اسئله صعبه مع الاجوبه

الذكاء من الأشياء التي يمكن التعرف على نسبتها من خلال اسئله صعبه مع الاجوبه تم طرحها خصيصًا للتعرف على نسب الذكاء لدى الأشخاص من خلال مدى قدرتهم على حلها سريعًا.

اسئله صعبه مع الاجوبه

الذكاء نعمة من الله وهبها لنا وتوجد معنا منذ الولادة ولكن يمكن أن تزيد أو تقل نسبة الذكاء بناء على الأمور التي يمر بها الإنسان في حياته ولكن هناك اسئله صعبه مع الاجوبه يمكن ان تكون علامة على مقياس الذكاء وتوضح نسبة الذكاء لدى شخص معين وسوف نوضحها لكم في هذا المقال على موقع المواطن من خلال الآتي:

ما هو الشيء الذي يشبه من ناحية الشكل الاسم الذي يطلق عليه؟

الإجابة: البيض.

شيء يتواجد في كل مكان من حولك ولكنك لا تستطيع أن تراه؟

الإجابة: الهواء.

عقرب من أنواع العقارب لا يمكن أن يلدغ أحد مطلقًا؟

الإجابة: عقرب الساعة.

شيء هام يفعله الإنسان حين يقوم من نومه؟

الإجابة: يقوم بفتح عينيه.

شيء يتواجد بداخله أشياء كثيرة ومفيد جدًا في حياتنا؟

الإجابة: الكتاب.

نوع من أنواع الحيوانات يقوم بحك أذنه من خلال أنفه فما هو؟

الإجابة: الفيل.

شيء يمكنك ان تقوم به دون ان تبذل أي مجهود في حياتك؟

الإجابة: الفشل.

أسئلة ذكاء صعبة جدًا مع الإجابة

أضعف بيت على وجه الأرض؟

الإجابة: بيت العنكبوت.

بيت لا يتواجد به أبواب أو شبابيك مطلقًا؟

الإجابة: بيت الشعر.

الوقت الذي يكون فيه النهر بدون ماء؟

الإجابة: على الخريطة.

أين تتواجد حاسة الشم عند الثعبان؟

الإجابة: في لسانه.

شيء لا يمكنك أن تنتفع به إلا بعد أن تكسره؟

الإجابة: البيض.

شيء مهم في حياتنا يفقد زيله إذا مشى خطوات إلى الأمام؟

الإجابة: الخيط.

أسئلة لقياس نسبة الذكاء

توجد بعض الأسئلة التي يمكنك أن تقيس بها نسبة الذكاء لدى شخص معين بطريقة بسيطة ومنها ما يلي:

شيء يزيد إذا أخذت منه؟

الإجابة: الحفرة.

شيء يمكنه ان يدخل من الزجاج دون ان يقوم بكسره؟

الإجابة: الضوء.

شيء يسمى باهون الموجود ولكنه أغلى شيء يمكن أن نفقده في حياتنا؟

الإجابة: الماء.

نوع من أنواع المأكولات يتميز بجسم أسود وقلب ابيض؟

الإجابة: الباذنجان.

نوع من أنواع الفواكه إن كتبت اسمه على ورقة يمكنك قراءته من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين دون أن يتغير المعنى؟

الإجابة: التوت.

أسئلة لقياس الذكاء للكبار مع إجابتها

شيء لونه أخضر في الأرض ولكنه أسود اللون في الأسواق وعند طهيه يكون أحمر اللون فما يكون؟

الإجابة: الشاي.

شيء يملك أسنان كثيرة ولكنه لا يمكن أن يعض أحد؟

الإجابة: المشط.

شيء لا يمكن ان يعتدل إلا إذا قمت بضربه؟

الإجابة: المسمار.

شيء يدور في البيت دون ان يتحرك من مكانه مطلقًا؟

الإجابة: الحائط.

شيء في حياتنا يمشي دون أن يملك قدمين ويطير من دون أن يملك جناحين ويبكي دون أن يملك عينين؟

الإجابة: الغيامة.

باب من الأبواب لا يمكنك ان تفتحه؟

الإجابة: الباب المفتوح.

أسئلة عامة للتعرف على نسبة الذكاء

توجد بعض الأسئلة العامة التي تعتبر من الأسئلة الذكية التي تكشف مدى ذكاء الأشخاص من حولك ومنها:

ما هي عاصمة دولة ماليزيا؟

الإجابة: كوالالمبور.

أطول نهر من أنها قارة آسيا؟

الإجابة: نهر اليانغتسي.

أي دولة من الدول يلتقي فيها نهر النيل مع البحر؟

الإجابة: في مصر.

دولة من الدول تكون الحدود بها مفتوحة على دولة أخرى؟

الإجابة: دولة نيوزيلاندا ودولة استراليا.

أطول دولة من دول العالم من الشمال إلى الجنوب؟

الإجابة: دولة تشيلي.

ما هو أطول معبر بحري في العالم؟

الإجابة: معبر هونج كونج وحتى مكاو.

دولة يوجد بها عدد حدود كبير جدًا؟

الإجابة: الصين.

ما هي أكبر ثاني دولة من ناحية المساحة؟

الإجابة: كندا.

محيط يقع بين أسيا واستراليا وإفريقيا؟

الإجابة: المحيط الهندي.

ما هي عاصمة دولة ألمانيا؟

الإجابة: بيرلين.

ما هي البلد الأوروبية القريبة من قارة أفريقيا؟

الإجابة: أسبانيا.

أين يوجد اطول نهر من انهار العالم؟

الإجابة: أفريقيا.

ما هي عدد الدول المجاورة لدولة ألمانيا؟

الإجابة: تسعة دول هي الدنمارك والتشيك وسويسرا وفرنسا وبلجيكا وهولندا ولكسمبرج وبولندا.

دولة يمر من خلالها خط الاستواء ومدار الجدي فما هي؟

الإجابة: دولة البرازيل.

ما هي أكبر محطة من محطات السكك الحديد في العالم؟

الإجابة: محطة غراند سينترال التي تتواجد في مدينة نيويورك.

أكبر بركان من براكين العالم؟

الإجابة: جبل لاو.

ما هي الدولة التي يتواجد بها عاصمة تسمى بوخارست؟

الإجابة: دولة رومانيا.

أطول نهر من أنهار العالم؟

الإجابة: نهر النيل.

أسئلة بسيطة للتعرف على الذكاء

العملة الرسمية في اليابان؟

الإجابة: الين.

ما هي أكبر ثاني دولة من دول العالم؟

الإجابة: كندا.

محيط يقع بين أمريكا وبين أوروبا؟

الإجابة: المحيط الأطلسي.

الجهاز الذي يقيس سرعة الرياح؟

الإجابة: يسمى مقياس شدة الريح.

ما هي عدد المرات التي يدور فيها القمر حول الأرض؟

الإجابة: 13 مرة.

ما هو المعدن الذي يوجد به أعلى معدل انصهار؟

الإجابة: التنجستن بمعدل انصهار حوالي 6.192 درجة فهرنهاست.

ما هي الميجابيكسل المكافئة للعين البشرية؟

الإجابة: 576 ميجا بيكسل.

كوكب من الكواكب يملك أقصر يوم؟

الإجابة: كوكب المشترى يقدر اليوم به بحوالي عشر ساعات فقط.

أطول عضلة من عضلات جسم الإنسان؟

الإجابة: العضلة الخياطية.

أداة الباكسل في ماذا تستخدم؟

الإجابة: تستخدم الباكسل في قياس الضغط.

ما هو الكوب السادس في النظام الشمسي؟

الإجابة: كوكب زحل هو الكوكب السادس من حيث الترتيب.

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