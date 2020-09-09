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اعتراض وتدمير درون مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية
بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية

اعتراض وتدمير درون مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية

2020/09/09
الساعة 1:19 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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اعتراض وتدمير درون مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية
المواطن - واس

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في  اليمن اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (الأربعاء) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.



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