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استهداف اجتماع لكبار جنرالات إيران قرب مطار دمشق

استهداف اجتماع لكبار جنرالات إيران قرب مطار دمشق

2020/09/01
الساعة 8:48 صباحًا
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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استهداف اجتماع لكبار جنرالات إيران قرب مطار دمشق
المواطن - متابعة

استهدف الطيران الإسرائيلي اجتماعاً يضم جنرالات في الحرس الثوري الإيراني وضباط رفيعي المستوى بالجيش السوري بالقرب من مطار دمشق.

وبحسب التفاصيل فقد أسفر القصف الإسرائيلي عن مقتل اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن القومي.

كما قُتل خلال القصف قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآني، ومقتل وإصابة عدة جنرالات كبار الحرس الثوري والجيش السوري.



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