اسئله صعبه مع خيارات

تعتبر أسئلة المعلومات العامة من الأمور الجيدة والمسلية للكبير والصغير ولذلك يجب أن تعرف أهم اسئله صعبه مع خيارات ومسلية للأطفال لكي تساعد في تنمية معدل ذكاء الإنسان بشكل عام.

اسئله صعبه مع خيارات

توجد الكثير من الأسئلة العامة التي تكون أكثر صعوبة على بعض الأشخاص وتبين معدل الذكاء كما أنها تعتبر مفيدة في إثراء معلومات الفرد بشكل عام ولذلك سنقدم لكم من خلال هذا المقال على موقع المواطن أهم اسئله صعبه مع خيارات في الآتي:

أي من الكواكب الآتية يعتبر أصغر كوكب داخل المجموعة الشمسية؟

الزهرة.

المريخ.

الأرض.

بلوتو

الإجابة: بلوتو.

من هو الحيوان الذي لا يعد من الزواحف من قائمة الحيوانات الآتية؟

التمساح.

السحلية.

الضفدع.

السلحفاة.

الإجابة: الضفدع.

ما هي عدد أضلاع المثلث؟

واحد.

ثلاثة.

اثنان.

أربعة.

الإجابة: ثلاثة.

ما الذي يجعل الكائنات متماسكة على وجه الأرض؟

الجاذبية.

القوة.

السرعة.

الحرارة.

الإجابة: الجاذبية.

ما هو الكائن البحري الذي يتواجد له ثمان أرجل؟

حصان البحر.

السلطعون.

الأخطبوط.

القرش.

الإجابة: الإخطبوط.

ما هي عدد قارات العالم

ثلاثة.

خمسة.

سبعة.

تسعة.

الإجابة: سبعة قارات.

ما هي عدد أيام السنة الكبيسة؟

360 يوم.

366 يوم.

365 يوم.

364 يوم.

الإجابة: 366 يوم.

ما هي لغة اليابان؟

الإنجليزية.

اليابانية.

الكورية.

الألمانية.

الإجابة: اللغة اليابانية.

أسئلة عامة صعبة ومفيدة

الأسئلة العامة لها فائدة كبيرة بالنسبة للكبير والصغير فهي من أهم الأشياء التي تزيد معدل ثقافة الإنسان وزيادة معلوماته بشكل كبير ومن أهم الأسئلة العامة التي يجب أن تعرفها ما يلي:

ما هو أطول نهر في جميع أنحاء العالم؟

الإجابة: نهر النيل.

ما هي أكبر قارة من القارات؟

الإجابة: قارة أسيا.

كائن من الكائنات يعتبر الأكثر تحملًا للعطش فما هو؟

الإجابة: الجمل.

طائر مصنف على أنه أسرع طائر في العالم؟

الإجابة: النعامة.

شيء ملقب بالذهب الأسود؟

الإجابة: البترول.

امرأة ملقبة بأم البشر فمن تكون (السيدة عائشة أم السيدة خديجة أم حواء)؟

الإجابة: هي حواء.

أسئلة صعبة جدًا للأذكياء فقط

هناك الكثير من الأسئلة الصعبة التي يمكن أن تساعد في التعرف على معدل ذكاء الأشخاص فهي مطروحة للأشخاص الذين لديهم معلومات عامة كبيرة ومن بينها ما يلي:

ما هي عاصمة دولة السعودية (الرياض، المنامة، جدة)؟

الإجابة: الرياض.

عدد ألوان قوس قزح هل هم 10 ألوان أم 9 ألوان أم 7 ألوان)؟

الإجابة: 7 ألوان.

مدينة لقبت بمدينة التلال السبعة هل هي لندن أو طوكيو أو روما)؟

الإجابة: روما.

ما هي الدولة التي تتواجد بها مدينة القصيم (الكويت، السعودية، الأردن)؟

الإجابة: السعودية.

في أي مكان بالجسم يتواجد جهاز البنكرياس؟

الإجابة: خلف المعدة.

ما هو عدد العضلات التي يستخدمها الإنسان عند التكلم؟

الإجابة: أربعة وأربعون عضلة.

أسئلة عامة للفائقين

ما هو اليوم الذي بدأ فيه الخلق بداية من سيدنا آدم عليه السلام؟

الإجابة: يوم الجمعة.

أول صلاة قام بها الرسول عليه الصلاة والسلام؟

الإجابة: صلاة الظهر.

ما هي السورة التي توجد في القرآن الكريم لا يوجد بها حرف “م”؟

الإجابة: سورة الكوثر.

أكبر سورة من سور القرآن الكريم؟

الإجابة: سورة البقرة.

ما هي أصغر سورة من سور القرآن الكريم؟

الإجابة: سورة الكوثر.

مادة معينة تشكل الشعر والجلد والأظافر دون مناطق الجسم الأخرى؟

الإجابة: مادة الكيراتين.

في أي مكان من الجسم يبدأ هضم الكربوهيدرات؟

الإجابة: في الفم.

عضو في جسم الإنسان ملقب بصندوق الصوت؟

الإجابة: الحنجرة.

أفضل أسئلة ذكاء صعبة

توجد الكثير من الأسئلة المصنفة ضمن أفضل مجموعة من الأسئلة العامة الصعبة ومنها:

حيوان من الحيوانات مسمى بسفينة الصحراء؟

الإجابة: الجمل.

الصوت المميز للديك ماذا يسمى؟

الإجابة: الصقاع.

ما هي عدد العيون التي تتواجد لدى النحلة؟

الإجابة: خمس عيون.

الطائر الذي يطلق عليه اسم الهيثم؟

الإجابة: الصقر.

أكبر حيوان من الحيوانات على الأرض؟

الإجابة: الحوت الأزرق.

حيوان من الحيوانات ينام دون أن يقفل عينه؟

الإجابة: السمك.

أسئلة ذكية للأطفال

أذكى حيوان في العالم؟

الإجابة: القرد.

حيوان لا يملك صوت؟

الإجابة: الزرافة.

حيوان يستطيع أن يتحمل برودة القطب الجنوبي؟

الإجابة: البطريق.

حيوان لون الدم الذي يتواجد في جسده أزرق؟

الإجابة: الأخطبوط.

ماذا يسمى صوت الأفعى؟

الإجابة: فحيح.

ما هو الصوت الذي يتميز به الضفدع؟

الإجابة: نقيق.

ما هو الصوت الذي يتميز به الحمار؟

الإجابة: نهيق.

ما هو الصوت الذي يعرف به الحصان؟

الإجابة صهيل.

أول مخلوق بشري على وجه الأرض؟

الإجابة سيدنا آدم عليه السلام.

في أي دولة تقع القدس؟

الإجابة: في فلسطين.

أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان؟

الإجابة: الصين.

ما اسم أكبر هرم من أهرامات الفراعنة؟

الإجابة: هرم خوفو.

ما هو الكوكب الذي تم تلقيبه بالكوكب الأحمر؟

الإجابة: كوكب عطارد.

ما هو أقرب كوكب من قرص الشمس؟

الإجابة: كوكب عطارد.

حيوان يتم استخراج مادة المسك المعطرة من جسمه فما هو؟

الإجابة: الغزال.

حيوان يشارك الإنسان في مرض الحصبة فما هو هذا الحيوان؟

الإجابة: القرد.

أسئلة معلومات عامة صعبة

من الشخص الذي تم تلقيبه بعميد الأدب العربي؟

الإجابة: طه حسين.

أكثر بحر دافئ في العالم؟

الإجابة: البحر الأحمر.

مادة سائلة خالية من أي سعرات حرارية؟

الإجابة: الماء.

شيء كلما ذبحته بكيت عليه؟

الإجابة: ثمرة البصل.

حيوان لا يمكن له أن يتنفس إلا من خلال لسانه؟

الإجابة: الثعبان.

اسم سكان أمريكا الأصليين؟

الإجابة: الهنود الحمر.

المكون الأساسي للزجاج ما هو؟

الإجابة: الرمل.

المكان الذي يعيش فيه النحل؟

الإجابة: خلية.

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