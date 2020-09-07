اعتقال شخص بعد عمليات طعن في برمنغهام

المواطن - متابعة

اعتقلت الشرطة البريطانية رجلاً يبلغ من العمر 27 عاماً على خلفية عمليات الطعن التي شهدتها مدينة برمنغهام أمس.

وكانت الشرطة البريطانية ذكرت أن رجلاً قُتل وأصيب 7 آخرون في سلسلة من حوادث الطعن في برمنغهام بوسط إنجلترا.

وقالت شرطة وست ميدلاندز: “يمكننا الآن أن نؤكد أننا بدأنا تحقيقاً في جريمة قتل عقب أحداث الليلة الماضية”.

وأضافت: “رجل توفي وأصيب رجل وامرأة بجروح خطيرة. وأصيب خمسة آخرون أيضاً”.

كما ذكرت الشرطة أنها تبحث عن المشتبه به. وأفاد رئيس الشرطة ستيف غراهام أنه تم فتح تحقيق بالقتل، مشيراً إلى عدم وجود أي مؤشر على أن الحادثة مرتبطة “بالإرهاب”.

وأضاف: “يبدو أنه كان هجوماً عشوائياً”، حيث إن ضحايا وقائع الطعن اختيروا عشوائيا على ما يبدو، مضيفاً أن الهجمات لم تستهدف طائفة بعينها وليست مرتبطة بالعصابات فيما يبدو.

وكانت الشرطة البريطانية قد أفادت في الساعات الأولى من اليوم الأحد، بتعرّض عدد من الأشخاص للطعن في مدينة برمنغهام.







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