اعتقال مشتبه فيه بإرسال طرد سام إلى ترامب

المواطن - متابعة

أفادت وسائل إعلام بأن مشتبهاً فيه بإرسال طرد يحتوي على مادة سامة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتقل أمس الأحد لدى محاولته دخول الولايات المتحدة قادماً من كندا.

ونقلت قناة “إن بي سي” عن مصدر في أجهزة إنفاذ القانون الفدرالية في الولايات المتحدة قوله إن المشتبه فيه الذي لم يتم الكشف عن هويته اعتقل من قبل عناصر لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية ، نقلا عن مصادر أمنية، بأن أجهزة الأمن اعترضت في وقت سابق من الأسبوع الجاري طردا يحتوي على مادة الريسين شديدة السمية تم إرساله إلى ترامب.

وانضمت شرطة الخيالة الملكية الكندية إلى التحقيق بطلب من مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي FBI، بعد أن خلص المحققون إلى الاستنتاج بأن الطرد السام أرسل على الأرجح من كندا.

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