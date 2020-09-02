إيداع ألف ريال لكل طالب من أبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي

المواطن - خاص

علمت “المواطن” من مصادرها أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة الضمان الاجتماعي بدأت قبل قليل بإيداع مبالغ الزي المدرسي والحقيبة المدرسية في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي.

وأوضحت المصادر أن المبالغ المودعة بلغت 1000 ريال لكل طالب في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية استحقاقات البرنامج للفصل الدراسي الأول.

ورجحت مصادر “المواطن” أن الزيادة في دعم الحقيبة المدرسية والزي المدرسي لهذا الفصل يأتي لتمكين أبناء وبنات مستفيدي الضمان الاجتماعي من شراء الأجهزة الذكية للتعليم عن بعد.

ويعتبر برنامج المساعدات النقدية لأجل الحقيبة والزي المدرسي أحد البرامج المساندة والمعتمدة بموجب الأمر السامي الكريم.

ويأتي الدعم ضمن اهتمام ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبناء وبنات مستفيدي الضمان الاجتماعي والحرص على مواصلة تعليمهم وتذليل الصعاب والعقبات التي تعترض طريقهم في مجال التعليم والدراسة.







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