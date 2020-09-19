اسهل طريقة لحفظ جدول الضرب

جدول الضرب هو عملية رياضية يجب على الجميع حفظها في سن مبكر وجميعنا يواجه صعوبة كبير في حفظ الجدول ويوجد اسهل طريقة لحفظ جدول الضرب والتي تضمن لك عدم نسيان الجدول وفهمه بشكل جيدً.

معلومات عن جدول الضرب

من أساسيات الرياضة هي جدول الضرب والذي يجب على الجميع دراسته في بداية عمره وهي عملية سهلة وبسيطة لمن يفهم آلية عملها بالطريقة الصحيح فالضرب هو تكرار لعملية الجمع فقط ويتم ضرب العدد بعدد مرات تكرار الجمع.

جدول الضرب من الأمور التي يجب على الطالب حفظها بشكل جيد فلا يجب على الطالب بأن يتوقف لمدة طويلة عند تذكر جدول الضرب.

جدول الضرب يقوم الطالب بحفظه في عمر مبكر حيث أن المدارس تهتم بتعليم جدول الضرب لطلابها بمجرد تعلمه وفهمه للأرقام وطرق جمعها وطرحها عملية ضرب الأعداد هي عملية تتوقف على جمع الأعداد.

ترتيب على جدول الضرب الكثير من الأمور في المستقبل جدول الضرب هو مبادئ تعلم الرياضيات وبعد حفظه بشكل جيد يستطيع الطالب القيام بعمل الكثير من العمليات الأخرى والتي تعتمد على الضرب.

تم اكتشاف جدول الضرب من قبل العالم فيثاغورس وهو عالم يوناني رياضي لذا جدول الضرب له مسمى شهير له وهو الجدول الفيثاغورسي وهذا الاسم ينسب للعالم الذي قام باكتشافه.

أفكار وحيل لتسهيل حفظ جدول الضرب

من الحيل التي يجب عليك معرفتها لكي تستطيع حفظ وفهم جدول الضرب بكل سهولة هو أنه تحاول أن تبدأ بحفظ جدول الضرب الأسهل لك.

جدول ضرب 2أو جدول ضرب 0 كما أيضًا من جداول الضرب التي تعتبر أسهل على الإطلاق هي جدول ضرب 1جدول ضرب 10لذا يمكنك حفظ في البداية وبعد ذلك قم بحفظ جدول الضرب الأكبر.

قبل بادية حفظ جدول الضرب يجب عليك معرفة أن جدول الضرب هو حاصل جمع نفس الرقم لعدد مرات متكررة وهي من اسهل طريقة لحفظ جدول الضرب والتي من خلالها يمكنك الحصول على الحيل التالية والتي نوضحها من خلال موقع المواطن.

جدول ضرب 2

وهو من جداول الضرب الأسهل فهو عبارة عن تكرار نفس الرقم مرتين كمثل 2*9 هو تكرار رقم 9 مرتين أي 9+9 والذي يعطي رقم 18.

جدول ضرب 3

وهو من جدول الضرب التي يمكن فهمها بسهولة فهو عبارة عن تكرار الرقم 3 مرات كمثل 3*4 فتقوم بتكرار رقم 4 ثلاث مرات 4+4+4 وهو 12.

حيلة بسيطة يجب عليك معرفتها عن جدول ضرب 3 عند جمع شقين رقم وإذا وجدت حاصل جمعهم هو 369 فهذا يدل على أنهم ناتج عن جدول ضرب 3 كمثل رقم 12 حاصل جمع 1+2 هو 3 ورقم 12 هو حاصل ضرب 3*4 أو بمعني أخر فرقم 12 يقبل القسمة على 3 دون وجود باقي عن عملية القسمة.

جدول ضرب 4

وهو من الجداول التي يسهل حفظها ايضًا فهو تكرار العدد 4 مرات لذا يسهل حفظه فدائما تحد الرقم الأحادي في الرقم الناتج عن الضرب هو رقم زوجي.

جدول ضرب 5

وهو من الجداول التي يمكن تذكرها بكل سهولة ولا يحتاج الطالب حفظها مرة أخرى.

هناك حيلة يمكن من خلالها حفظ بسهولة جدول ضرب 5 وهي أن الأرقام الفردية عند ضربها في 5 ينتج ناتج له الرقم الآحاد 5أما عن الأرقام الزوجية لها رقم الآحاد 0.

تلك الطرق من خلالها يمكنك حفظ جدول الضرب بكل سهولة كما يمكنك تميز كل رقم بطريقة سهولة لحي تستطيع حفظ جدول الضرب بكل سهولة ولا تجد صعوبة في تذكره كما يجب عليك إعطاء كل جدول وقته في الحفظ حتى لا يحدث تداخل في الجداول.

طريقة أخرى في حفظ جدول الضرب

يوجد العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها حفظ جدول الضرب بشكل أسهل والتي تعتبر من اسهل طريقة لحفظ جدول الضرب والحفظ الجيد لجدول الضرب كما أنها من الطرق الصحيحة في حفظ جدول الضرب بالطريقة الصحيحة.

يمكنك الاستعانة ببرامج وتطبيقات من خلالها تستطيع حفظ جدول الضرب بشكل أسهل فهي تحتوي على الكثير من الطرق المختلفة في حفظ الجدول بأسلوب سهل يمكنك تحميل العديد من تلك التطبيقات واختيار أفضلها في الحفظ.

من الطرق المفضلة ومن الطرق الصحيحة في حفظ جدول الضرب هي إعطاء جدول الضرب يوميًا 10 دقائق على الأقل لكي تستعيد ما قمت بحفظه في جدول الضرب وذلك عن طريق اتباع اسأله عن جدول ضرب واحد بشكل متتالي كمثل الطريقة التالية:

1*2.

2*2.

3*2.

4*2.

5*2.

6*2.

7*2.

8*2.

وهكذا في جدول ضرب 2 بأكمله ولكن لا تقم بمراجعة جداول الضرب كلها مع بعض قم بمراجعة جدول ضرب واحد أو جدولين فقط في اليوم مع مراجعة الجداول بالتكرار سوف تستطيع حفظ الجدول بشكل أفضل.

بعد التأكد من حفظ جداول الضرب بشكل جيد يجب عليك مراجعة الجدول جميعها بأسلوب مختلف بمعني مراجعة الجداول جميعها مع بعض.

في حالة رغبتك في مراجعة الجدول بكثرة يمكنك كتابة جدول الضرب في ورقة كبيرة ولصق الورقة في مكان ما تظل فيه الكثير من الوقت النظر فيها باستمرار ومراجعته تلك الطريقة هي من الطرق الفعالة للكثير ولكن لا يجب تطبيقها مع الطلاب الصغار فهي أفضل للبالغين.

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