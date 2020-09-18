اعراض الحمل في الاسبوع الاول للبكر

دائمًا الفتاه التي تحمل للمرة الأولى بمجرد تأخير الدورة وتعرف أنها حامل تبحث عن اعراض الحمل في الاسبوع الاول للبكر وهل تأخير الدورة الشهرية في كل الحالات بسبب حدوث الحمل أم لا.

اعراض الحمل في الاسبوع الاول للبكر

يوجد كثير من الأعراض للحمل في الأسبوع الأول من الحمل ودائمًا ما تتساءل البكر عن الأعراض الأولى للحمل ومن خلال موقع المواطن نوضح هذه الأعراض وهي:

وجود ألم في الثديين مع انتفاخهما قليلاً.

الشعور بحالة من الإرهاق والتعب.

نزيف خفيف يسمى نزيف الغرس وهو بعض قطرات دم ناتجة عن غرس البويضة في الرحم وهذه من أهم اعراض الحمل في الاسبوع الاول للبكر .

. تقلصات في البطن وألم يشبه ألم الدورة الشهرية.

وجود بعض الإفرازات البيضاء المهبلية وهي ناتجة عن زيادة خلايا بطانة المهبل.

يحدث تغيير في لون الهالة المحيطة بالحلمة وكذلك يصبح الثدي ثقيلاً بعض الشيء.

الشعور بحالة من التعب والإغماء وذلك بسبب انخفاض ضغط الدم لذلك ينصح بشرب كمية وفيرة من الماء.

القيء الصباحي من أهم اعراض الحمل في الاسبوع الاول البكر.

تأخير الدورة الشهرية وهذا عرض واضح جدًا في الحمل ولكنه غير مشروط فلابد من عمل اختبار حمل والتأكد من أن النتيجة إيجابية

تلاحظ الحامل فقدان ملحوظ في الوزن في بداية الحمل ثم تزداد وزنًا في الشهور الأخيرة.

حاجة الحامل للدخول إلى الحمام أكثر من مرة في اليوم.

الإحساس بالصداع وكذلك وجود ألم في الظهر.

تتغير الهرمونات في بداية الحمل فنجد أن الحوامل تحسس تجاه رائحة ما من الروائح وقد تنجذب لرائحة أخرى.

هل انقطاع الدورة دليل على الحمل

بالرغم من انقطاع الدورة الشهرية هو أمر يدل بشكل كبير على وجود حمل ولكن هذا الأمر ليس شرط لذلك في حدوث الحمل يؤدي إلى انقطاع الدورة الشهرية ولمن لكن انقطاع الدورة الشهرية لا يدل بشكل كامل على حدوث الحمل.

هناك الكثير من الأمور الأخرى التي تحدث للمرأة البكر والتي قد تؤدي إلى انقطاع الدورة الشهرية أيضًا بخلاف الحمل.

حدوث اضطرابات في الهرمونات.

ممارسة الجنس بين الزوجين.

ممارسة الرياضة الثقيلة.

الحصول على بعض الأدوية والتي تعمل كمسكنات للآلام.

كما أن حدوث الحمل لا يدل على عدم نزول الدم بشكل كامل أيضًا فعند حدوث الحمل يحدث وجود بقع ذات اللون البني الذي يقرب إلى لون الدم تلك الإفرازات ليست دورة شهرية ولكنها إفرازات مشابهة للدورة الشهرية بشكل كبير بسبب تقارب لون الدم.

نصائح للسيطرة على علامات الحمل

يفضل عدم الإجهاد في تلك الفترة لذا في حالة الحاجة يمكنك طلب المساعدة من بعض الأشخاص من حولك في مساعدتك في أعمال المنزل.

الألعاب الرياضية الشديدة يجب الابتعاد عنها أثناء الحمل ولكن الرياضة البسيطة أمر مهم للمرأة الحامل فهي تساعد في تخفيف التوتر وتقليل القلق.

في حالة القلي من أمر ما أو الشعور بالتعب يجب على المرأة الحامل التحدث مع أحد حول ذلك حتى لو كان لم يكن له خبرة سابقة ولمن الأمر مريح للنفس.

في حالة وجود هواية للمرأة الحامل يجب عليها القيام بها أثناء فترة حملها وذلك لكي تساعد في تخفيف التوتر والقلق ولكي تستطيع الحصول على القسط الكافي من الراحة.

نصائح للمرأة الحامل

يجب الاهتمام بالحصول على فيتامينات ومكملات غذائية وذلك لكي يحصل جسمك على ما يحتاجه لتكوين الجنين بشكل جيد.

من العناصر الغذائية التي يجب عليك الحصول عليها بشكل يومي هو حمض الفوليك فهو من العناصر الغذائية الرئيسية أثناء فترة الحمل.

يجب عدم الحصول على أي أدوية دون استشارة الطبيب المتابع لحالة المرأة الحامل.

يجب عدم تناول الأطعمة التي لا يحب تناولها أثناء فترة الحمل ومن تلك الأطعمة هو اللبن الغير مبستر وبعض أنواع الأسماك.

يجب الابتعاد عن الكافيين أثناء فترة الحمل وبالأخص فترة الحمل في الشهور الأولى يجب فيها الامتناع عن الحصول على الكافيين بشكل كامل.

بسبب احتواء الشوكولاتة على مادة الكافيين يجب عدم تناول الشوكولاتة وبالأخص أثناء فترة الحمل الأولى.

في حالة لو كانت المرأة الحامل من مدمني التدخين يجب الإقلاع عنها وعدم شرب الكحوليات.

أثر السفر أثناء وجود علامات الحمل

أثناء فترة الحمل للمرأة يحدث الكثير من التغيرات في جسد المرأة والذي يؤدي إلى ضعف الجسد والإرهاق كما يؤثر ذلك التغير على نفسية المرأة ويشعرها دائمًا بالخمول والتعب والإرهاق لذلك السبب يعرض السفر المرأة الحامل لحدوث إجهاض لها وهذا الأمر خلال الفترة الأولى والفترة الأخيرة من الحمل

الفترة التي يمكن للمرأة الحامل السفر بها هي من منتصف الشهر الثالث من فترة الحمل حتى الشهر السابع من الحمل في آخر شهرين لا يجب على المرأة الحامل السفر وفي أول 3 شهور لا يجب السفر أيضًا.

يجب على المرأة الحامل في حالة اضطرارها للسفر يجب عليها اتباع بعض النصائح المهمة.

يجب أن تقوم بارتداء ملابس فضفاضة وذلك لكي تستطيع الحصول على الراحة الكافية أثناء السفر.

يجب اختيار مقعد بالقرب من الممرات حتى لا تضايق الجالس بجوارها.

لكي تتجنب المرأة الحامل القيء والغثيان يجب تناول وجبات خفيفة.

الابتعاد عن تناول الأطعمة الثقيلة والأطعمة التي لا يجب على المرأة تناولها كما يجب الابتعاد عن الكافيين.

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