اسماء بنات بحرف الميم جميلة جدًا 2020

اسماء بنات بحرف الميم

بعض الأمهات الحوامل بمجرد معرفتها بأنها حامل في أنثى يقومون بالبحث عن اسماء بنات بحرف الميم حيث أن كثير من الناس يرون أن حرف الميم من الحروف المميزة.

اسماء بنات بحرف الميم

مير : تشير إلى أفضل غذاء تأخذه في رحلتك وهو مأخوذ من الميرة وهو الغذاء الذي يؤخذ وقت الحرب أيام رسول الله.

: تشير إلى أفضل غذاء تأخذه في رحلتك وهو مأخوذ من الميرة وهو الغذاء الذي يؤخذ وقت الحرب أيام رسول الله. مليكة : هو مشتق من اسم ملك ويطلق عليه الفتيات الجميلات.

: هو مشتق من اسم ملك ويطلق عليه الفتيات الجميلات. ملاك : يشير هذا الاسم إلى الطيبة ويطلق على البنات التي تحمل النقاء وطيبة الملائكة.

: يشير هذا الاسم إلى الطيبة ويطلق على البنات التي تحمل النقاء وطيبة الملائكة. ميرنا : هو اسم انجليزي ويشير إلى المرأة اللطيفة المشهورة بنظراتها الهادئة.

: هو اسم انجليزي ويشير إلى المرأة اللطيفة المشهورة بنظراتها الهادئة. ميار : هو يشير إلى الضوء الذي ينبعث من القمر.

: هو يشير إلى الضوء الذي ينبعث من القمر. مريم : هو اسم جميل يشير إلى العفة والطهارة وهو مذكور في القرآن وهو اسم السيدة العذراء مريم.

: هو اسم جميل يشير إلى العفة والطهارة وهو مذكور في القرآن وهو اسم السيدة العذراء مريم. مايسة : هو يشير إلى الفتاة كثيرة التمايل.

: هو يشير إلى الفتاة كثيرة التمايل. منسه : هو اسم من الأسماء النادرة وهو اسم بنت نبي الله يوسف عليه السلام.

: هو اسم من الأسماء النادرة وهو اسم بنت نبي الله يوسف عليه السلام. منار : معناه موضع النور ومأخوذ من كلمة منارة.

: معناه موضع النور ومأخوذ من كلمة منارة. مياس : يشير إلى أجمل وأحلى بذور ذات الرائحة العطرية الجميلة.

: يشير إلى أجمل وأحلى بذور ذات الرائحة العطرية الجميلة. منه الله : ويشير هذا الاسم إلى العظة والكرم من عند الله سبحانه وتعالى.

: ويشير هذا الاسم إلى العظة والكرم من عند الله سبحانه وتعالى. ماريه : يطلق على البنات البيضاء الجميلة وهو اسم ذات أصل مسيحي.

: يطلق على البنات البيضاء الجميلة وهو اسم ذات أصل مسيحي. ميسرة : هو اسم مشتق من اليسر ومعناه لين الطباع.

: هو اسم مشتق من اليسر ومعناه لين الطباع. مليكا : يشير إلى الفتاة الجميلة والطيبة بطيبه الملائكة.

: يشير إلى الفتاة الجميلة والطيبة بطيبه الملائكة. مكه: يشير إلى بيت الله الحرام وكذلك هي المكان الذي ولد به الرسول صلى الله عليه وسلم.

اسماء بنات بحرف الميم مميزة

منى : وهذا الاسم يشير إلى الأمنيات والرغبات التي يريد الشخص تحقيقها فهو جمع الأمنية.

: وهذا الاسم يشير إلى الأمنيات والرغبات التي يريد الشخص تحقيقها فهو جمع الأمنية. مثاب : يشير هذا الاسم إلى الصحة والسلامة.

: يشير هذا الاسم إلى الصحة والسلامة. ميرا : وهذا الاسم ذو أصول إنجليزية ولكنه انتشر في الوطن العربي لسهولة نطقه وكتابته.

: وهذا الاسم ذو أصول إنجليزية ولكنه انتشر في الوطن العربي لسهولة نطقه وكتابته. مهتاب : ويعنى هذا الاسم ضوء القمر.

: ويعنى هذا الاسم ضوء القمر. منال : ويعني ذلك الاسم الوصول فكلمة صعبة المنال أي صعبة الوصول.

: ويعني ذلك الاسم الوصول فكلمة صعبة المنال أي صعبة الوصول. مارتينا : وهذا الاسم ذو أصل مسيحي ويعني إله الحرب كما ذكر في الأساطير الرومانية.

: وهذا الاسم ذو أصل مسيحي ويعني إله الحرب كما ذكر في الأساطير الرومانية. مرام : يطلق على الأشياء المراد تحقيقها.

: يطلق على الأشياء المراد تحقيقها. ماجدة : هي من الأسماء العربية الأصيلة وتشير إلى المرأة ذات الأخلاق العالية.

: هي من الأسماء العربية الأصيلة وتشير إلى المرأة ذات الأخلاق العالية. ملكة : معناها الصفاء الطيبة النقية الجميلة الراسخة في القلوب.

: معناها الصفاء الطيبة النقية الجميلة الراسخة في القلوب. مديحة : يشير إلى الجمال وحسن السمعة الطيبة.

: يشير إلى الجمال وحسن السمعة الطيبة. مهجة : يشير إلى خفة الدم والروح وكل شيء أحسنه وخالصة.

: يشير إلى خفة الدم والروح وكل شيء أحسنه وخالصة. ماري : يشير هذا الاسم إلى الأسى والألم.

: يشير هذا الاسم إلى الأسى والألم. مها : معناه البقرة المتوحشة أي المرأة التي تتمتع بعيون واسعة وجريئة.

: معناه البقرة المتوحشة أي المرأة التي تتمتع بعيون واسعة وجريئة. ميسرة : ويشير إلى الليونة واليسر.

: ويشير إلى الليونة واليسر. ملك: يشير هذا الاسم إلى امتلاك كل شيء.

أسماء حديثة بحرف الميم للبنات

موقع المواطن يوضح اسماء بنات بحرف الميم مميزة وكذلك الأسماء النادرة والحديثة.

مهرة : يطلق هذا الاسم على المهر الفرس الصغير ويشير إلى المرأة ذات المهر العالي.

: يطلق هذا الاسم على المهر الفرس الصغير ويشير إلى المرأة ذات المهر العالي. محسنة : يدل على العطاء والإحسان.

: يدل على العطاء والإحسان. ماهي : هذا الاسم ذات أصول هندية ولكنه انتشر في الدول العربية لسهولته.

: هذا الاسم ذات أصول هندية ولكنه انتشر في الدول العربية لسهولته. ميريام : هو اسم عبري ويعني الأحزان.

: هو اسم عبري ويعني الأحزان. مي : يعني هذا الاسم الغزال الصغير.

: يعني هذا الاسم الغزال الصغير. منيرة : يعني هذا الاسم النور المشرق.

: يعني هذا الاسم النور المشرق. مشيرة : يعني هذا الاسم الناصحة صاحبة الرأي الصائب.

: يعني هذا الاسم الناصحة صاحبة الرأي الصائب. ميساء : ويشير هذا الاسم إلى الفتاة التي تتمايل وتتبختر.

: ويشير هذا الاسم إلى الفتاة التي تتمايل وتتبختر. محاسن : يعني ذلك الاسم الصفات الحسنة الكثيرة.

: يعني ذلك الاسم الصفات الحسنة الكثيرة. مروة : هو اسم جبل يوجد في المملكة العربية السعودية وهو جبل المروة.

: هو اسم جبل يوجد في المملكة العربية السعودية وهو جبل المروة. مزنه : وهو يشير إليه السحاب الأبيض.

: وهو يشير إليه السحاب الأبيض. مرح : يطلق على البنات ذات الروح الجميلة.

: يطلق على البنات ذات الروح الجميلة. مهاد : يطلق على فراش الأطفال الصغار.

: يطلق على فراش الأطفال الصغار. منهاج : هو الطريق الصحيح الذي يسير فيه الإنسان.

: هو الطريق الصحيح الذي يسير فيه الإنسان. منتهي: معناه هو نهاية الطريق.

أسماء بنات سهلة ومميزة بحرف الميم

ميلا : يدل على الفتاة التي تمشي برقه ونعومه.

: يدل على الفتاة التي تمشي برقه ونعومه. متيمه : تشير إلى الفتاة المخلصة في حبها لكل من تحبه وشريك حياتها.

: تشير إلى الفتاة المخلصة في حبها لكل من تحبه وشريك حياتها. جاهدة : وتشير إلى المرأة المجاهدة والمكافحة في الحياة.

: وتشير إلى المرأة المجاهدة والمكافحة في الحياة. مانعة : من الأسماء النادرة وهو اسم الفتاة التي تتمسك بالحفاظ على شرفها.

: من الأسماء النادرة وهو اسم الفتاة التي تتمسك بالحفاظ على شرفها. ميرال : وهو يطلق علي اسم حيوان الغزال الصغير.

: وهو يطلق علي اسم حيوان الغزال الصغير. منشدة : يشير الاسم أي البنات ذات الصوت الجميل.

: يشير الاسم أي البنات ذات الصوت الجميل. مونه : معناه القمر شديد الإضاءة والوضوح.

: معناه القمر شديد الإضاءة والوضوح. مريهان : يطلق على الإضاءة الجميلة للقمر.

: يطلق على الإضاءة الجميلة للقمر. ميس : تعني الفتاة الرقيقة الخجولة.

: تعني الفتاة الرقيقة الخجولة. مادلين : يشير هذا الاسم إلى فاكهة المادلين الصيفية

: يشير هذا الاسم إلى فاكهة المادلين الصيفية مآثر : ويشير الى مكارم الأخلاق وحسن الصفات الجميلة.

: ويشير الى مكارم الأخلاق وحسن الصفات الجميلة. مارسيلا : وهو يشير إلى المرأة الجميلة المحبة لأسرتها.

: وهو يشير إلى المرأة الجميلة المحبة لأسرتها. ميسون : وهذا الاسم فارسي ويشير إلى المرأة الجميلة ذات الخدود المنتفخة الحمراء.

: وهذا الاسم فارسي ويشير إلى المرأة الجميلة ذات الخدود المنتفخة الحمراء. منيرفا : هو اسم لاتيني ويشير إلى المرأة صاحبة الحكمة والسلطة.

: هو اسم لاتيني ويشير إلى المرأة صاحبة الحكمة والسلطة. ميان : قلب الوردة البيضة يعني الأميرة والغزال الصغير.

: قلب الوردة البيضة يعني الأميرة والغزال الصغير. ميهاب : هو يشير إلى الحسن والعطاء.

: هو يشير إلى الحسن والعطاء. ميليا : وهو اسم زهرة عطرية في الجنة.

: وهو اسم زهرة عطرية في الجنة. ميهاد : يشير إلى اليسر والسهولة.

: يشير إلى اليسر والسهولة. ميزون : ويشير إلى الغيوم الثقيلة لنزول المطر.

: ويشير إلى الغيوم الثقيلة لنزول المطر. مارتا: يشير إلى الفتاة القوية المنتصرة.

أسماء بنات رقيقة بحرف الميم

مايا : معناه هو إحدى أنواع الماس الغالي الثمن.

: معناه هو إحدى أنواع الماس الغالي الثمن. مارين : تشير إلى الفتاة الطيبة التي تحمل الشخصية الناعمة.

: تشير إلى الفتاة الطيبة التي تحمل الشخصية الناعمة. مقدس : تشير إلى العفة والتميز وموقع التقدير دائمًا.

: تشير إلى العفة والتميز وموقع التقدير دائمًا. ميسم : معناه العضو المؤنث في الزهرة.

: معناه العضو المؤنث في الزهرة. منيفة : يشير إلى الفتاة الطويل التي تتميز بالجمال والرقة والسلام.

: يشير إلى الفتاة الطويل التي تتميز بالجمال والرقة والسلام. مارسيل : هو يشير إلى شهر مارس ومعناه مارس أله الحرب.

: هو يشير إلى شهر مارس ومعناه مارس أله الحرب. موده : يشير إلى الود والألفة والرحمة.

: يشير إلى الود والألفة والرحمة. مجدولين : معناه الأخلاق الحميدة الطيبة.

: معناه الأخلاق الحميدة الطيبة. مالينا : هو من الأسماء الجميلة ومعناها السلام.

: هو من الأسماء الجميلة ومعناها السلام. جمانه : ومعناها اللؤلؤ الأبيض.

: ومعناها اللؤلؤ الأبيض. مياسيم : معناها النجمة البعيدة.

: معناها النجمة البعيدة. موانا : يشير معناه إلى البحر.

: يشير معناه إلى البحر. موجة : ويشير إلى موج البحر.

: ويشير إلى موج البحر. موران : يشير إلى عزه النفس والثقة في الذات.

: يشير إلى عزه النفس والثقة في الذات. موريا : هو الخيل الجميل.

: هو الخيل الجميل. مولي : يشير إلى اللؤلؤة والشخصية الجذابة.

: يشير إلى اللؤلؤة والشخصية الجذابة. مؤمنة : المصدق بقلبه وليس بلسانه.

: المصدق بقلبه وليس بلسانه. موهانا : يعني الجذاب والسحر ذات شخصية قوية.

: يعني الجذاب والسحر ذات شخصية قوية. ميال : يعني العسل وصاحبة شخصية جميلة تحب مساعدة الآخرين.

: يعني العسل وصاحبة شخصية جميلة تحب مساعدة الآخرين. ميانا : طيبة القلب والمتسامحة.

: طيبة القلب والمتسامحة. مانس: معناه أغصان الشجر.

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