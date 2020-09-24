اعتدال يشارك الشعب السعودي الاحتفاء باليوم الوطني

المواطن - الرياض

شارك، المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) الشعب السعودي الاحتفاء باليوم الوطني الـ90 للمملكة، والذي يصادف 23 (سبتمبر) من كل عام.

ورفع الأمين العام للمركز، الدكتور منصور الشمري، باسمه وباسم منسوبي (اعتدال) خالص التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- يحفظهما الله- بهذه المناسبة، معربًا عن شكره لما تقدمه القيادة في المملكة من دعم لعمل المركز، وما تقوم به من دور إقليمي وعالمي في خدمة قضايا الأمن والسلم الدوليين، ومكافحة التطرف والإرهاب.

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