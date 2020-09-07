استكمال مشروع حصر الأراضي الفضاء على طريق مكة والدائري بجدة

المواطن - مكة المكرمة

أهابت الهيئة العامة لعقارات الدولة بأصحاب الممتلكات الخاصة الثابتة الواقعة ضمن النطاق المستهدف بجانبي الطريق الدائري الجديد، جنوب شرق جدة بعرض (500م) من كل جانب وفق الإحداثيات التالية (E:520007، N:2353683 – E:536233، N:2368263)، إضافة إلى أصحاب الممتلكات ضمن النطاق المستهدف علــى جانبي الطريق السريع الجديد الذي يربط بين مدينتي مكــة المكرمة وجدة بعرض (500م) من كل جانب وفق الإحداثيات التالية (E:522743، N:2392728 – E:538512، N:2395963)، أهابت بهم إلى التقدم للإدارة الهندسية بالهيئة العامة لعقارات الدولة في مقرها الرئيسي بالرياض أو بفرع الهيئة بمدينة جدة وموافاتها بصور من صكوك إثبات الملكية مكتملة الإجراءات الشرعية والنظامية لما لذلك من أهمية في تحديد الأراضي الفضاء غير المملوكة، وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ نشر الإعلان.

وطالبت الهيئة تعاون الجميع في إنفاذ هذا الأمر تفادياً لما قد يترتب على التأخر أو الامتناع عن تقديم تلك الوثائق من تبعات، والتواصل معها للرد على أي استفسار عبر البريد الإلكتروني [email protected]

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق إنفاذ الأمر السامي الكريم القاضي بأن تقوم الهيئة بتحديد الأراضي الفضاء غير المملوكة ضمن النطاق المستهدف واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخراج صكوك عليها باسم عقارات الدولة.

ذات صلة :







شارك الخبر