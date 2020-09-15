اجمل عبارات قيلت في المعلم

للمعلم فضل عظيم في حياتنا فهو مربي كل الأجيال وفي يوم المعلم نبحث عن اجمل عبارات قيلت في المعلم وذلك لكي نستطيع أن نعبر للمعلم عن دوره وفضله في حياتنا.

عبارات للمعلم قصيرة

أخي المعلم أختي المعلمة فضلك عظيم في بعطائك تبني الأجيال وتنهض الأمم.

قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم ان يكون رسولا.

قالوا المعلم قولت أشرف مهنة بضيائها ليل الجهالة ينجلي هي مهنة الرسل الكرام سموا بها عن كل ذي وهم وكل مضلل.

لولا المعلم ما كتبت كتابا يوما ولا كتب الحروف يراعي بفضله جزت الفضاء محلقا وبعلمه شق الظلام شعاعي.

شكرا لمربين الأجيال شكرا لمن أضاء قناديل العلم والمعرفة في قلبي شكرا رمز التضحية والعطاء شكرًا للمعلم لك كل الحب والتقدير والاحترام.

ما أنت إلا النبع فيض عطائه خيرا يفيض ويهطل مرارًا.

صان العقول وأنها لأمانه فهو الأمين علي.

النفيس الغالي أكرم به من فاضل متفضلا وضيعة لا يشتري بالمال إثارة تنبيك عن الفعالة رفع مكانته لرفع قدرة فهو المعلم صانع الأجيال.

إلى كل معلم ومعلمة قامت بدورها العظيم يا مربي الروح إني سوف لا أنسى الجميل أنت تعلي اليوم شأن أنت تهدي السبيل عشت للعلياء تبني عشت أستاذي الجليل.

يا معلمي العالمي شكرا لك يا منارة العقول.

وقفة إجلال لصانع الأجيال شكرًا لكل من غرس بذرة تحصد ثمارها كل يوم شكرا لكل من له يد في نشر العلم.

والله لو وضعوا في يدي مجلس الوزراء ما اخترت إلا أن أكون معلما.

اجمل عبارات قيلت في المعلم

ما أجمل الحياة مع أناس يقدرون العلم ويتغلبون على مصاعبه.

لك كل الشكر والتقدير والاحترام يا معلمنا الغالي.

إن المعلم للشعوب حياتها ودليلها وعطائها المتفاني فإذا سألت عن الشعوب فلا تسل عن غير هاديها فذاك الباني.

عبارات الشكر لتخجل منك لأنك أكبر منها فأنت من حولت الفشل إلى نجاح باهر يعلو في القمم غاليتي أشكر جهدك وأقيم عملك فأنت أهل التميز.

شكرًا إلى كل من تعلمت منهم كيف أخط أول حروفي وكلماتي وأن أحفظ ديني وسيرة رسولنا الكريم وان اعرف حدود بلادي وتاريخها العظيم وأن أحسب خطواتي وانجازاتي وأحصل على نتائج مبهرة.

معلمي لقد رأيتك في السحاب تنظر إلى نظرة خالية من عنف ويأس نظرة ألحقت فيك الشرف والتقدير نظرة أنزلتك لتبني مستقبلي وقد كنت تبتسم في وجهي بعد ما بنيت بيدك مستقبلي شكرا أستاذي الجليل.

إلى من زرع في الحب والتفاؤل والألم إليك أسطر من الكلمات تعجز دماء القلب كتابتها إلى من أضاء في دروب حياتي المظلمة شكرًا لك أستاذي الغالي.

عبارات شكر وتقدير للمعلم

من خلال موقع المواطن قد ذكرنا اجمل عبارات قيلت في المعلم ونوضح الآن عبارات شكر وتقدير للمعلم

المعلم الجليل لك كل الشكر والتقدير والاحترام.

معلمي أنت شمعة تضئ لنا طريق العلم والمعرفة.

أنت نور هدايتنا وسراج نهجنا حفظك ربي ورعاك.

معلمتي ستبقين رمزا نفتخر به ونبراسا يضيء لنا حياتنا.

أنت ثقتي ومضة وشمعة تنير ظلمة الأيام فلكي منا جزيل الشكر والعرفان.

تحية وإجلال أقدمها لكي معلمتي أيها المربية الفاضلة يا شمعة تقيد وتشتعل لتنير الدنيا بالعلم والمعرفة لتنسج خيوط الشمس.

جيل واعد يتسلح بنور العلم ليرسم بخطوط مضيئة أمل اليوم ومستقبل الغد أدامك الله لنا شمعة مضيئة أبدًا الدهر لكي مني كل الحب والتقدير والاحترام.

شكرا لمربية الأجيال شكرًا لمن إضاءات قناديل العلم والمعرفة في قلبي شكرا رمز التضحية والعطاء شكرا معلمتي لكي كل الحب والتقدير.

شكرا معلمتي هناك أرواح بيضاء عذبة تشرق مع شمس كل يوم تعطي وتسعد من حولها.

عبارات شعر عن المعلم

عبارات الشكر لتخجل منك لأنك أكبر منها فأنت من حولت الفشل إلى نجاح باهر أشكر جهدك وأقيم عملك فأنت أهل التميز.

أما علمت مدادا منها منسكبا في الأجر مثل دم الله يزدلف.

فمن أتاك وفي أثوابه همم فقد سما بك والآفاق يأتلف.

ومن جفاك فلا فكر ينير له درب الحياة ففي أحلامه الأسف.

لو قارنوك بأعمال ومرتبة والله ما أنصفوا حقا ولو حلو.

فالشمس أنت على الأكوان بازغة والمجد في سعة والفجر في شرف.

والماء أنت إن الأشجار موطننا بدون سقيه لا ظل ولا قطف.

مني السؤال ومنك الجود يا سندي مني الثناء ومنك الفضل.

المعلم الأمثل قالوا المعلم قولت أفضل مرسل هو رائد العلم الصحيح الأمثل.

هو رائد التعليم منذ أن نزلت آيات القرآن أقرأ في الكتاب المنزل.

ربي وعلم أمة أمية حتى هداها للمقام الأفضل.

الله علمه وطهر قلبه وحبه رأي العاقل المتأمل.

حتى غدا في الأرض قدوة أهلها وغدا لأهل العلم أصفي منزلة.

قالوا المعلم: قولت أشرف مهنة بضيائها ليل الجهالة ينجلي هي مهنة الرسل الكرام سموا بها عن كل ذي وهم وكل مضلل، واستلمها المولي بخاتم رسله فأتي بميزان العلوم الأكمل.

يكفي المعلم أنه أفضل مرسل هو نجم مهنته الذي لم يأفل.

قصيدة شكر للمعلم

الله أكبر كل شيء زانا هذا المعلم فضله قد بانا طوبى له رجل المواقف انه نعم الصبور سلوه كم قد عاما.

ما كان يركن للفتور وأنه في الخير أفني عمره أمعانا.

ليس الطبيب وإن علا متنكرا فضل المعلم ان أراد بيانا.

فالطب منشؤه هنا عند الذي شرح الدروس وخرج الشبانة.

يا أيها الباني بنيت عقول من قادوا الجيوش وأسسوا البنيانا.

كم قد هديت بإذن ربي تائها وثقلت من فكر جزيت جنانه.

شكرا لك معلم ومعلمة أفني عمره ووقته من أجلنا له منا كل الحب والتقدير والاحترام.

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