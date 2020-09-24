اسباب نقص فيتامين د

يعتبر فيتامين د من أفضل الفيتامينات التي تعمل على تقوية الجسم حيث أنه أي فيتامين يوجد في الجسم فهو مهم للغاية ونقص أي فيتامين قد يؤثر على صحة الجسم لذلك عند نقص فيتامين د يتساءل البعض عن اسباب نقص فيتامين د للتعرف على علاجه.

نقص فيتامين د

يقصد بنقص فيتامين د هو عدم حصول الجسم على كمية مناسبة من هذا الفيتامين والذي يساعد في بناء الجسم بشكل قوي، فيسأل الكثير من الأشخاص عن اسباب نقص فيتامين دوسوف نتعرف من خلال موقع المواطنأسباب حدوث هذا النقص وكيفية علاجه.

يعتبر فيتامين د من الفيتامينات التي تعمل على تقوية الجسم حتى يستطيع القيام بكل وظائفه.

يلعب فيتامين د دور مهم في صحة العضلات والأعصاب وكذلك تقوية الجهاز المناعي حتى لا يصاب الجسم بأي مرض بسهوله.

كما أنه يقوم بتعزيز عملية امتصاص الكالسيوم والذي يعتبر الحجر الأساسي في بناء العظام.

يحصل الجسم على فيتامين د من الدهون التي تدخل إلى الجسم.

كما أنه يمكن الحصول عليه من أشعة الشمس.

اسباب نقص فيتامين د

هناك الكثير من الأسباب التي أدت إلى نقص فيتامين د في الجسم ويبحث الناس والأطباء عن اسباب نقص فيتامين د وذلك للسيطرة عليه وعلاجه.

من أسباب نقص فيتامين د في الجسم هو الأمراض التي تنتج بسبب مشاكل في الكبد أو الكلى.

كما أنه يعد عدم حصول الجسم على النسبة الكافية من أشعة الشمس سبب في نقص فيتامين د في الجسم.

وتعتبر سوء التغذية واحدة من الأسباب التي أدت إلى نقص هذا الفيتامين وذلك بسبب عدم حصول الجسم على الفوائد التي يحتاجها.

عدم التوازن في الطعام الذي يتناوله الشخص كوال اليوم قد يؤثر بالسلب على صحته.

وجود أي مرض في الأمعاء قد يؤدي إلى عدم قدرة الجسم على امتصاص فيتامين د.

إذا كان الشخص يعاني من الوزن الزائد وذلك بسبب تراكم الدهون في جسمه فذلك سوف يؤدي إلى تخزين الفيتامين فيها.

أعراض نقص فيتامين د

تتعدد أعراض نقص فيتامين د وتختلف من شخص لآخر ومن مرحلة عمرية إلى أخرى وسوف نتعرف على هذه الأعراض منها.

يحتاج الأطفال الرضع لفيتامين د أكثر من الأشخاص كبار السن وذلك للعمل على بناء جسمه.

أن عظام الإنسان تنمو بشكل متأخر بالنسبة للوضع الطبيعي لها

قد يعاني من ينقص لديهم فيتامين د من وجود الإسهال والإمساك.

يعاني بعض الأشخاص من الجفاف الذي يكون سببه نقص هذا الفيتامين.

عدم قدرة الأشخاص على الإخراج بشكل طبيعي كباقي البشر.

ظهور الأسنان بشكل متأخر لدى الأطفال.

وقوف عضلات الأم وحدوث بعض التشنجات القوية بها.

يعاني مرضى نقص فيتامين د من وجود هشاشة قوية في العظام.

والشعور الألم والصداع والتعب الشديد.

كما أنه قد يؤدي إلى زيادة فرصة إصابة الشخص بالسكري.

حدوث تقوس في الأرجل عند الأطفال نتيجة نقص هذا الفيتامين.

أفضل الطرق لعلاج نقص فيتامين د

هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها علاج نقص فيتامين د في الجسم ومن هذه الطرق ما يلي.

يجب التعرض لأشعة بشكل كافي كل يوم وذلك من خلال الاستلقاء تحت الشمس في الوقت الجيد منها وليس في الوقت شديد الحرارة حتى لا يصاب الجسم بالأمراض.

يجب وضع وعاء واقي على الرأس أثناء الوقوف تحت أشعة الشمس وذلك للحفاظ على الشخص من التعرض لضربة شمس قوية.

يجب استشارة الطبيب المعالج لتناول فيتامين د حتى يعوض الجسم عن أي نقص يوجد به.

يجب تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د مثل الأسماك وكبدة البقر وصفار البيض.

يجب شرب الكثير من عصير البرتقال وذلك لأنه يحتوي على فيتامين د

مكملات فيتامين د

هناك بعض المكملات الغذائية التي يجب تناولها لتعويض الجسم عن نقص فيتامين د ومن هذه المكملات ما يلي.

يجب استشارة الطبيب للحصول على بعض المكملات الغذائية التي تعوض نقص فيتامين د في الجسم.

في العادة يفضل الأطباء وصف فيتامين د من النوع D3 حيث أنها أكثر فعالية وقوة في تعويض الجسم.

يجب تحديد جرعة فيتامين د من قبل الطبيب قبل تناولها حتى لا تؤثر على الجسم.

هناك من يعانون من أمراض مثل الكبد والسكر فيجب عليهم استشارة الطبيب قبل تناول أي مقويات أو أدوية لنقص فيتامين د في الجسم.

الأطعمة الغنية بفيتامين د

يجب عدم الاعتماد على الأطعمة فقط في تلبية حاجات الجسم من الفيتامينات وذلك بسبب قلة فيتامين د في هذه الأطعمة.

يوجد فيتامين د بكميات قليلة في البيض.

كما أنه يوجد في زيت كبدة الحوت.

كما أن حليب الأطفال يوجد به فيتامين د.

علاج نقص فيتامين د

تعتبر أهداف علاج نقص فيتامين د في الجسم من أهم الأسباب للحفاظ على الجسم من أي أمراض خطيرة نتيجة هذا النقص.

هناك بعض الأشخاص تكتفي بالوقوف تحت أشعة الشمس لتعويض الجسم عن نقص هذا الفيتامين.

وهناك البعض الآخر يتناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د بنسبة كبيرة داخلها.

كما أنه يوجد في الصيدليات بعض المكملات التي يمكن استخدامها لتعويض الجسم عن نقص فيتامين د مثل D2 وهناك كذلك D

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