اختفاء السلع الأساسية بعد فرض حظر التجول في بريطانيا مجددًا 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

تشكلت طوابير طويلة في متاجر بريطانيا اليوم؛ حيث تسابق المتسوقون لشراء السلع الأساسية بالجملة مثل ورق التواليت، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون عن قيود أكثر صرامة بشأن فيروس كورونا.

وتم تفريغ الأرفف من المعكرونة والأرز والسلع المعلبة بعد خطاب جونسون الذي أعلن فيه تشديد قيود الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث تشير التوقعات إلى احتمالية وصول أعداد الإصابة إلى 50 ألف حالة يوميًا بحلول منتصف أكتوبر ما لم تغير بريطانيا مسارها.

قيود الحظر الجديدة

وتشمل القيود الجديدة التي أعلن عنها بوريس جونسون، حظر التجول من الساعة 10 مساءً على جميع الحانات والبارات والمطاعم في إنجلترا، وارتداء كمامات الوجه إجباريًا من قبل عمال التجزئة والعملاء في أماكن الضيافة الداخلية وركاب سيارات الأجرة.

ويُطلب من جميع الموظفين العمل من المنزل مع إعفاء الأشخاص مثل عمال البناء وأطقم الرعاية الصحية من على شاكلتهم.

نقطة تحول لـ بريطانيا

وقال جونسون إن المملكة المتحدة تمر بـ نقطة تحول محفوفة بالمخاطر حيث حذر من أن القيود الجديدة قد تظل سارية لمدة ستة أشهر ربما.

وأدى ذلك إلى قلق متزايد من البريطانيين يعيد إلى الأذهان السيناريو السابق في مارس، ورغم حث المتسوقين على كبح جماح أنفسهم عن الشراء بدافع الذعر إلا أن ممرات المنتجات باتت فارغة تمامًا.

وكانت المنتجات الرئيسة التي اختفت من الأسواق: المعكرونة، الطماطم المعلبة والصلصات، الأطعمة المعلبة بأنواعها، مناديل المرحاض، الطحين.

وسيشهد النهج الجديد للمملكة المتحدة خلال فصل الشتاء إجراءات الأكثر صرامة، بما في ذلك حظر جميع الاتصالات الاجتماعية بين الأسر وإغلاق أماكن الضيافة والترفيه مثل الحانات والمطاعم وزعم مصدر في الحكومة البريطانية أن المدارس قد تغلق أبوابها كملاذ أخير.

شارك الخبر