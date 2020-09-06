استعلام عن خروج وعودة في السعودية برقم الاقامة

استعلام عن خروج وعودة

تتيح لك وزارة الداخلية خدمة استعلام عن خروج وعودة في السعودية برقم الإقامة من خلال منصة أبشر التابعة لها لتوفر على المقيمين والوافدين الكثير من العناء في التعامل مع الهيئات الحكومية.

استعلام عن خروج وعودة

أطلقت وزارة الداخلية موقع أبشر ليمكنك من خلاله الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدم عن طريق المكاتب الإدارية بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى الهيئات الإدارية مما يسهل الكثير من التعاملات ويوفر الوقت بشكل كبير على الوافدين كما أنه يتيح للموظفين الإداريين ممارسة مهام العمل في جو هادئ وبمعدل إنجاز هائل.

ومن بين الخدمات التي تقدمها منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية خدمة الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة في السعودية من خلال رقم الإقامة.

ولذلك سوف نوضح لكم من خلال هذا المقال على موقع المواطن طريقة ال استعلام عن خروج وعودة في السعودية برقم الإقامة بشكل أكثر تفصيلاً في السطور القادمة.

أهم المعلومات عن تأشيرة الخروج والعودة

هناك العديد من المعلومات الهامة عن تأشيرة الخروج والعودة إلى المملكة العربية السعودية والتي يجب أن تتعرف عليها قبل أن تقوم بال استعلام عن خروج وعودة وهي كالتالي:

خدمة تأشيرة الذهاب والعودة من أهم الخدمات التي يتم فعلها أون لاين من خلال شبكة الإنترنت في السعودية.

تم تطوير خدمة الحصول على التأشيرة وسميت بعد ذلك باسم خدمة مقيم.

خدمة الخروج والعودة تعتبر إحدى الخدمات التي يتم تقديمها بكثرة لمرات قد تصل إلى ثلاثة ملاين تأشيرة إلكترونية.

يمكنك الحصول على التأشيرة إلكترونيًا بكل بساطة خلال دقائق معدودة.

يمكنك أن تقوم بطباعة التأشيرة التي حصلت عليها أون لاين حتى يكون معك مستند رسمي يدل على أنك قد أصدرت التأشيرة أون لاين.

طريقة الاستعلام عن الخروج والعودة برقم الإقامة

يمكنك ال استعلام عن الخروج والعودة بشكل إلكتروني من خلال موقع أبشر التابع لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية دون الحاجة للتوجه غلى الهيئات الحكومية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني أبشر التابع لوزارة الداخلية من خلال متصفح الإنترنت الخاص بك.

ثم قم باختيار قسم الجوازات من الجزء العلوي بالصفحة.

قم بالضغط على زر الاستعلام عن تأشيرة الذهاب والعودة.

ثم قم بكتابة رقم الإقامة الخاص بك في الخانة الموضحة أمامك على الشاشة.

بعدها يجب عليك إدخال رقم الهوية للكفيل الخاص بك.

بعدها قم بإدخال الرمز المرئي على الشاشة المعروضة أمامك.

ثم ادخل رقم التأشيرة الخاصة بك.

وبعدها اكتب رقم جواز السفر الخاص بك.

ثم اضغط على زر عرض.

سوف يتم عرض بيانات التأشيرة وحالتها بشكل مفصل أمامك على الشاشة.

إمكانية تحويل تأشيرة الذهاب والعودة إلى خروج نهائي

قد يقوم الوافد بالحصول على تأشيرة خروج وعودة من مكتب العمل ولكنه يريد أن يقوم بتحويلها إلى خروج نهائي نظرًا لرغبته في عدم العودة للمملكة العربية السعودية مرة اخرى.

وفي الحقيقة فإنه لا يصح تحويل التأشيرة من ذهاب وعودة إلى خروج نهائي إلا إذا كان الشخص متواجد داخل أراضي المملكة ويتواجد معه إقامة سارية وجواز سفر ساري فعند انتهاء 60 يوم من انتهاء الصلاحية المتعلقة بالتأشيرة فسوف تسقط نهائيًا.

كيفية تمديد تأشيرة الخروج والعودة

قد يرغب بعض الأشخاص في القيام بتمديد تأشيرة الخروج والعودة بعد القيام بال استعلام عن خروج وعودة لأسباب معينة متعلقة به أو عدم قدرة الوافد على العودة بالموعد المحدد وعلى ذلك يتيح موقع أبشر التابع لوزارة الداخلية بالمملكة فرصة تمديد تأشيرة الخروج والعودة بإتباع عدة خطوات هامة سوف نوضحها لكم من خلال الآتي:

أول شيء التوجه إلى منصة أبشر من خلال شبكة الإنترنت.

بعدها قم بالضغط على زر الأفراد الذي يتواجد على يمين الصفحة.

ثم الضغط على زر خدمات تمديد التأشيرة.

ثم النقر على أيقونة تمديد الزيارات الشخصية.

ثم الدخول إلى تمديد تأشيرات العودة للمملكة.

بعدها ادخل البيانات المطلوبة وهي رقم الإقامة ورقم تأشيرة الخروج والعودة وغيرها.

بعدها سوف يتم تسجيل طلب التمديد من خلال الموقع.

طريقة الاستعلام عن تأشيرة الخروج النهائي

إذا كنت قد أصدرت تأشيرة خروج نهائي يمكنك الاستعلام عن حالتها بإتباع عدة خطوات بسيطة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط الآتية:

قم بالذهاب بشكل مباشر إلى موقع وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية من خلال شبكة الإنترنت.

ثم قم بالذهاب إلى صفحة المديرية العامة للجوازات.

ثم قم بالضغط على زر صلاحية التأشيرة.

بعدها قم بإدخال رقم الإقامة الخاص بك.

ثم قم بإدخال رقم جواز السفر.

ثم اكتب البيانات الشخصية المتعلقة بالوافد مثل الاسم إضافة لتاريخ الميلاد بشكل صحيح هجري وميلادي.

ثم الضغط مباشرة على زر التحقق.

بعدها سوف يعرض لك الموقع البيانات الخاصة بالتأشيرة وصلاحيتها والميعاد الذي صدرت به وكافة البيانات المتعلقة بالتأشيرة.

طريقة طباعة تأشيرة الخروج والعودة

بعد أن تقوم بإصدار التأشيرة يمكنك القيام بطباعتها بطريقة بسيطة من خلال الخطوات التالية:

أول شيء تقوم بالدخول على موقع خدمة المقيم من خلال شبكة الإنترنت.

ثم قم بالضغط على زر الاستعلامات الإلكترونية من خلال الصفحة الرئيسية للموقع.

قم بإدخال رقم الإقامة ثم بإدخال الاسم واضغط على زر التحقق.

بعدها مباشرة ستظهر لك جميع البيانات المتعلقة بك من اسم وتاريخ ميلاد وغيرها قم بتأكيدها من خلال الضغط على زر تأكيد.

قم بعدها بالضغط على زر طباعة التأشيرة.

بعدها سوف يقوم الموقع بطباعتها بشكل مباشر ويمكنك الاحتفاظ بها كمستند رسمي هام.

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