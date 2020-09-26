إيجار يوجه نصائح للمواطنين قبل الانتقال للمسكن الجديد

المواطن - الرياض
وجه برنامج إيجار مجموعة من النصائح المهمة للمواطنين قبل الانتقال للمسكن الجديد.
ونصح البرنامج في إنفوجرافيك نشره عبر حسابه في “تويتر”: مَن يرغبون في النقل لسكن جديد باتباع 4 خطوات تسهل عملية النقل والتنظيم، منها تصنيف الأغراض في صناديق بفئات منظمة.
وأكد البرنامج على نقل الأثاث الثقيل بعد تنظيف السكن مع الاحتفاظ بالأغراض المهمة في شنط محكمة الإغلاق.
وشدد البرنامج على ضرورة تسليم المكان القديم مثلما تم استلامه من قبل.
يذكر أن برنامج إيجار يعد إحدى المبادرات التابعة لوزارة الإسكان.
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