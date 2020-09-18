إغلاق 3 محلات ومخالفة 9 آخرين في رجال ألمع

المواطن - أحمد الشهري - رجال ألمع

نفّذت بلدية محافظة رجال ألمع، ممثلة في قسم صحة البيئة، عددًا من الجولات الرقابية على العديد من المحلات والأسواق والمطاعم والمسالخ والمنشآت المتعلقة بالصحة في المحافظة خلال أسبوع.

وتم ضبط العديد من المخالفات والملاحظات والتي تم تطبيق العقوبات المقررة لها من قبل البلدية، حيث تهدف هذه الجولات إلى ضبط المخالفين والقضاء على المخالفات والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي والوقوف على مدى التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبيئية، إضافة لمتابعة عمليات التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وأوضح رئيس بلدية رجال ألمع، سعيد بن علي آل مصمع، أن صحة البيئة بالبلدية قد قامت خلال أسبوع بـ53 جولة تفتيشية، أسفرت عن ضبط 9 مخالفات وإغلاق 3 محلات، إضافة إلى مصادرة 17 كيلو جرامًا و12 لترًا من المواد غير الصالحة للاستهلاك.

وشدد آل مصمع على أن البلدية مستمرة في جولاتها التفتيشية والرقابية، وأنه لا تهاون مع المخالفين والمستهترين بصحة المستهلكين، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر الاتصال على الرقم 940.

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