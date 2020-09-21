احتفلوا باليوم الوطني .. ولكن تقيدوا بـ 4 أمور هامة

المواطن- محمد داوود- جدة

دعا استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور مروان محمد، أفراد المجتمع السعودي إلى التقيد بالاشتراطات الصحية والتدابير الاحترازية الخاصة بكورونا، وقال: إن الاحتفال بيوم الوطن يجب أن يكون بمراعاة أربعة ضوابط صحية هامة.

4 ضوابط صحية:

وقال في تصريحات لـ”المواطن”: إن الأمور الصحية التي يجب التقيد بها في يوم الوطن وغيره من الأيام الـ٤ هي:

⁃ ارتداء الكمامة سواء الصحية أو القماشية لكونها الوسيلة الوحيدة لتجنب اكتساب أي عدوى فيروسية من الآخرين.

⁃ تطبيق التباعد الاجتماعي؛ إذ إن هذه الخطوة تضمن عدم الاحتكاك بأي شخص مصاب أو حامل للعدوى حتى وإن كانت فيروس الإنفلونزا الموسمية.

⁃ تجنب العناق أو المصافحة باليد، ويكفي السلام بالقول.

⁃ التقليل قدر الإمكان من ملامسة الأسطح الخارجية وتعقيم وغسل اليدين بشكل دائم، وخصوصًا عند استخدام المصاعد والسلالم الكهربائية أو التوجه للمطاعم والحدائق.

أهمية الوعي المجتمعي:

وأكد الدكتور محمد، أن الوعي المجتمعي هو أساس نجاح خطط محاربة فيروس كورونا، فتفهم المجتمع بتحديات المرحلة سيعزز كل الجهود المبذولة لمواجهة وتطويق فيروس كورونا؛ إذ إن الفيروس الشرس والمزعج ما زال موجودًا في العالم ولم يتلاشَ، وقد يسهم بإذن الله التوصل للقاح في إضعافه نهائيًّا.

تطبيق الاحترازات الوقائية:

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد دعا الجميع إلى تطبيق الاحترازات الوقائية أثناء احتفالات اليوم الوطني الـ90 لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال العبدالعالي خلال الإيجاز الصحفي اليومي حول مستجدات كورونا: يحق لنا جميعًا الاحتفال باليوم الوطني والافتخار بما تحققه المملكة وتضربه من أمثلة، ونؤكد على ضرورة تطبيق البروتوكولات الصحية أينما نذهب.

تراجع إصابات كورونا:

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (483) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1009) حالات.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (329754) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (310439) حالة.

وأضاف متحدث الصحة: جميع المؤشرات إيجابية، ومن أمثلتها الحالات النشطة التي شهدت انخفاضًا بأكثر من 75% من قيمة الأعداد.

تحذير من التهاون:

وتابع العبدالعالي: نجني ثمار العودة بحذر بحمد الله، إلا أن هنالك أمثلة وتصرفات من البعض بعدم التقيد بالإجراءات في أماكن عامة مختلفة، قد تعرضنا والآخرين للخطر.

وكشف متحدث الصحة أن إجمالي فحوص كورونا في المملكة بلغ 6,049,949 فحصًا مخبريًّا دقيقًا.

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