ارتفاع ضحايا فيضانات السودان إلى 138 وفاة وتضرر 98.550 منزلًا

المواطن - متابعة

ارتفع عدد ضحايا فيضانات السودان الأخيرة إلى 138 وفاة منذ بداية فصل الخريف في يونيو الماضي.

وأعلنت وزارة الداخلية السودانية، في بيان نشر اليوم، أن جملة الأضرار منذ بداية الخريف بلغ 138 وفاة و56 إصابة، موضحة أن أسباب الوفيات توزعت على 96 غرقًا، و34 بانهيار المنازل، و8 بالصعق الكهربائي.

وأشار البيان إلى أن الفيضانات والسيول أدت إلى تضرر 98.550 منزلًا، بينها 40.444 انهيارًا كليًا، و58.106 انهيارًا جزئيًا، إضافة إلى تضرر 97.791 فدانًا زراعيًا، و353 مرفقًا تعليميًا وصحيًا وخدميًا و401 متجر ومخزن، ونفوق 5.980 من المواشي.

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