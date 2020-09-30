اسماء اولاد بحرف الباء

عندما يرزق الأسر بمولود ذكر فإنهم يبحثون عن اسماء اولاد بحرف الباء من أجل إطلاقهم على أولادهم ولكن يجب اختيار اسم ذات معنى جيد لأن هذا حق الطفل على والديه أن يختاروا له اسم جيد لا يحرمه الدين أو يتسبب في إيذاء نفسي للطفل.

اسماء اولاد بحرف الباء

قدم موقع المواطن أفضل أسماء تطلق على الأولاد وتبدأ بحرف الباء وهي كالآتي:

بادر: هو اسم مأخوذ من حالة القمر المكتمل وهو حالة البدر.

هو اسم مأخوذ من حالة القمر المكتمل وهو حالة البدر. برين : هذا الاسم أصله فارسي وهو اسم يتكون من جزأين الأول بر وهو بالفارسية يعمي العلو والمركز المرموق والجزء الثاني ين وهي كلمة فارسية تعني نسب صفة لشخص.

: هذا الاسم أصله فارسي وهو اسم يتكون من جزأين الأول بر وهو بالفارسية يعمي العلو والمركز المرموق والجزء الثاني ين وهي كلمة فارسية تعني نسب صفة لشخص. بلان: هو اسم يطلق على الأشجار التي تطرح ثمار ذات أشواك مما يجعلها أرضها غير صالحة للزراعة.

هو اسم يطلق على الأشجار التي تطرح ثمار ذات أشواك مما يجعلها أرضها غير صالحة للزراعة. باتل : اسم ذكر علم يعني الرجل الذي يقدم هدية من ماله الخاص به كما أن يحمل معنى قدرة الشخص على معرفة الحق من الباطل بكل وضوح أو انه شخص يرفض الزواج من أجل التفرغ لطاعة الله.

: اسم ذكر علم يعني الرجل الذي يقدم هدية من ماله الخاص به كما أن يحمل معنى قدرة الشخص على معرفة الحق من الباطل بكل وضوح أو انه شخص يرفض الزواج من أجل التفرغ لطاعة الله. باتع: اسم يطلق على الذكور التي تتمتع برقبة طويلة وعضلات قوية.

اسم يطلق على الذكور التي تتمتع برقبة طويلة وعضلات قوية. بارح : اسم يمكن أن يسمى لطفل ذكر فهو يعني أنه سيكون رجل ثابت على مواقفه لأن كلمة بارح تعني أن هناك شيء يحتل مكان ثابت ولا يتركه أبدًا.

: اسم يمكن أن يسمى لطفل ذكر فهو يعني أنه سيكون رجل ثابت على مواقفه لأن كلمة بارح تعني أن هناك شيء يحتل مكان ثابت ولا يتركه أبدًا. باسل : من أفضل اسماء اولاد بحرف الباء لأنه يحمل صفة الشجاعة لذلك الطفل الذي يسمى به فإنه يريد أن يكون شجاع حتى ينطبق عليه معنى اسمه.

: من أفضل لأنه يحمل صفة الشجاعة لذلك الطفل الذي يسمى به فإنه يريد أن يكون شجاع حتى ينطبق عليه معنى اسمه. باسم: اسم ذكر علم مشهور في الدور العربية يحمل معنى أن الرجل الذي يسمى به يكون رجل وقور يبتسم بشفتاه فقط ولا يحدث منه صوت قهقهة.

اسم ذكر علم مشهور في الدور العربية يحمل معنى أن الرجل الذي يسمى به يكون رجل وقور يبتسم بشفتاه فقط ولا يحدث منه صوت قهقهة. باشر : اسم علم ذكر يأتي من البشارة أو البشرى السارة فهو يدل على أن حامله دائمًا يأتي بالأخبار المفرحة والتي يلقيها بوجه بشوش.

: اسم علم ذكر يأتي من البشارة أو البشرى السارة فهو يدل على أن حامله دائمًا يأتي بالأخبار المفرحة والتي يلقيها بوجه بشوش. باكر : اسم علم يسمى به الأطفال الذكور فهو يحمل معنى الصباح الباكر أي الوقت الذي يسبق شروق الشمس، كما أنه يحمل معنى أن من يسمى به نجده دائمًا هو من أول من يبادر بفعل الأشياء.

: اسم علم يسمى به الأطفال الذكور فهو يحمل معنى الصباح الباكر أي الوقت الذي يسبق شروق الشمس، كما أنه يحمل معنى أن من يسمى به نجده دائمًا هو من أول من يبادر بفعل الأشياء. باهر : اسم يأتي من الانبهار لذلك نجد من يحمل هذا الاسم يتفرد بعمل شيء لا مثيل له لدرجة انه يبهر من حوله وبالفعل فنحن نذكر كلمة باهر على الشيء الجميل اللامع المذهل.

: اسم يأتي من الانبهار لذلك نجد من يحمل هذا الاسم يتفرد بعمل شيء لا مثيل له لدرجة انه يبهر من حوله وبالفعل فنحن نذكر كلمة باهر على الشيء الجميل اللامع المذهل. بحيري : هذا اسم ذكر مأخوذ من اسم الراهب بحيرا.

: هذا اسم ذكر مأخوذ من اسم الراهب بحيرا. بدوي : اسم علم يطلق دائمًا على الذكور فهو مشتق من كلمة بادية أي البدو.

: اسم علم يطلق دائمًا على الذكور فهو مشتق من كلمة بادية أي البدو. بدر : اسم يحمل الكثير من المعنى بحسب نية من يطلق هذا الاسم على طفله فيمكن أن يطلق اسم بدر على الطفل نسبه لغزوة بدر أو نسبة للقمر في ليلة اكتماله أو نيمنًا في أن الطفل يكبر ويصبح ذات مركز.

: اسم يحمل الكثير من المعنى بحسب نية من يطلق هذا الاسم على طفله فيمكن أن يطلق اسم بدر على الطفل نسبه لغزوة بدر أو نسبة للقمر في ليلة اكتماله أو نيمنًا في أن الطفل يكبر ويصبح ذات مركز. بدري: اسم مشهور وشائع بين العرب فهو بمعنى المطر الذي يهطل قبل بداية فصل الشتاء.

أسماء ذكور بحرف الباء ذكرت في القرآن

براء : هذا الاسم يطلق على الذكور والإناث فهو يعني أن حامله يبتعد كل البعد عن أي شيء يدنسه أو يعيب خلقه كما أن هناك الكثير من الصحابة حملوا هذا الاسم وهذا طبقًا لما ذكر في القرآن “وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون”.

: هذا الاسم يطلق على الذكور والإناث فهو يعني أن حامله يبتعد كل البعد عن أي شيء يدنسه أو يعيب خلقه كما أن هناك الكثير من الصحابة حملوا هذا الاسم وهذا طبقًا لما ذكر في القرآن “وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون”. بصير : اسم مذكر يسمى به الاطفال من أجل تحقيق أمنيه أن يكبرون ويستطيعون استخدام عقولهم في أخذ القرارات الحكيمة لأنه أحدأسماء الله الحسنى التي ذكرت في القرآن: “إن الله بما تعلمون بصير”.

: اسم مذكر يسمى به الاطفال من أجل تحقيق أمنيه أن يكبرون ويستطيعون استخدام عقولهم في أخذ القرارات الحكيمة لأنه أحدأسماء الله الحسنى التي ذكرت في القرآن: “إن الله بما تعلمون بصير”. بركات : اسم مأخوذ من البركة وزيادة الرزق والخير ورضا الله وقد ذكر هذا الاسم في القرآن حين قال الله تعالى: “لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض”.

: اسم مأخوذ من البركة وزيادة الرزق والخير ورضا الله وقد ذكر هذا الاسم في القرآن حين قال الله تعالى: “لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض”. بديع: اسم معناه الجمال الذي لا مثيل له أو اكتشاف شيء لا يوجد من قبل وهو أحد أسماء الله الحسني وذكر في سورة الأنعام حين قال الله عز وجل: “بديع السماوات والأرض أني يكون له ولد”.

أسماء ذكور بحرف الباء مميزة

بسام: هو اسم ذكر ينسب إلى اسم باسم فهو بمثابة صيغة مبالغة تعني أن الشخص الذي يسمى بسام نجده دائمًا مبتسم فلا يمر يوم ونجد وجه عابس.

هو اسم ذكر ينسب إلى اسم باسم فهو بمثابة صيغة مبالغة تعني أن الشخص الذي يسمى بسام نجده دائمًا مبتسم فلا يمر يوم ونجد وجه عابس. بشار: أحد أجمل اسماء اولاد بحرف الباء لأنه مشتق من البشارة أي أن الطفل الذي يسمى به يعتاد الناس عليه بأنه وجهه بشوش بالشكل الذي يبشر بقدوم الخير.

أحد أجمل لأنه مشتق من البشارة أي أن الطفل الذي يسمى به يعتاد الناس عليه بأنه وجهه بشوش بالشكل الذي يبشر بقدوم الخير. بهاء: هذا الاسم يسمون به الأطفال الذين يتمتعون بقدر كبير من جمال الخلقة بالشكل الذي يعجب العين ويدخل الفرح على الروح.

أسماء أولاد مشهورة بحرف الباء

بهيج : اسم علم مذكر يطلق على الأشخاص الذين ينشرون البهجة والفرح في اي مكان يذهبون له.

: اسم علم مذكر يطلق على الأشخاص الذين ينشرون البهجة والفرح في اي مكان يذهبون له. بهجت : اسم يأتي من البهجة التي نشعر بها عندما نرى منظر خلاب أو شيء به نضارة وحيوية كما أن من يحمل هذا الاسم نجده دائم الابتسامة.

: اسم يأتي من البهجة التي نشعر بها عندما نرى منظر خلاب أو شيء به نضارة وحيوية كما أن من يحمل هذا الاسم نجده دائم الابتسامة. بيان : اسم علم مذكر أو مؤنث معناه هو توضيح ما هو ليس ظاهر بشكل منطقي وذكي.

: اسم علم مذكر أو مؤنث معناه هو توضيح ما هو ليس ظاهر بشكل منطقي وذكي. بحتري : هذا الاسم حمله كبار العلماء فهو يعني أن الفرد الذي يسمى به يكون قصير القامة.

: هذا الاسم حمله كبار العلماء فهو يعني أن الفرد الذي يسمى به يكون قصير القامة. بطرس : اسم ذكر ينتشر في الأديان المسيحية فهو يحمل معنى الحجر.

: اسم ذكر ينتشر في الأديان المسيحية فهو يحمل معنى الحجر. بلبل: يمكن أن يستخدمه الأفراد كاسم نسبة لطائر البلبل ذات الصوت العذب وفصاحة اللسان.

يمكن أن يستخدمه الأفراد كاسم نسبة لطائر البلبل ذات الصوت العذب وفصاحة اللسان. بلال: يسمون الأشخاص أبنائهم بهذا الاسم نسبة لبلال ابن رباح مؤذن الرسول صل الله عليه وسلم ولكن الكثير يغفل عن معناه وهو كل مشروب يروي الحلق مثل الماء أو اللبن.

شارك الخبر