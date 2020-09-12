ابتعد عن جوالك قبل النوم بساعة

المواطن- محمد داوود- جدة

شدد استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور محمد محمود، على ضرورة تجنب استخدام الجوال قبل النوم بساعة أو نصف ساعة على الأقل؛ وذلك لمنع تداخل الضوء المنبعث من الأجهزة الإلكترونية مع الهرمونات المحفزة للنوم التي تفرزها أدمغتنا.

أهمية هرمون الميلاتونين:

وقال محمود في تصريحات إلى ”المواطن”: إن أهم هرمون يفرز ليلًا هو الميلاتونين والذي تنتجه الغدة الصنوبرية في الدماغ، إذ يلعب دورًا مهمًّا في تنظيم دورة النوم لدى الإنسان، وعندما يفرز الميلاتونين في الليل فإنه يساعد الدماغ على معرفة أن وقت النوم قد حان، في حين يوقف الجسم إفراز الهرمون وقت الفجر ليساعد الجسم على الاستيقاظ، كما يساعد هرمون الميلاتونين الطبيعي الذي ينتجه الجسم ليلًا الدماغ في التمييز بين أوقات الصباح وأوقات المساء، وتنظيم دورات النوم وربطها مع نظام التوقيت الذي نعيشه، وتؤدي المستويات العالية من الميلاتونين إلى النوم العميق.

الأجهزة الذكية والتلفاز:

ولفت إلى أن هناك عدة عوامل تلعب دورًا في اضطرابات النوم ومنها الانشغال بالأجهزة الذكية لساعات طويلة، ومتابعة التلفاز، ومشاهدة اليوتيوب وغير ذلك، وهو ما يجعل جودة النوم تنخفض وغير صحية، لذا الأفضل إيقاف استعمال الشاشات المضيئة قبل نصف ساعة إلى ساعة من وقت النوم، مع تقليل التعرض لضوء الشاشات المضيئة بشكل عام وتحديد موعد ثابت للنوم مع تقليل تناول الكافيين.

قواعد الساعة البيولوجية:

وأكد محمود أن النوم يمثل أهم الاحتياجات الأساسية للإنسان، لذا فهو ليس مجرد عملية سلبية تعتمد على أن يشعر الإنسان بالتعب فينام، بل هو أحد وظائف الجهاز العصبي وتحكمه قواعد الساعة البيولوجية، ويخضع النوم لعملية فسيولوجية منظمة، تجتمع فيها أدوار كل من الهرمونات، والجهاز العصبي، والضوء في تنظيم النوم الصحي الهادئ.

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