس الأمة اليوم الأربعاء، وفقًا لنص المادة 60 من الدستور.

وخاطب أمير الكويت الشعب عقب أداء القسم وقال إن: الوطن يواجه ظروفًا دقيقة وتحديات خطيرة وتجاوزها يكون بوحدة الصف.

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