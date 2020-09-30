اسماء اولاد بحرف الياء

من الصعب أن تجد اسم يبدأ بحرف الياء سواء في الوطن العربي أو في الدول الأخرى، ولكن يوجد العديد من الأشخاص الذين يبحثون عن اسماء اولاد بحرف الياء ومعانيها حيث يوجد عدد قليل جدًا من هذه الأسماء.

أسماء أولاد تبدأ بحرف الياء

دائمًا يبحث بعض الأشخاص عن اسماء أولاد تبدأ بحرف الياء حيث يوجد بعض الأسماء القليلة التي تبدأ بحرف الياء، ومنها ما يلي:

يانع : ومعناه هو الثمر الناضج الذي قد جاء موعد قطفه.

: ومعناه هو الثمر الناضج الذي قد جاء موعد قطفه. يارون : ومعناه هو الشخص المليء بالفكاهة والمرح.

: ومعناه هو الشخص المليء بالفكاهة والمرح. ياقوت : وهو يشير إلى نوع من أنواع الجواهر التي تتميز بشفافيتها وصلابتها، كما يوجد منه الكثير من الأنواع ويقال أن هذا الياقوت مكون من الماء العذب، كما أنه أيضًا قد ذكر في القرآن في قول الله تعالى (كأنهن الياقوت والمرجان).

: وهو يشير إلى نوع من أنواع الجواهر التي تتميز بشفافيتها وصلابتها، كما يوجد منه الكثير من الأنواع ويقال أن هذا الياقوت مكون من الماء العذب، كما أنه أيضًا قد ذكر في القرآن في قول الله تعالى (كأنهن الياقوت والمرجان). يازي: معناه هو الكتابة والخط، كما يعني أيضًا السهل.

أجمل اسماء اولاد بحرف الياء

سوف يقوم موقع المواطن بعرض مجموعة كبيرة من أسماء الأولاد التي تبدأ بحرف الياء، كما أنه سوف يوضح معانيها أيضًا حيث يوجد الكثير من الأسماء التي تبدأ بحرف الياء.

ولكن هذه الأسماء لا يتم تداولها في الدول العربية المتنوعة في السنوات الماضية، ولكنها قد بدأت تظهر في الأيام الأخيرة، ومن ضمن الأسماء التي تبدأ بحرف الياء ما يلي:

يافور : ومعناه هو الظباء.

: ومعناه هو الظباء. ينال : ومعناه هو المساعد والمعاون.

: ومعناه هو المساعد والمعاون. يا سيف : ومعناه هو يجلب ويزيد.

: ومعناه هو يجلب ويزيد. يسري : ومعناه هو الغني أو اللين.

: ومعناه هو الغني أو اللين. يانيس : ومعناه هو هدية من الله.

: ومعناه هو هدية من الله. يعفور : ومعناه هو الغزال.

: ومعناه هو الغزال. يربوع: ومعناه هو الشخص المقيم في مكان ولا يتركه أبدًا.

أسماء صحابي بحرف الياء

يوجد الكثير من الأمهات والآباء الذين يريدون التعرف على أسماء صحابي بحرف الياء فهي أسماء مستحبة لكي يتم التسمية بها في الإسلام، كما يوجد الكثير من الصحابة الذين يحملون أسماء بدايتها حرف الياء.

كما أننا سنقوم بتقديم أكثر الأسماء التي تتناسب مع هذا العصر الحالي، ومن الممكن أن يتم تسمية الأطفال بها، كما أننا سنقوم أيضًا بتوضيح معاني كل هذه الأسماء ومن ضمن أسماء الصحابة التي تبدأ بحرف الياء ما يلي:

يسار : ومعناه هو الرخاء والسهولة، كما يقصد به أيضًا عكس اليمين.

: ومعناه هو الرخاء والسهولة، كما يقصد به أيضًا عكس اليمين. يعمر : ومعناه الذي يسكن في مكان هو وأهله، كما أن هذا الاسم هو اسم الصحابي الذي قد أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم “يعمر السعدي”.

: ومعناه الذي يسكن في مكان هو وأهله، كما أن هذا الاسم هو اسم الصحابي الذي قد أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم “يعمر السعدي”. يزيد : ومعناه هو العطاء والزيادة أو من يضيف شيء على شيء، كما أن هذا الاسم هو اسم الصحابي المعروف “يزيد بن أسد”.

: ومعناه هو العطاء والزيادة أو من يضيف شيء على شيء، كما أن هذا الاسم هو اسم الصحابي المعروف “يزيد بن أسد”. يمان : وهذا الاسمياماني الأصل، كما أنه كان اسم الصحابي “واليمان بن جابر”.

: وهذا الاسمياماني الأصل، كما أنه كان اسم الصحابي “واليمان بن جابر”. يعلي : وهو يعني الشرف والعلو والصحابي الذي يعرف بهذا الاسم هو يعلي ابن أميه.

: وهو يعني الشرف والعلو والصحابي الذي يعرف بهذا الاسم هو يعلي ابن أميه. ياسر: ومعناه هو السهل، كما يقصد به الشخص الذي يقوم باستخدام يده اليسرى في العمل والصحابي الجليل الذي كان يطلق عليه هذا الاسم هو “ياسر ابو عمار”.

أسماء الأنبياء التي تبدأ بحرف الياء

بعد أن تعرفنا على اسماء اولاد بحرف الياء ومعانيها فيجب أيضًا أن نتعرف على أسماء الأنبياء التي تبدأ بحرف الياء حيث يوجد بعض الأسماء للأنبياء التي كانت تبدأ بحرف الياء ويوجد من هذه الأسماء بعض الأسماء المعروفة في هذا العصر.

كما أن هذه الأسماء قد أشار إليها الله عز وجل في كتابه، ولكن يوجد منا العديد من الأشخاص الذين لا يعرفون معنى هذه الأسماء التي تبدأ بحرف الياء الخاصة بالأنبياء وسوف نقوم بالتعرف على هذه الأسماء.

كما أننا سنوضح معانيها أيضًا ومن ضمن أسماء الأنبياء التي تبدأ بحرف الياء ما يلي:

يونس : ومعناه هو الصاحب والأنيس، كما لقب ذا النون، وقد ذكر الله تعالى اسمه في القرآن الكريم حيث قال (وإن يونس لمن المرسلين).

: ومعناه هو الصاحب والأنيس، كما لقب ذا النون، وقد ذكر الله تعالى اسمه في القرآن الكريم حيث قال (وإن يونس لمن المرسلين). يحيى : ومعناه هو الشخص الذي يعيش ويطول عمره، كما أنه اسم إحدى أنبياء الله، وقد ورد في القرآن الكريم (يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميًا).

: ومعناه هو الشخص الذي يعيش ويطول عمره، كما أنه اسم إحدى أنبياء الله، وقد ورد في القرآن الكريم (يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميًا). يعقوب: ومعناه هو الذي يقبل آخر ويخلفه، وقد ذكر الله تعالى اسم نبينا يعقوب في كتابه العظيم حيث قال تعالى (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون).

أسماء أولاد تبدأ بحرف الياء أجنبية

توجد العديد من أسماء الأولاد التي تبدأ بحرف الياء أجنبية، ومنها أسماء تنتمي إلى أصل تركي ولكي نتيح لكم الفرصة لكي تتعرفون على هذه الأسماء فقد قمنا باختيار هذه الفقرة للأشخاص الذين يحبون الأسماء الأجنبية.

ومن الممكن أن يتم استخدام هذه الأسماء في جميع الدول العربية المختلفة في تسمية الأبناء بها فهي لا تخالف العادات والتقاليد، ومن ضمن اسماء الأولاد التي تبدأ بحرف الياء ما يلي:

ياشه : ومعناه الرطوبة والدمع أو العمر والسن.

: ومعناه الرطوبة والدمع أو العمر والسن. ياور : ومعناه هو المدافع والحارس والحامي.

: ومعناه هو المدافع والحارس والحامي. يأمر : ومعناه هو القمر، كما يقصد به أيضًا جميل الوجه.

: ومعناه هو القمر، كما يقصد به أيضًا جميل الوجه. يلديز : ومعناه هو الكوكب أو النجم.

: ومعناه هو الكوكب أو النجم. يوتي : ومعناه هو الفحم الأسود.

: ومعناه هو الفحم الأسود. يامان : ومعناه هو الذكي الفطن أو القوي.

: ومعناه هو الذكي الفطن أو القوي. يشان : ومعناه هو العتيق القديم.

: ومعناه هو العتيق القديم. يمن : ومعناه هو العطاء والبركة والسعادة والخير.

: ومعناه هو العطاء والبركة والسعادة والخير. يورا : ومعناه هو الراوي والمعلم.

: ومعناه هو الراوي والمعلم. يسر: ومعناه هو السهولة والغنى، كما أنه يعتبر نوع من أنواع الأشجار التي تكون باللون الأسود الشديد، كما أنه ذكر في القرآن في قوله تعالى (وسنقول له من أمرنا يسرًا).

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