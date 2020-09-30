اعراض الحمل بعد الابره التفجيريه بخمس ايام

الكثير من النساء يحلمن بالأمومة ولذلك قد يلجأن إلى إجراء الإبرة التفجيرية ولذلك يهمهم التعرف على اعراض الحمل بعد الابرهالتفجيريه بخمس ايام لكي تتأكد من مدى حدوث الحمل لديها.

ما هي الإبرة التفجيرية

الإبرة التفجيرية تعتبر أحد الأمور المساعدة على حدوث الحمل لدى المرأة في حالة وجود مشاكل من ناحية القدرة على الإنجاب بشكل طبيعي لدى المرأة والذي يكون ناتج عن وجود مشاكل في حجم البويضات لدى المرأة بشكل عام.

وهي وسيلة لتحفيز البويضات وتنشيطها مما يؤدي إلى زيادة فرص الحمل لدى المرأة بنسبة كبيرة.

وعلى ذلك سنوضح لكم من خلال هذا المقال على موقع المواطن اعراض الحمل بعد الابره التفجيريه بخمس ايام وأهم المعلومات التي يجب أن تتعرفي عليها قبل إجراء الإبرة التفجيرية وذلك في السطور القادمة.

اعراض الحمل بعد الابره التفجيريه بخمس ايام

توجد بعض العلامات التي تظهر على المرأة بعد تلقيح البويضة والتي تعتبر دليل على نجاح تلقيح البويضة ومن أهمها ما يلي:

قد تشعر المرأة ببعض أعراض الحمل الطبيعي كالتعب والإرهاق وعدم القدرة على القيام بالمهام اليومية.

الشعور بقيء وغثيان بشكل متكرر لدى المرأة.

التعرق الشعور بالتعرق في بعض المناطق كالأبطين.

الشعور بالحاجة إلى التبول المتكرر.

زيادة معدل الإفرازات المهبلية عن الأوقات الطبيعية.

الشعور بتغير في الحالة المزاجية وقلق وتوتر مستمر.

الشعور بحكة في بعض المناطق من الجسم وخصوصًا في الصباح.

وجود زيادة في نمو الشعر في جسم المرأة بشكل عام.

الشعور بتورم في بعض المناطق مثل تحت العينين أو في الجفون.

الإصابة باحمرار في اليدين لدى بعض السيدات.

أعراض الحمل بعد الإبرة التفجيرية بعشر أيام

هناك بعض الأعراض التي تظهر أيضا بعد إجراء الإبرة التفجيرية بحوالي عشر أيام والتي تدل على نجاح الإبرة التفجيرية وحدوث الحمل وهي كالتالي:

قلة تناول الطعام بشكل ملحوظ.

تكرار مرات التبول لدى المرأة بشكل كبير.

الشعور بتغير في درجة حرارة الجسم.

وجود الكثير من الإفرازات المهبلية لدى المرأة.

الشعور بألم في البطن بشكل متكرر.

الشعور بقيء وغثيان خصوصًا في الصباح.

أعراض الحمل الأكيدة بعد الإبرة التفجيرية

هناك بعض الأعراض الأكيدة التي يمكن أن تظهر على المرأة ما بعد إجراء الإبرة التفجيرية والتي تعد علامة أكيدة على حدوث الحمل لدى المرأة ومنها ما يلي:

قد ترتفع أعداد بيتا من موجهة الغدد التناسلية المشيمية بنسبة حوالي 60 % في أول يومين بعد الإبرة التفجيرية مما يعد دليل على حمل المرأة.

ثم الشعور بغثيان وقيء لدى المرأة وتعتبر هذه أول علامة خارجية قد تظهر على المرأة وتدل على حدوث الحمل ليها بشكل كبير.

الشعور بإرهاق وتعب مستمر وعدم القدرة على فعل الكثير من الأمور الحياتية اليومية المعتادة.

إذا كان تحليل الدم إيجابي فهذه علامة على حدوث الحمل لدى المرأة.

إن كان تحليل البول إيجابي فهذه علامة أخرى على حدوث الحمل لدى المرأة بعد الإبرة التفجيرية.

عدم نزول الدورة الشهرية يعد من علامات الحمل.

ارتفاع درجة حرارة جسم المرأة بنسبة بسيطة.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الأعراض قد تختلف من امرأة إلى أخرى أو من حمل إلى آخر لدى السيدة بناء على حالتها الصحية والعديد من الأمور الأخرى التي يمكن أن تتحكم في ظهور بعض الأعراض دون ظهور البعض الأخر لدى المرأة.

نسبة حدوث الحمل بعد الإبرة التفجيرية

توجد بعض العوامل التي يمكن ان تؤثر في مدى نجاح الإبرة التفجيرية وحدوث الحمل لدى المرأة بعد إجراء الإبرة التفجيرية ومن بين هذه الأمور ما سنوضحه في الآتي:

إذا كان عمر المرأة كبير فذلك يمكن ان يؤثر على نسبة حدوث الحمل لديها بعد إجراء الإبرة التفجيرية.

صلاحية بطانة الرحم لدى المرأة وعدم معاناة المرأة من أي مشاكل في بطانة الرحم يمكن أن تعيق حدوث الحمل.

جودة الحيوانات المنوية لدى الرجل قد تؤثر على نسبة الحمل لدى المرأة فيمكن ان تكون سرعتها ضعيفة أو يوجد بها تشوهات وغيرها مما يؤثر على الحمل.

متى يحدث التبويض بعد الإبرة التفجيرية

يحدث التبويض بعد إجراء الإبرة التفجيرية عادة بحوالي 36 ساعة من أخذها وفي بعض الأحيان يبدأ التبويض بعد 24 ساعة فقط من الإبرة التفجيرية وقد يحدث التبويض خلال 48 ساعة بعد إجراء الإبرة التفجيرية.

لذلك قد ينصح الأطباء بضرورة إقامة علاقة زوجية بعد أخذ الإبرة بشكل مباشر لضمان حدوث الحمل بعد الإبرة التفجيرية.

وقد يقوم الطبيب بإجراء سونار حتى يتأكد من الميعاد المحدد لحدوث التبويض لدى المرأة لضمان تلقيح البويضة بعد الإبرة التفجيرية.

نصائح هامة عند إجراء الإبرة التفجيرية

توجد بعض النصائح الهامة التي يجب عليكِمراعاتها عند إجراء الإبرة التفجيرية والتي قد تساعد في زيادة نسبة نجاح الإبرة التفجيرية ومن بينها ما يلي:

من الأمور الهامة قبل إجراء الإبرة التفجيرية أن تقومي بإجراء منظار رحمي لكي يتم التأكد من حجم البويضة قبل أخذ إبرة التفجير.

إن كانت البويضة حجمها أقل من 18 أو أكبر من 24 فلا يفضل إجراء الإبرة التفجيرية حتى لا تتحول إلى كيس.

الابتعاد بقدر الإمكان عن التوتر والقلق فهي تعتبر أحد الأمور التي يمكن أن تؤثر على نجاح التلقيح.

من الأفضل التأكد من عدم خروج البويضة من الجراب الخاص بها قبل أن تقومي بإجراء الإبرة التفجيرية.

يجب أن يمر حوالي 14 يوم بعد أخذ الإبرة التفجيرية قبل أن تقومي بعمل اختبار حمل حتى يكون اختبار الحمل أكثر مصداقية.

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