استفراغ الرضيع كمية كبيره

يعتبر استفراغ الرضيع من أكثر الأمور التي تقلق الكثير من الأمهات وخاصة استفراغ الرضيع كمية كبيره لذا دائمًا يبحثون عن أسباب هذا التقيؤ لدى الطفل وطرق علاجه، ولكن لو كان الطفل يتقيأ باعتدال فلا يكون هناك داعي للقلق.

القيء

قبل أن نتعرف على اسباب استفراغ الرضيع كمية كبيره فيجب أن نتعرف في البداية على ما هو القيء حيث يعتبر القيء من أكثر الأمور المنتشرة كثيرًا لدى الأطفال ويكون بسبب إصابة الطفل بالكثير من الأمراض التي من الممكن أن تصيبه في هذه المرحلة من العمر.

كما أنه لا يكون القيء من الأمور المقلقة في حالة لو كانت صحة الطفل جيدة، ولكن توجد بعض الحالات التي يشير بها التقيؤ إلى إصابة الطفل بمرض معين أو وجود مشكلة خطيرة لدى الطفل.

ولهذا فإن هذا الأمر يكون بحاجة للتعرف على الحالات التي تستدعي استشارة الطبيب وطلب العناية الطبية الفورية بالإضافة إلى التعرف على كيفية التعامل مع استفراغ الطفل إذا كانت الحالة لا تتطلب زيارة الطبيب.

أسباب استفراغ الرضيع كمية كبيره

بعد أن تحدثنا عن القيء فيجب أيضًا أن نتحدث عن أسباب استفراغ الرضيع كمية كبيرة حيث توجد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى استفراغ الرضيع كمية كبيرة وسوف يقوم موقع المواطن بتوضيح كل هذه الأسباب.

ومن هذه الأسباب ما يلي:

من الممكن أن يكون السبب في ذلك هو أن الجهاز الهضمي يتهيأ للاعتياد على الرضاعة.

البكاء الشديد.

وجود إفرازات زائدة في الفم أو الأنف.

إصابة الطفل بالسعال.

في حالة استرجاع فوائض الطعام الموجود في معدة الطفل.

الاصابة بالدوخة بسبب الحركة المستمرة أو عندما يركب الطفل سيارة.

أن يكون الطفل مصاب بمرض تنفسي.

قد يكون السبب في ذلك هو إصابة الطفل بالتهاب الأذن ويكون هذا التقيؤ عرض من أعراضه.

أن يكون الطفل مصاب بالتهاب المعدة والأمعاء.

ولهذا فمن المهم أن يتم التعرف على أسباب استفراغ الرضيع كمية كبيره حتى يتم التعرف على طريقة العلاج فكل حالة يكون لها علاج معين خاص بها.

نصائح للوقاية من استفراغ الرضيع كمية كبيره

بعد أن تعرفنا على أسباب استفراغ الطفل الرضيع، فيجب أيضًا أن نتعرف على نصائح للوقاية من استفراغ الرضيع كمية كبيرة حيث توجد بعض النصائح التي من الممكن أن يتم الاستعانة بها لكي يتم الحد من استفراغ الطفل.

ومن ضمن هذه النصائح والإرشادات ما يلي:

يجب أن يتم وضع الطفل في وضعية الجلوس أثناء عملية الرضاعة.

أن يتم حث الحليب لكي يستقر في معدة الطفل.

يجب على الأم ألا تسمح لطفلها بأن ينام بعد عملية الرضاعة بشكل مباشر.

يجب أن يتم الانتظار لمدة نصف ساعة على الأقل حتى يتم تصريف الحليب من معدته بشكل كامل.

يجب عدم الإكثار من كمية الحليب التي يتم إعطاؤها للرضيع.

كما يجب أن يتم جعل هناك فترات رضاعة متفاوتة حتى يتعود جهاز الطفل الهضمي على الحليب ويقوم بهضمه بشكل منتظم ولكي يتقن عملية الرضاعة الطبيعية.

يجب على الأم ألا تنسى أن تقوم بتحفيز طفلها على التجشؤ بعد عملية الرضاعة حتى يتخلص من الغازات وخاصة لو كانت تستخدم قنينة حليب لأنها تدخل لجسمه العديد من الهواء.

كما يجب على الأم أن تحرص بأن يكون طفلها على كتفها وتقوم بالضغط على ظهره بشكل خفيف.

يجب أن تختار الأم ملابس عمليه لطفلها لأنها لن تستطيع في النهاية أن تمنع طفلها من التقيؤ.

ويجب أيضًا ألا تنسى وضع الصدرية لكي تمتص السوائل التي تقيئها الطفل.

يفضل أن تقوم المرأة بإرضاع طفلها في مكان معين لكي يتعود، ويجب أن تغطيه بالمفارش تحسبًا لتقيؤ الطفل.

يجب على الأم ألا تهمل نظافة طفلها بعد عملية التقيؤ لأن هذا سوف يؤثر على نفسيته وقلة النظافة تجعل الأم ومن حولها يشعرون بعدم الراحة والكآبة.

يجب ألا يتم وضع الطفل على كرسي هزاز بعد عملية الرضاعة لأن هذا الأمر يجعل الطفل يتقيأ.

متى يكون التقيؤ دليل على مرض الطفل

بعد أن تعرفنا على اسباب استفراغ الطفل الرضيع كمية كبيره فيجب أيضًا أن نتعرف على متى يكون القيء دليل على مرض الطفل فعندما يتقيأ الطفل بكثرة وكان عمر الطفل أقل من شهرين.

ويفضل أن يتم استشارة الطبيب المختص عن هذا الأمر لأن هناك احتمال بأن يكون الطفل مصاب بتقلص في الممر الذي يصل بين المعدة والأمعاء فلا يمتص المواد الغذائية بطريقة جيدة.

عندما يتقيأ الطفل باللون الأخضر أو الأصفر فإن هذا يعتبر من أكثر أنواع التقيؤ الخطيرة لأنه من الممكن أن يدل على وجود انسداد في أمعاء الطفل.

في حالة وجود دم في تقيؤ الطفل فإن هذا الأمر يعد من الأمور الخطيرة جدًا والتي تشير بأن الطفل يعاني من مرض معين، ولهذا لابد أن يتم استشارة الطبيب ولكن لو كان ذلك بسبب ابتلاع الطفل بعض الدم الذي ينتج عن بلع الطفل لدم من نزيف صدر الأم فلا يكون هناك داعي لذلك.

عندما يتقيأ الطفل لمدة يوم أو يومين فإن ذلك من الممكن أن يكون دليل على إصابة الطفل بحالة مرضية معينة ولابد أن يتم استشارة الطبيب.

لو كان الطفل يرفض الرضاعة لساعات طويلة فهذا الأمر يشير إلى إصابة الطفل بالجفاف ولابد أن يتم استشارة الطبيب، كما أن أعراض الجفاف تكون عبارة عن خسارة في التنفس ومخاط وتعب ولعاب قليل.

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