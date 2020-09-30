إقامة صلاة الغائب على الشيخ صباح الأحمد في جميع مساجد الكويت

المواطن - الرياض

عممت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت على جميع مساجد الدولة بإقامة صلاة الغائب على المغفور له بإذن الله الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وحددت الوزارة اليوم الأربعاء بعد صلاة المغرب كوقت لأداء صلاة الغائب.

وأدى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية في مجلس الأمة اليوم الأربعاء، وفقًا لنص المادة 60 من الدستور.

وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، أخ غير شقيق لأمير البلاد الراحل، وشغل منصب ولي العهد ونائب الأمير، وولد في 25 يونيو عام 1937 في فريج الشيوخ (موقع مجمع المثني حاليًّا) بمدينة الكويت.

ويعتبر نواف الأحمد الصباح النجل السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ الراحل أحمد الجابر المبارك الصباح الذي حكم الكويت منذ 1921 حتى 1950، حيث درس في مدارس الكويت المختلفة وهي مدارس حمادة وشرق والنقرة ثم في المدرسة الشرقية والمباركية، وواصل دراساته في أماكن مختلفة من الكويت، حيث تميز بالحرص على مواصلة تحصيله العلمي”، وعُين وليًّا للعهد في 7 فبراير 2006، بعد نحو شهر من تولي الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد حكم الكويت.

كما يُحسب له ضخ دماء جديدة في قطاع الشرطة، والاستفادة من طاقات الشباب في الجهاز، وهو متزوج من السيدة شريفة سليمان الجاسم وله أربعة أبناء وبنت واحدة.

وأعلن الديوان الأميري في الكويت وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال الديوان في بيان له نشرته وكالة الأنباء الكويتية- كونا-: ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه.

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