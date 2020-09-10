اسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء مقابل الريال السعودي بدون مصنعية فى محلات الصاغة فى الرياض وجدة

اسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء

يومياً يحدث تغيير في اسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء وذلك بسبب تغير سعر الدولار المرتبط تغيره بالقيمة الاقتصادية لذلك يبحث الجميع يومياً عن السعر الجديد.

اسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء

سعر بيع الذهب هو قيمة المال بالريال السعودي التي يدفعها من يشتري الذهب.

سعر شراء الذهب هو السعر الذي يدفعه الصائغ لمن يقوم ببيع الذهب القديم أو المستعمل.

سعر اليوم لبيع الذهب بالمصنعية

عيار 24 من الذهب سعره من 275.285 ريال سعودي.

عيار 22 من الذهب سعره بالإضافة إلى المصنعية من 245.270 ريال سعودي.

عيار 21 من الذهب سعره بالإضافة إلى المصنعية من 230.260 ريال سعودي.

عيار 18 من الذهب سعره بالإضافة إلى المصنعية من 200.220 ريال سعودي.

سعر اليوم لشراء الذهب المستعمل بالسعودية

عيار 24 سعره من 220.225 ريال سعودي.

عيار 22 من الذهب سعره من 200.205 ريال سعودي.

عيار 21 من الذهب سعره من 185.195 ريال سعودي.

عيار 18 من الذهب سعره من 160.165 ريال سعودي.

سعر جرام الذهب بدون مصنعية

من خلال موقع المواطن قد أوضحنا اسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء.

عيار 24 من الذهب يساوي 01 ريال سعودي.

عيار 22 من الذهب يساوي 82 ريال سعودي.

عيار 21 من الذهب يعادل 76 ريال سعودي.

عيار 18 من الذهب يساوي 51 ريال سعودي.

سعر الاونصة بالريال السعودي

عيار 24 قيراط من الذهب يساوي 7400 ريال سعودي.

عيار 22 قيراط من الذهب يساوي 6800 ريال سعودي.

عيار 21 قيراط من الذهب يساوي 6485 ريال سعودي.

عيار 18 قيراط من الذهب يساوي 5565 ريال سعودي.

سعر كيلو الذهب

عيار 24 بسعر 442.29 ريال سعودي.

عيار 22 يساوي 316.03 ريال سعودي.

عيار 18 يساوي 081.72 ريال سعودي.

سعر سبيكة الذهب

سبيكة الذهب عيار 24 وزن 100 جرام تساوي 23450 ريال سعودي.

سبيكة الذهب وزن 50 جرام سعرها 11725 ريال سعودي.

سبيكة الذهب وزن 20 جرام تساوي 4690 ريال سعودي.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام تساوي 2345 ريال سعودي.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام تساوي 1175 ريال سعودي.

لا يوجد أي إضافات مصنعية على السبيكة ولكن فقط ما يضاف هي تكاليف الشحن والنقل للسبيكة وهي قليلة جدًا بالنسبة لإضافة المصنعية على أنواع الذهب الأخرى الغوايش والسلاسل وغيرها.

سعر الجنيه الذهب الانجليزي

يوجد الجنية الذهب في سوق الذهب بوزنين وهما وزن الجنية الذهب الكامل ويكون 8 جرام عيار 22 وسعره يساوي 1730 ريال سعودي.

وزن الجنيه الذهب النصف كامل ويكون 4 جرام عيار 22 وبسعر يساوي 865 ريال سعودي.

أما سعر الجنية الذهب عيار 21 السعودي وزن 8 جرام يساوي 1640 ريال سعودي.

سعر الليرة الذهب الرشادية

الليرة مثل الجنية الذهب ولكن الفرق بينهما أن وزن الليرة 7.2 جرام وليس 8 جرام سعرها يساوي 1545 ريال سعودي.

سعر الذهب السعودي بيع يوم 2/9

عيار 24 من الذهب سعره من 280.290 ريال سعودي.

عيار 22 من الذهب سعره من 250.275 ريال سعودي مع المصنعية.

عيار 21 من الذهب سعره من 235.265 ريال سعودي مع المصنعية.

عيار 18 من الذهب سعره من 205.225 ريال سعودي مع المصنعية.

سعر شراء الذهب يوم 2/9

عيار 24 من الذهب سعره من 225. 230 ريال سعودي.

عيار 22 من الذهب سعره من 205.210 ريال سعودي.

عيار 21 من الذهب سعره من 190.200 ريال سعودي.

عيار 18 من الذهب سعره من 165.170 ريال سعودي.

سعر الذهب بدون مصنعية

السعر بدون مصنعية هي الأسعار التي تحددها البورصة تبعا لحركة الأسعار العالمية بالدولار والتي لا يضاف إليها مصنعية ولكن الصائغ من يحدد المصنعية.

عيار 24 سعر الجرام يساوي 47 ريال سعودي.

عيار 22 سعر الجرام يساوي 72 ريال سعودي.

عيار 21 سعر الجرام يساوي 71 ريال سعودي.

عيار 18 سعر الجرام يساوي 61 ريال سعودي.

سعر الاونصة

عيار 24 قيراط سعرها 7400 ريال سعودي.

عيار 22 قيراط سعرها 6800 ريال سعودي.

عيار 21 قيراط سعرها 6485 ريال سعودي.

عيار 18 سعرها 5565 ريال سعودي.

سعر كيلو الذهب

كيلو الذهب عيار 24 سعره يساوي 442.29 ريال سعودي.

كيلو الذهب عيار 22 سعره يساوي 316.03 ريال سعودي.

كيلو الذهب عيار 18 سعره يساوي 081.72 ريال سعودي.

سعر سبيكة الذهب

عيار 24 وزن 100 جرام سعرها 23800 ريال سعودي.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جرام يساوي 11900 ريال سعودي.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام يساوي 4760 ريال سعودي.

سعر السبيكة الذهب وزن 10 جرام يساوي 2380 ريال سعودي.

سعر السبيكة الذهب وزن 5 جرام يساوي 1190 ريال سعودي.

لا يوجد أي إضافات مصنعية على السبيكة ولكن فقط ما يضاف هي تكاليف الشحن والنقل للسبيكة وهي قليلة جدًا بالنسبة لإضافة المصنعية على أنواع الذهب الأخرى الغوايش والسلاسل وغيرها.

سعر الجنيه الذهب الانجليزي

سعر الجنية الذهب الكامل وزن 8 جرام عيار 22 يساوي 1750 ريال سعودي.

سعر النصف جنيه الذهب الكامل وزن 4 جرام يساوي 875 ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب السعودي عيار 21 وزن 8 جرام يساوي 1660 ريال سعودي.

سعر الليرة الذهب الرشادية

الليرة مثل الجنية الذهب ولكن الفرق بينهما أن وزن الليرة 7.2 جرام وليس 8 جرام سعرها يساوي 1565 ريال سعودي.

سعر الذهب يوم 1/9

سعر الجرام من الذهب عيار 24 يساوي 34 ريال سعودي أي ما يعادل 63.29 دولار أمريكي.

سعر الجرام من الذهب عيار 22 يساوي 56 ريال سعودي أي ما يعادل 58.01 دولار أمريكي.

سعر الجرام من الذهب عيار 21 يساوي 68 ريال سعودي أي ما يعادل 55.38 دولار أمريكي.

سعر الجرام من الذهب عيار 18 يساوي 01 ريال سعودي أي ما يعادل 47.47 دولار أمريكي.

سعر الجرام من الذهب عيار 14 يساوي 45 ريال سعودي أي ما يعادل 36.92 دولار أمريكي.

سعر الجرام من الذهب عيار 12 يساوي 67 أي ما يقدر ب 31.64 دولار أمريكي.

سعر أوقية الذهب 7381 ريال سعودي أي ما يقدر ب 1968 دولار أمريكي.

سعر الجنيه الذهب يساوي 1661 ريال سعودي أي بمقدار 01 دولار أمريكي.

سعر الكيلو من الذهب يساوي 237,338 ريال سعودي أي بمقدار 63,286 دولار أمريكي.

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