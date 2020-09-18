إقفال طرح سبتمبر من برنامج الصكوك المحلية بقيمة 1.24 مليار ريال

المواطن - الرياض

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر سبتمبر 2020م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 1,245 مليار ريال سعودي (مليار ومئتين وخمسة وأربعين مليون ريال سعودي).

وقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، حيث بلغت الشريحة الأولى 130 مليون ريال سعودي (مائة وثلاثين مليون ريال سعودي) ليصبح الحجم النهائي للشريحة 9,100 مليار ريال سعودي (تسعة مليارات ومئة مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2024 ميلادي، فيما بلغت الشريحة الثانية 1,115 مليار ريال سعودي (مليارًا ومائة وخمسة عشر مليون ريال سعودي) ليصبح الحجم النهائي للشريحة 7,615 مليار ريال سعودي (سبعة مليارات وستمائة وخمسة عشر مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2032 ميلادي.

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