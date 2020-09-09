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اعتراض وتدمير درون مفخخة حوثية أطلقتها الميليشيا باتجاه السعودية
حاولت استهداف الأعيان المدنية بطريقة ممنهجة

اعتراض وتدمير درون مفخخة حوثية أطلقتها الميليشيا باتجاه السعودية

2020/09/09
الساعة 9:25 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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اعتراض وتدمير درون مفخخة حوثية أطلقتها الميليشيا باتجاه السعودية
المواطن - واس

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – صباح اليوم (الأربعاء) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.



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