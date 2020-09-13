اعراض الحمل المبكرة جدا جدا

العديد من النساء حول العالم تريد التعرف على اعراض الحمل المبكرة جدا جدا وذلك لأخذ كل الاحتياطات اللازمة للحفاظ على الحمل، وذلك لأن هناك بعض الأشياء التي قد تؤثر على هذا الحمل وتؤدي إلى إجهاضه.

علامات وأعراض الحمل قبل بداية الدورة الشهرية

هناك بعض اعراض الحمل المبكرة جدا جدا وعند حدوث هذه الأعراض فذلك يعني أن هناك حمل وسوف نتعرف من خلال موقع المواطن على بعض هذه الأعراض، في العادة يتم استخدام اختبار الحمل للتأكد من وجود حمل وذلك لأنه أضمن وأكثر الطرق دقة ولكن هناك بعض الطرق الأخرى تظهر كعلامات لوجود حمل.

تنقيط دموي (نزيف الانغراس)

من الأعراض الأولى التي إذا حدثت للمرأة فذلك يدل على أنها حامل هي حدوث نزيف خفيف بعض الشيء وحدوث تشنجات للحيض حيث تقوم البويضة في هذه المرحلة بالتعلق في جدار الرحم وذلك يؤدي إلى حدوث نزيف الزرع، إذا كانت الدورة الشهرية منتظمة فذلك يعني أن الانغراس سوف يحدث قبل أسبوع من الدورة.

سوف يستمر الانغراس في الحدوث لبضعة أيام أو بضعة ساعات معدودة وذلك حسب الهرمونات المختلفة لكل امرأة، في بعض الأحيان نجد نزول الجم في منطقة المهبل ولكن يجب التفرقة بين دم الإجهاض أو دم الدورة الشهرية واللذان ينزلان بكثافة شديدة على عكس دم الحمل فهو يكون عبارة عن دم قليل.

ارتفاع درجة حرارة الجسم

من ضمن اعراض الحمل المبكرة جدا جدا هو ارتفاع درجة الحرارة في الجسم وهذه العلامة تعتبر في بعض الأحيان من أكثر العلامات دقة والتي تدل على وجود حمل وذلك من خلال مراقبة درجة حرارة الجسم لعدة أشهر لمعرفة إذا كان هناك أي تغير في درجة الحرارة فإذا استمرت درجة الحرارة في الارتفاع مدة طويلة فهذا يعني حمل.

قبل حدوث الإباضة يحدث تغير واضح في درجة حرارة الجسم ثم تعود الحرارة إلى طبيعتها بعد الدورة الشهرية، لكن عند حدوث الحمل فإن درجة الحرارة تظل مرتفعة طوال الوقت إذا ظلت درجة حرارة الجسم مرتفعة لمدة أكثر من عشرون يوم بعد حدوث الإباضة فذلك يعني أن هناك حمل.

ألم وثقل الثدي

حدوث القرحة وثقل في الثدي ووجود الهالات السودة والداكنة في فذلك يعني أن هناك حمل وهذه الأعراض تحدث بسبب ارتفاع هرمون الاستروجين في الجسم، تبدأ الحلمات في الكبر والحكة ولكنها تعود مرة أخرى وهذه العلامات قد تتواجد إذا حدث غياب للدورة الشهرية فيجب التفرقة بين هذه الحالات الطبيعية وحالات الحمل.

كما أن الشعور بالدوران والدوخة من علامات وجود حمل، وذلك يحدث بسبب تمدد الأوعية الدموية فتؤدي إلى انخفاض ضغط الدم فذلك يسبب الشعور بالدوخة والدوران وتستمر ه0ه الأعراض حتى الثلاث أشهر الأولى من الحمل وتختفي بشكل تدريجي مع مرور الأشهر ولكن إذا صاحبت الدوخة نزيف مهبلي فيجب استشارة الطبيب.

والإمساك كذلك من الإعراض التي تشبه أعراض الحمل وذلك لان هرمون البروجستيرون يسبب في كثير من الأحيان إلى حدوث إمساك ومغص شديد في الأمعاء والذي يسبب عدم القدرة على البراز بالنسبة للمرأة فإذا ظهرت هذه العلامات فهذا قد يدل على وجود حمل.

حدوث التشدد في الأمعاء وذلك بسبب وجود طفرة في الهرمونات وقد يسبب هذا على القدرة على وصول الطعام إلى الجهاز الهضمي فإذا شعرت المرأة بإمساك لفترة تزيد عن أسبوع فعليها التفكير في إجراء اختبار حمل، وهناك بعض الأعراض الأخرى التي تدل على وجود حمل.

متى يمكنك الاحساس بأعراض الحمل قبل الدورة الشهرية

تختلف ظهور أعراض الحمل من امرأة إلى أخرى وذلك باختلاف الهرمونات لدى كل امرأة وهذه الأعراض هي الشعور بالغثيان والتعب والنعاس وحدوث الحساسية والانتفاخ وهذه الأمراض شائعة في الظهور قبل حوالي أسبوع أو عشرة أيام من نزول الدورة الشهرية.

في العادة تشعر المرأة الحامل برغبة كبيرة في التبول باستمرار ويكون ذلك قبل نزول الدورة الشهرية وهناك أعراض أخرى مثل الإفرازات المهبلية وحدوث تغير في لون المخاط الذي ينزل من العنق، تتخذ الهالات فترة من الوقت قبل أنت تعود لطبيعتها مرة أخرى.

أسباب تأخر الطمث

هناك عدة عوامل إذا حدثت فإنها قد تؤدي إلى حدوث تأخر في الدورة الشهرية وهذه التأخيرات قد تكون فرصة في حدوث الحمل ومن هذه العوامل حدوث زيادة في الوزن أو فقدان الوزن وتناول بعض الأدوية وحدوث اضطرابات في الأكل والغدة الدرقية وتناول حبوب منع الحمل وتعاطي المخدرات وحدوث التغيرات الهرمونية.

ما هو الفرق بين أعراض الدورة الشهرية وأعراض الحمل

تختلف أعراض الدورة الشهرية عن أعراض الحمل ويجب التفرقة بين هذه الأعراض حتى لا تستنتج المرأة أنها حامل وتكون هذه أعراض الدورة الطبيعية فيجب الانتظار إلى فترة أكبر من الزمن للتأكد من أنه حمل وليس الدورة الشهرية ومن هذه الأعراض هي أن درجة حرارة الجسم ستظل مرتفعة فترة طويلة إذا كان حمل.

نزول الإفرازات المهبلية بكثرة وكثافة للغاية فهذا يعني وجود حمل، وظهور الهالات السودة في الجسم وخاصة حلمتي الثدي مع تورم الثدي فهذا يدل على وجود حمل ولكن يجب معرفة أن كل هذه العلامات غير أكيد لوجود حمل وللتأكد لابد من إجراء اختبار للحمل.







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