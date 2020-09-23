ارتفاع طفيف لأسعار النفط قبيل تقرير مخزونات الخام الأمريكية

المواطن - واس
سجلت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً أمس الثلاثاء، قبيل صدور تقرير بشأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة.
وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي أقرب استحقاق لجلسة التداول مرتفعة 28 سنتاً لتبلغ عند التسوية 41.72 دولاراً للبرميل.
وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 29 سنتاَ إلى 39.60 دولاراً للبرميل.
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