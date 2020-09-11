ابن زكري بعد بقاء ضمك: لست مدربًا يبيع الأوهام

المواطن - مروة نبيل

أعرب الجزائري نور الدين بن زكري عن سعادته لبقاء ضمك في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مؤكدًا أنه مدرب محترف حضر من أجل العمل وتحقيق الأهداف.

ضمك في دوري محمد بن سلمان

وكان يُصارع ضمك من أجل البقاء وسط الكبار الموسم الرياضي المقبل حتى الجولة الأخيرة، قبل أن ينجح في تحقيق فوز كبير على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بنتيجة 4/3، ليستمر في دوري المحترفين.

وأنهى الفريق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز العاشر برصيد 35 نقطة، من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 8 مواجهات، والخسارة في 13 لقاءً.

ابن زكري: نستحق البقاء

وقال ابن زكري: “ضمك يستحق البقاء، ومن مباراة الاتفاق في الجولة الـ14 التي انتهت 2/2 الفريق يقدم مستوى مميزًا، أعطاني شعورًا أن لدينا إمكانات، بعدها فاز على الحزم 3 /0، وتعادل مع الهلال والنصر بنتيجة 1/1، وفاز على الاتحاد 2 /1، كان ذلك قبل التوقف الإجباري”.

وتابع خلال تصريحاته لـ”الاقتصادية”: “كان لدينا 11 لاعبًا في الحجر الصحي مطلع الاستعدادات، أثر علينا في مباراتنا الأولى بعد العودة أمام الرائد، حيث خسرنا 3 /0، إضافة للحرارة الشديدة في بريدة، تحدثنا مع اللاعبين، قلنا لهم هذا ليس مستواكم الذي أسقط البطل ووصيفه، حفزناهم لمعرفتنا بإمكاناتهم”.

ابن زكري: لا أبيع الأوهام

وعن انتشاله لفريق ضمك، قال ابن زكري: “البعض يقول معجزة كما حصل مع الفيحاء الموسم الماضي، كان الوضع صعبًا لكن ابن زكري يعمل والتوفيق من الله عز وجل، ولا أعرف شيئًا اسمه الخوف، ووظفت اللاعبين وفق الإمكانات المتاحة، وشخصيتي تعوض الفراغ لدى اللاعبين، وتعطيهم شحنة في المباريات”.

وأضاف: “هناك فرق بين مدرب يبيع الأوهام على الأندية، يأتي بمبلغ كبير ويشترط إحضار لاعب معين ولا يعمل على الإمكانات التي لديه، يخسر مباريات من أندية صغيرة، يتحجج أن الإدارة لم تتعاقد مع المطلوب، هذا مدرب يبيع الأوهام، هذه الصفات ليست موجودة لدى ابن زكري، هذا هو السر”.

وبشأن فرحته بعد المباراة الأخيرة، قال: “الجري الذي قمت به جاء تلقائيًا بسبب ظروف المباراة، نسجل ويتعادلون، إلى آخر الدقائق لم نضمن البقاء، عندما انتهت قمت بالجري، الحمل والتعب طيلة الأشهر العشرة قد انزاح، رقصة البقاء بسبب الفرح بعد تعب، وأخرجنا كل ما بداخلنا من هموم”.







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