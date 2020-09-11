اجتماع طارئ يُحدد ملامح الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

نجا نادي الاتحاد بأعجوبة من الهبوط لـ دوري الدرجة الأولى، وذلك بعد فوزه على نادي العدالة بالجولة الثلاثين والأخيرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثنائية دون رد.

ومن المنتظر عقد اجتماع طارئ بين إدارة العميد، برئاسة أنمار الحائلي، والمدرب البرازيلي فابيو كاريلي، وذلك من أجل رسم ملامح الفريق بالموسم الجديد، وتحديد الصفقات الجديدة إضافة لتحديد الراحلين عن النادي، حيث سيكون الاجتماع خلال اليومين المقبلين، وفقًا لـ تقارير صحافية.

الأقرب لمغادرة الاتحاد:

وكان اسم اللاعب الإيفواري ويلفريد بوني بالإضافة للتونسي أنيس البدري رُشحا وبقوة لمغادرة نادي العميد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وفي سياق آخر، كشف الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه عن أن العميد تقدم بشكوى ضد النصر بسبب تفاوض عبدالرحمن الحلافي المشرف على الكرة بالعالمي مع فهد المولد والحارس فواز القرني لاعبي العميد.

وتحدث جستنيه لـ برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية قائلًا: “تم رفع شكوى من إدارة العميد ضد نادي النصر؛ بسبب مفاوضة المشرف وشخص آخر للاعبي العميد”.

بيان من النصر يُوضح الحقيقة:

وفي وقت سابق، رد نادي النصر ببيان رسمي يوم الاثنين الماضي على الاتهامات التي وُجهت لـ عبدالرحمن الحلافي المشرف على الكرة بالفريق، وذلك بعد اتهامه بالتفاوض مع فهد المولد والحارس فواز القرني نجمي الاتحاد.

وجاء بيان العالمي كالتالي: “استنادًا لمبدأ الشفافية والوضوح الذي ينتهجه مجلس إدارة النادي مع جماهير العالمي، خاصة عندما يتم الزج باسم النادي في اتهامات باطلة مثل اتهام عبدالرحمن الحلافي المشرف على الكرة بالتفاوض مع فهد المولد وفواز القرني، والنادي ينفي هذا الخبر بشكل قاطع”.







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