استرجاع حساب انستقرام موقوف

تطبيق إنستقرام من أشهر تطبيقات نشر الصور والفيديوهات ولكن بعض المستخدمين يريدون التعرف على كيفية استرجاع حساب انستقرام موقوف بطريقة بسيطة عبر اتباع عدة خطوات تمكنك من استخدام حسابك الخاص.

ما هو تطبيق إنستقرام

إنستقرام يعتبر أحد البرامج التي حققت شهرة كبيرة في مجال نشر الصور والفيديوهات فهو يعتبر من أكبر المنصات الاجتماعية في جميع أنحاء العالم التي يمكنك الاعتماد عليها في نشر الصور والفيديوهات الخاصة بك بشكل مباشر وبطريقة بسيطة وهو أحد المنصات التي تملك العديد من المميزات الأخرى التي زادت من إقبال المستخدمين على الاستمتاع بما يقدمه من مزايا رائعة.

ولكن قد يواجه البعض مشاكل من ناحية تسجيل الدخول أو حذف الحساب وعدم القدرة على استرجاعه ولذلك سنوضح لكم من خلال هذا المقال على موقع المواطن كيفية استرجاع حساب انستقرام موقوف في السطور القادمة.

استرجاع حساب انستقرام موقوف

إن كنت قد قمت بحذف حسابك على إنستقرام وتريد استرجاع هذا الحساب مرة أخرى ولكن عندما تريد الدخول إلى صفحة الإنستقرام الخاصة بك وتقوم بكتابة اسم الدخول وكلمة المرور يأتي لك رسالة يتواجد بها اطلع على المزيد أو رسالة تفيد بأن كلمة المرور خاطئة أو ان الحساب الخاص بك غير موجود بالأساس فيجب عليك فعل بعض الأمور لمحاولة استعادة الحساب مرة أخرى ومنها ما سنوضحه تفصيلاً في الآتي:

قم بفتح تطبيق إنستقرام ثم قم بالنقر على زر تسجيل الدخول وبعدها اضغط على زر نسيت كلمة المرور.

ثم قم بعدها بإدخال اسم المستخدم الخاص بك أو قم بإدخال البريد الإلكتروني الخاص بك.

إن كانت البيانات التي قمت بإدخالها سليمة فستأتيك رسالة من التطبيق موضح بها خطوات إعادة تعيين كلمة المرور على البريد الإلكتروني.

بعدها سيتم تسجيل الدخول على التطبيق ويمكنك تغيير كلمة المرور الخاصة بك والتمتع بمزايا التطبيق.

أما إن تم تسجيل حسابك على إنستقرام دون أن يطلب منك التطبيق أن تقوم بإعادة تعيين كلمة مرور فعليك أن تقوم بتعيينها بنفسك لكي تتجنب أي مشكلة مستقبلية متعلقة بالحساب.

لكي تتمكن من تغيير كلمة المرور الخاصة بك بنفسك اضغط على النقاط التي تتواجد في حسابك من أعلى الصفحة واضغط على زر تغيير كلمة المرور.

طريقة مراسلة الدعم الفني بإنستقرام

إن كنت قد قمت بالعديد من الخطوات لاستعادة الحساب الخاص بك ولكنك لم تتمكن من استعادة حسابك الخاص يمكنك مراسلة الدعم الفني لكي تحاول حل المشكلة المتعلقة بعدم قدرتك على دخول حساب إنستقرام وذلك عبر الخطوات التالية:

قم بالتوجه إلى إنستقرام عبر متصفح جوجل ثم قم بالنقر على زر لا يمكنني تسجيل الدخول من هذا الرابط.

وبعدها عليك الانتباه إلى تجربة الإرشادات الموجهة من التطبيق لكي تحل مشكلة توقف الحساب.

إن اتبعت الإرشادات ولن تنجح في فتح الحساب الخاص بك يجب عليك أن تقوم بالنقر على زر مراسلة الدعم الفني.

إن كنت لا تريد استعمال البريد الإلكتروني يمكنك أيضًا مراسلة الدعم الفني لإنستقرام عبر الصفحة الرسمية الخاصة بإنستقرام التي تتواجد على الفيس بوك.

نصائح هامة عند مراسلة الدعم الفني في إنستقرام

توجد بعض النصائح الهامة التي يجب عليك مراعتها عند مراسلة الدعم الفني في إنستقرام حتى لا يتم تجاهلك ومن أهمها ما يلي:

عند إرسال رسالة للدعم الفني بإنستقرام بشأن حسابك المغلق يجب أن تكون معلوماتك مباشرة وواضحة.

حدد المشكلة التي تريد حلها بشكل واضح ومفصل حتى يتعين على مسئولي الدعم مساعدتك في حلها بشكل سليم.

قم بإضافة لقطة شاشة للمشكلة التي تعاني منها عند تسجيلك للحساب لكي يتم مساعدتك بشكل أسرع.

قم بكتابة اسم المستخدم دون ان تقوم بوضع كلمة المرور الخاصة بك حفاظًا على خصوصيتك.

لا داعي ان تنتظر الرد على رسالتك بشكل فوري فقد يستغرق الأمر بعض الوقت للقيام بحل مشكلة توقف الحساب التي تعاني منها فيمكنك متابعة الرد بعد بضعة أيام.

أسباب توقف حساب إنستقرام عن العمل

هناك عدة أمور قد تعد سبب من أسباب قيام تطبيق إنستقرام بحذف حسابك بشكل مؤقت أو دائم ومن بينها ما يلي:

إن كنت لا تنتهك إرشادات المنتدىفييمكن ان يقوم التطبيق بحذف حسابك نظرًا لأنك ترسل سبام أو تنتهك حقوق الطبعوالتشر لأحد الملكيات.

يمكن أن يتم حذف حسابك في حالة كثرة التعليق أو الإعجاب بمنشورات معينة أو متابعة الكثير من الأشخاص ثم إلغاء المتابعة بشكل مباشر.

يمكن أن يحذف حسابك نتيجة تلقي الكثير من البلاغات التي تفيد بانتهاكك لحقوق الطبع والنشر.

النشر على إنستقرام لمواد لا تملكها بدون إذن من صاحبها.

إن كنت من المتابعين الذين يقومون بشراء الليكات بالإضافة لمررات المشاهدة والتعليقات فقد يتم حذف حسابك على إنستقرام.

طريقة أخذ نسخة احتياطية من حساب إنستقرام

يمكنك القيام بتحميل نسخة بشكل احتياطي من بيانات إنستقرام لكي تحتفظ بها وذلك عبر اتباع عدة خطوات هامة سنوضحها لكم من خلال الآتي:

التوجه إلى إنستقرام ثم فتح التطبيق.

قم بالنقر على الدائرة التي تتواجد غلى جانب تعديل الملف الشخصي.

ثم انقر على زر الأمان والخصوصية على إنستقرام.

ثم انزل إلى أسفل الشاشة وسوف تجد خيار تحميل البيانات.

اضغط على زر طلب تحميل البيانات.

بعدها سيطلب منك التطبيق القيام بإدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك.

ثم قم بالضغط على زر التالي.

بعدها قم بإدخال كلمة المرور في الخانة الخاصة بهذا الأمر.

ثم قم بالضغط بشكل مباشر على زر طلب التحميل.

بعدها سيقوم تطبيق إنستقرام بإرسال رابط التحميل من خلال البريد الإلكتروني الخاص بك.

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