استشاري لـ”المواطن”: ذبابة العين ليست حقيقية لكنها طائرة

المواطن- محمد داوود- جدة

كشف استشاري طب وجراحة العيون الدكتور علي بإبراهيم لـ”المواطن”، أن ذبابة العين ليست حقيقية كما يعتقد البعض من اسمها، بل ذبابة “طائرة” تعيش مع الفرد في عينيه، وهي عبارة عن بقع صغيرة تتحرك أمام مجال الرؤية.

ولفت إلى أنه أحيانًا يطلق عليها العوامات، وعادة ما تحدث عندما ينظر الفرد إلى شيء مشرق (ورقة بيضاء فارغة، السماء الزرقاء الصافية) وإذا أصبحت تلك العوامات كبيرة الحجم فإنها قد تطغى على الرؤية.

الجسم الزجاجي بالعين

وأشار إلى أنه إذا كان عمر الفرد فوق الخمسين أو خضع لعملية إزالة المياه البيضاء أو يعاني من قصر النظر، فإن الجسم الزجاجي بالعين المكون من ألياف مرنة خاصة من الكولاجين الذي يتقلص ويتجمع سريعًا مما يجعل ظلاله تقع على شبكية العين وتعطي إحساس الذبابة الطائرة، ولكن في حال إذا رأى الفرد الفلاش أو الوميض في عينيه فإن عليه مراجعة الطبيب فورًا.

فحص شبكية القاع

وينصح استشاري العيون الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة إجراء الفحص الدقيق لقاع العين بعد توسيع الحدقية، وهذا الإجراء خوفًا من حدوث تمزق في الشبكية، لاسيما وأن ظهور النقاط السوداء فجأة في مجال البصر، يعني حدوث تمزق بالشبكية، وهنا يجب التدخل الطبي الفوري.

علاج مشكلة ذبابة العين

وعن علاج ذبابة العين الطائرة في العين قال الدكتور بإبراهيم: الذبابة الطائرة التي تظهر مبكرًا لا تتطلب العلاج الطبي، أما إذا كانت تؤثر على مجال الرؤية الخاص بالفرد وتمنع رؤيته فإن طبيبه قد ينصحه بإجراء عملية جراحية تسمى استئصال الزجاجية وهو إجراء بسيط حيث يتم إزالة الجسم الزجاجي وبالتالي التخلص من هذا العرض المزعج الذي يؤثر على مجال الرؤية، وهذه العملية بسيطة لكن مثل أي جراحة لا بد من أن تنطوي على بعض المضاعفات (النادرة الحدوث) مثل انفصال الشبكية أو إصابتك بـ الكتاركت.







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