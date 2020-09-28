إنجاز 57% من مشروع الدائري الثالث في العاصمة المقدسة

المواطن - مكة المكرمة

أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، استكمال أعمال المرحلة الثالثة من مشروع الطريق الدائري الثالث بالعاصمة المقدسة من شارع الجزائر إلى تقاطع التنعيم مع طريق المدينة المنورة مرورًا بشارع الحج.

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن المشروع يأتي بطول 14.55 كم، فيما كانت نسبة الإنجاز فيه 57%.

ونشرت إمارة مكة صورًا تبين العمل في مشروع الطريق الدائري الثالث بالعاصمة المقدسة وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.

وتعمل هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة جاهدة في الإشراف على تنفيذ تلك المشاريع، وتذليل الصعوبات التي قد تعترضها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لإنهائها وفق الجداول الزمنية المحددة لها.

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