استشاري لـ”المواطن” تطعيم الإنفلونزا لا يخفّف من مضاعفات فيروس كورونا

المواطن-الجوهرة سعد-الرياض

نفى الدكتور محمد شيخ استشاري الأمراض المعدية أن تطعيم الانفلونزا الموسمية يخّفف من مضاعفات فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور محمد شيخ في حديث خاص “للمواطن” انه لايوجد هناك دليل علمي يثبت بأن تطعيم الإنفلونزا الموسمية تقوي المناعة، وتمنع الإصابة بفيروس كورونا، ولكن يُنصح بأخذ تطعيم الإنفلونزا سنوياً وبالأخص خلال هذا الموسم حتى نمنع من إزدياد حالات الإنفلونزا فيظل وجود فيروس كورونا وحتى لا يتم الخلط بينهما.

وأوصى الدكتور شيخ بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية ولبس الكمام، والحرص على اخذ تطعيم الإنفلونزا هذا الموسم.

مضيفًا أن التباعد الاجتماعي يساهم في تقليل انتشار العدوى، ويساعد على الانتهاء من الجائحة بوقت أسرع.

يُذكر بأن وزارة الصحة أعلنت مؤخراً عن بدء الحملة الوطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بتاريخ 27 محرم ولمدة 4 اشهر، وستكون متوفرة في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة، مشيرة إلى أن الفئات الأكثر حاجة للقاحات هم الأطفال، والحوامل، والمصابين بالامراض المزمنة، وكبار السن، والعاملين في المجال الصحي.







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