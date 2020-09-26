اسماء اولاد عربية اصيلة

نجد في هذه الفترة الكثير من الأسماء التي لا نعرف معانيها ولا أصلها، لذلك الناس في بحث دائم عن اسماء اولاد عربية اصيلة جديدة ويريدون أيضًا يعرفون معانيها واصلها قبل تسمية بها الأطفال.

اسماء اولاد جديدة 2020

هذا العام قد وجدنا العديد من الأسماء الجديدة والتي لم تنتشر بشكل كبير نظرًا لأنها غريبة بعض الشيء وجديدة على مسامعنا، ولكنها ذو معاني جميلة ومؤثرة لأنها اسماء اولاد عربية اصيلة أي لا تعود إلى الغرب أو الدول الأجنبية، وبالتالي معانيها سوف تكون جيدة وعريقة ومنها نذكر:

ريان : وله أكثر من معنى الأول هو الشخص كثير اللحم السمين، والثاني يعني الغصن الأخضر أو الشارب حتى الارتواء.

: وله أكثر من معنى الأول هو الشخص كثير اللحم السمين، والثاني يعني الغصن الأخضر أو الشارب حتى الارتواء. ركان : وهذا الاسم يأتي من الثبات والهدوء والوقار، وينطق راكان أيضًا بإضافة الألف.

: وهذا الاسم يأتي من الثبات والهدوء والوقار، وينطق راكان أيضًا بإضافة الألف. مُهاب : ويعني الشخص ذو الهيبة والوقار.

: ويعني الشخص ذو الهيبة والوقار. بَسيل : وهو اسم يطلق على الشخص المقدام.

: وهو اسم يطلق على الشخص المقدام. ضرغام : اسم من أسماء الأسد ويعني الشجاعة والقوة وجميع صفات الأسد.

: اسم من أسماء الأسد ويعني الشجاعة والقوة وجميع صفات الأسد. أصيل : وهو الشخص ذو الأصالة والجود.

: وهو الشخص ذو الأصالة والجود. أجود : وهو يطلق على الشخص الأفضل والأشد كرمًا وعطاء بين الناس.

: وهو يطلق على الشخص الأفضل والأشد كرمًا وعطاء بين الناس. همام : ويعني الشجاعة ويطلق على الشخص الشجاع، أو السخي، أو عظيم الهمة.

: ويعني الشجاعة ويطلق على الشخص الشجاع، أو السخي، أو عظيم الهمة. كنان : صيغة مبالغة لاسم الفاعل، ومعناه الستار.

: صيغة مبالغة لاسم الفاعل، ومعناه الستار. سنان : وهو نصل الرمح ويطلق على الشخص السريع والقوي.

: وهو نصل الرمح ويطلق على الشخص السريع والقوي. آسر : وهو يطلق على الشخص القوي الشديد والذي يستطيع بقوته أن يأسر الخصم وينتصر عليه.

: وهو يطلق على الشخص القوي الشديد والذي يستطيع بقوته أن يأسر الخصم وينتصر عليه. نيشان: اسم كردي الأصل ومعنى الإشارة.

اسماء اولاد عربية اصيلة

يمكنك أن تختار من هذه الأسماء اسمًا لأبنك القادم وابحث عنه ومعرفة خصائص وصفات الشخص التي يطلق عليه الاسم، حيث أن الشخص يأخذ من صفات ومميزات وعيوب الاسم الخاص به، ومن هذه الأسماء:

تمام : وهو الشخص الذي يقوم بإتقان عمله حتى النهاية.

: وهو الشخص الذي يقوم بإتقان عمله حتى النهاية. أُويس : وهو اسم يطلق على الذئب الصغير ويشير إلى القوة.

: وهو اسم يطلق على الذئب الصغير ويشير إلى القوة. تيم الله : اسم ذو أصل عربي مذكر النوع، ومعنى عبد الله.

: اسم ذو أصل عربي مذكر النوع، ومعنى عبد الله. فياض : وهو الشخص الكثير العطاء.

: وهو الشخص الكثير العطاء. إيهاب : وهو يعني إعداد الشيء والهدايا ووهبها لشخص ما ويدل هذا الاسم على الكرم والعطاء.

: وهو يعني إعداد الشيء والهدايا ووهبها لشخص ما ويدل هذا الاسم على الكرم والعطاء. ضرار : اسم من أسماء الأسد ويشير إلى القوة.

: اسم من أسماء الأسد ويشير إلى القوة. كيان : وهو اسم جميل وجديد على الأولاد، ويعني الوجود والقيمة العالية والمكانة المرتفعة.

: وهو اسم جميل وجديد على الأولاد، ويعني الوجود والقيمة العالية والمكانة المرتفعة. عز : من الأسماء الجميلة والسهلة، وتعني العروبة والشجاعة.

: من الأسماء الجميلة والسهلة، وتعني العروبة والشجاعة. وسيم : وهو الرجل الجميل والأنيق.

: وهو الرجل الجميل والأنيق. ورد : اسم من أسماء الأسد، أو الزهر طيب الرائحة ونادرًا من نرى رجل بهذا الاسم.

: اسم من أسماء الأسد، أو الزهر طيب الرائحة ونادرًا من نرى رجل بهذا الاسم. خطاب : ويطلق على الشخص الساعي لعقد الخطبة، والكثير الخطاب.

: ويطلق على الشخص الساعي لعقد الخطبة، والكثير الخطاب. بيجاد : من الأسماء العربية الحديثة، ويعني الشخص الهادي والمرشد، وتم استخدم هذا الاسم قديمًا للدلالة على المرشد الموجود في الصحراء.

: من الأسماء العربية الحديثة، ويعني الشخص الهادي والمرشد، وتم استخدم هذا الاسم قديمًا للدلالة على المرشد الموجود في الصحراء. داني: وهو الشخص القريب.

اسماء أولاد عربية قديمة

هذه الأسماء عبارة عن أجمل اسماء اولاد عربية اصيلة وقديمة، فهي مجموعة من الأسماء التي ذكرت قديمًا وسمى بها الصحابة والأنبياء وطالما ذكرنا الأنبياء فإنه سوف تكون جميع صفتهم صفات حسنة وجيدة وعلى خلق وبالتالي تتصف الأبناء بهذه الصفات، ومنها يذكر موقع المواطن:

آدم، إبراهيم، إسحق، يعقوب، نوح، داوود، أيّوب، سليمان، يوسف، موسى، هارون، زكريّا، يحيى، عيسى، إلياس، إسماعيل، اليسع، يونس، لوط، إدريس، هود، صالح، شعيب، ذو الكف، محمد.

أجدد أسماء عربية للأولاد

هناك مجموعة من الأسماء الحديثة والجديدة والتي ظهرت مؤخرًا ولكنها أسماء جميلة جدًا لها معاني جميلة وحقيقة بل واصلها عربي أصيل تعطي صاحبها الشجاعة والأصالة والقوة والعزيمة لأن أسماء الأولاد لابد أن تكون هكذا، ويمكنك أن تختار من هذه الأسماء ما تريد، ومن هذه الأسماء نذكر:

أنس : مصدر الونس والسعادة.

: مصدر الونس والسعادة. أيمن : الأيمن هو صاحب البركة.

: الأيمن هو صاحب البركة. الياس : المنقطع للعبادة.

: المنقطع للعبادة. آصف : الحاذق.

: الحاذق. ايليا : اسم أعجمي بمعنى بداية الشيء.

: اسم أعجمي بمعنى بداية الشيء. ثابت : مستقيم لا يتحرك.

: مستقيم لا يتحرك. ثامر : الشخص المثمر.

: الشخص المثمر. ثاقب : المصيب.

: المصيب. ولي الدين : المسئول عن الدين.

: المسئول عن الدين. وديع : الشخص الهادئ والمستقر.

: الشخص الهادئ والمستقر. وسيم: جميل الهيئة.

اسماء أولاد عربية جميلة

يمكنك أن تختار من هذه الأسماء أجملها قبل تسمية أبنائك ومعرفة معانيهم جيدًا حتى لا تضع الطفل موضع تنمر عندما يكبر بسبب معنى أو أصل الاسم وبالتالي فإنه من أجمل اسماء اولاد عربية اصيلة ما نراه في النقاط التالية مع معانيها وأصلها، وهما:

وسام : هو الذي يعطى بشرف.

: هو الذي يعطى بشرف. يامن : اليمن والبركة.

: اليمن والبركة. يافع : الشامخ السامي.

: الشامخ السامي. أشهب : البياض الذي لا يخالطه سواد.

: البياض الذي لا يخالطه سواد. أشرف : صاحب شرف.

: صاحب شرف. أيمن : المبارك.

: المبارك. أيسر : اسم يأتي من اليسر والسهولة واللين.

: اسم يأتي من اليسر والسهولة واللين. رضوان : يعني الرضا والقبول والقناعة.

: يعني الرضا والقبول والقناعة. اوس : كلمة قبطية تعني حيوان الذئب.

: كلمة قبطية تعني حيوان الذئب. أواب : يعني كثرة الرجوع إلى ربه.

: يعني كثرة الرجوع إلى ربه. باسل : هو الشخص الشجاع.

: هو الشخص الشجاع. حازم : مأخوذ من كلمة حزم، أي ضبط الأمور والجدية.

: مأخوذ من كلمة حزم، أي ضبط الأمور والجدية. بطرس : هو الحافظ سريع البديهة.

: هو الحافظ سريع البديهة. جلوان : اسم نادر يعني الواضح العالي.

: اسم نادر يعني الواضح العالي. جود : الكرم والعطاء.

: الكرم والعطاء. سام : السيف.

: السيف. صفي : الشيء الصافي.

: الشيء الصافي. حيان : النبض والحياة.

: النبض والحياة. حبيب : المحبوب، أو الودود.

: المحبوب، أو الودود. دائب: هو الرجل الجاد.

اسماء اولاد عربية اصيلة 2020

في عام 2020 ظهرت العديد من الأشياء الحديثة والجديدة والتي لم نراها من قبل، ولكن في هذا العام أيضًا تم استحداث بعض الأسماء القديمة وأصبحت جديدة مرة أخرى، وهذا لأن الشعب بدأ الرجوع إلى كلاسيكيات العصور القديمة ومعرفة قيمة الزمن الجميل وأسمائه وكل تفاصيله، ومن هذه الأسماء:

جلال : الرفعة والشأن.

: الرفعة والشأن. جمال : حسن الخلقة.

: حسن الخلقة. جابر : المعوض.

: المعوض. جروان : ابن الأسد والكلب.

: ابن الأسد والكلب. جلاء : الوضوح.

: الوضوح. جلوان : الواضح العالي.

: الواضح العالي. تاج الدين : الإكليل.

: الإكليل. تميم: يعني الرجل كامل الخلق.

عاصم : المانع عن المعاصي.

: المانع عن المعاصي. ملهم : الدال على الخير.

: الدال على الخير. فاهد : يعني تشبه بالفهد.

: يعني تشبه بالفهد. تيمور: ملك من ملوك المغول.

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