اسماء اولاد عربية اصيلة
نجد في هذه الفترة الكثير من الأسماء التي لا نعرف معانيها ولا أصلها، لذلك الناس في بحث دائم عن اسماء اولاد عربية اصيلة جديدة ويريدون أيضًا يعرفون معانيها واصلها قبل تسمية بها الأطفال.
اسماء اولاد جديدة 2020
هذا العام قد وجدنا العديد من الأسماء الجديدة والتي لم تنتشر بشكل كبير نظرًا لأنها غريبة بعض الشيء وجديدة على مسامعنا، ولكنها ذو معاني جميلة ومؤثرة لأنها اسماء اولاد عربية اصيلة أي لا تعود إلى الغرب أو الدول الأجنبية، وبالتالي معانيها سوف تكون جيدة وعريقة ومنها نذكر:
- ريان: وله أكثر من معنى الأول هو الشخص كثير اللحم السمين، والثاني يعني الغصن الأخضر أو الشارب حتى الارتواء.
- ركان: وهذا الاسم يأتي من الثبات والهدوء والوقار، وينطق راكان أيضًا بإضافة الألف.
- مُهاب: ويعني الشخص ذو الهيبة والوقار.
- بَسيل: وهو اسم يطلق على الشخص المقدام.
- ضرغام: اسم من أسماء الأسد ويعني الشجاعة والقوة وجميع صفات الأسد.
- أصيل: وهو الشخص ذو الأصالة والجود.
- أجود: وهو يطلق على الشخص الأفضل والأشد كرمًا وعطاء بين الناس.
- همام: ويعني الشجاعة ويطلق على الشخص الشجاع، أو السخي، أو عظيم الهمة.
- كنان: صيغة مبالغة لاسم الفاعل، ومعناه الستار.
- سنان: وهو نصل الرمح ويطلق على الشخص السريع والقوي.
- آسر: وهو يطلق على الشخص القوي الشديد والذي يستطيع بقوته أن يأسر الخصم وينتصر عليه.
- نيشان: اسم كردي الأصل ومعنى الإشارة.
اسماء اولاد عربية اصيلة
يمكنك أن تختار من هذه الأسماء اسمًا لأبنك القادم وابحث عنه ومعرفة خصائص وصفات الشخص التي يطلق عليه الاسم، حيث أن الشخص يأخذ من صفات ومميزات وعيوب الاسم الخاص به، ومن هذه الأسماء:
- تمام: وهو الشخص الذي يقوم بإتقان عمله حتى النهاية.
- أُويس: وهو اسم يطلق على الذئب الصغير ويشير إلى القوة.
- تيم الله: اسم ذو أصل عربي مذكر النوع، ومعنى عبد الله.
- فياض: وهو الشخص الكثير العطاء.
- إيهاب: وهو يعني إعداد الشيء والهدايا ووهبها لشخص ما ويدل هذا الاسم على الكرم والعطاء.
- ضرار: اسم من أسماء الأسد ويشير إلى القوة.
- كيان: وهو اسم جميل وجديد على الأولاد، ويعني الوجود والقيمة العالية والمكانة المرتفعة.
- عز: من الأسماء الجميلة والسهلة، وتعني العروبة والشجاعة.
- وسيم: وهو الرجل الجميل والأنيق.
- ورد: اسم من أسماء الأسد، أو الزهر طيب الرائحة ونادرًا من نرى رجل بهذا الاسم.
- خطاب: ويطلق على الشخص الساعي لعقد الخطبة، والكثير الخطاب.
- بيجاد: من الأسماء العربية الحديثة، ويعني الشخص الهادي والمرشد، وتم استخدم هذا الاسم قديمًا للدلالة على المرشد الموجود في الصحراء.
- داني: وهو الشخص القريب.
اسماء أولاد عربية قديمة
هذه الأسماء عبارة عن أجمل اسماء اولاد عربية اصيلة وقديمة، فهي مجموعة من الأسماء التي ذكرت قديمًا وسمى بها الصحابة والأنبياء وطالما ذكرنا الأنبياء فإنه سوف تكون جميع صفتهم صفات حسنة وجيدة وعلى خلق وبالتالي تتصف الأبناء بهذه الصفات، ومنها يذكر موقع المواطن:
آدم، إبراهيم، إسحق، يعقوب، نوح، داوود، أيّوب، سليمان، يوسف، موسى، هارون، زكريّا، يحيى، عيسى، إلياس، إسماعيل، اليسع، يونس، لوط، إدريس، هود، صالح، شعيب، ذو الكف، محمد.
أجدد أسماء عربية للأولاد
هناك مجموعة من الأسماء الحديثة والجديدة والتي ظهرت مؤخرًا ولكنها أسماء جميلة جدًا لها معاني جميلة وحقيقة بل واصلها عربي أصيل تعطي صاحبها الشجاعة والأصالة والقوة والعزيمة لأن أسماء الأولاد لابد أن تكون هكذا، ويمكنك أن تختار من هذه الأسماء ما تريد، ومن هذه الأسماء نذكر:
- أنس: مصدر الونس والسعادة.
- أيمن: الأيمن هو صاحب البركة.
- الياس: المنقطع للعبادة.
- آصف: الحاذق.
- ايليا: اسم أعجمي بمعنى بداية الشيء.
- ثابت: مستقيم لا يتحرك.
- ثامر: الشخص المثمر.
- ثاقب: المصيب.
- ولي الدين: المسئول عن الدين.
- وديع: الشخص الهادئ والمستقر.
- وسيم: جميل الهيئة.
اسماء أولاد عربية جميلة
يمكنك أن تختار من هذه الأسماء أجملها قبل تسمية أبنائك ومعرفة معانيهم جيدًا حتى لا تضع الطفل موضع تنمر عندما يكبر بسبب معنى أو أصل الاسم وبالتالي فإنه من أجمل اسماء اولاد عربية اصيلة ما نراه في النقاط التالية مع معانيها وأصلها، وهما:
- وسام: هو الذي يعطى بشرف.
- يامن: اليمن والبركة.
- يافع: الشامخ السامي.
- أشهب: البياض الذي لا يخالطه سواد.
- أشرف: صاحب شرف.
- أيمن: المبارك.
- أيسر: اسم يأتي من اليسر والسهولة واللين.
- رضوان: يعني الرضا والقبول والقناعة.
- اوس: كلمة قبطية تعني حيوان الذئب.
- أواب: يعني كثرة الرجوع إلى ربه.
- باسل: هو الشخص الشجاع.
- حازم: مأخوذ من كلمة حزم، أي ضبط الأمور والجدية.
- بطرس: هو الحافظ سريع البديهة.
- جلوان: اسم نادر يعني الواضح العالي.
- جود: الكرم والعطاء.
- سام: السيف.
- صفي: الشيء الصافي.
- حيان: النبض والحياة.
- حبيب: المحبوب، أو الودود.
- دائب: هو الرجل الجاد.
اسماء اولاد عربية اصيلة 2020
في عام 2020 ظهرت العديد من الأشياء الحديثة والجديدة والتي لم نراها من قبل، ولكن في هذا العام أيضًا تم استحداث بعض الأسماء القديمة وأصبحت جديدة مرة أخرى، وهذا لأن الشعب بدأ الرجوع إلى كلاسيكيات العصور القديمة ومعرفة قيمة الزمن الجميل وأسمائه وكل تفاصيله، ومن هذه الأسماء:
- جلال: الرفعة والشأن.
- جمال: حسن الخلقة.
- جابر: المعوض.
- جروان: ابن الأسد والكلب.
- جلاء: الوضوح.
- جلوان: الواضح العالي.
- تاج الدين: الإكليل.
- تميم: يعني الرجل كامل الخلق.
- عاصم: المانع عن المعاصي.
- ملهم: الدال على الخير.
- فاهد: يعني تشبه بالفهد.
- تيمور: ملك من ملوك المغول.