اعراض الحمل قبل الدورة بخمسة ايام

الحمل هي فرحة كبيرة وشعور جميل بالنسبة للمرأة والرجل لذلك في حالة الحمل لأول مرة تبحث السيدات عن اعراض الحمل قبل الدورة بخمسة ايام وذلك لأنها تكون في انتظار حدوث الحمل بصورة كبيرة.

اعراض الحمل قبل الدورة بخمسة ايام

تحدث بعض التغيرات على الحامل في فترة انقطاع الحيض وذلك نتيجة زيادة هرمون البروجسترون هذا الهرمون المسؤول عن معرفة الحمل للنساء داخل الرحم وذلك عن طريق تحليل الدم وهذا من أهم اعراض الحمل قبل الدورة بخمسة ايام .

. تشعر الحامل بالتعب الشديد والإرهاق والتوتر الدائم والشعور الدائم بالغثيان والقيء والشعور الهبوط الشديد والدوخة.

زيادة الخمول للحامل زيادة معدل وقت النوم.

تغير الهرمونات المرأة في بداية الحمل في الشهور الأولى ومنها انتفاخ البطن وحدوث ألم وتقلصات داخل البطن ولكن الفرق الوحيد بينهما الدورة الشهرية يحدث التقلصات والألم الشديد في أسفل البطن وليس في البطن ذاتها.

نزول دم الغرس وهو عبارة عن دم أحمر خفيف أو وردي اللون نتيجة غرس البويضة الملقحة بالحيوان المنوي وغرسها في البطانة الداخلية للرحم مما يؤدي إلى نزول تلك الدم وتكون هذه أعراض حمل مبكر وتظن النساء أنها دم الدورة الشهرية ولكن في الحقيقة هو دم الحمل.

كثرة التبول نتيجة تغير الهرمونات داخل جسم الحامل وارتفاع منسوب السائل داخل جسمها مما يؤدى لها الحاجة إلى التبول بكثرة، كما أن الرحم يزداد حجمه فيضغط على المثانة وتمتلئ بالماء سريعًا ولذلك تشعر الحامل بحاجة كثيرة للدخول إلى الحمام.

تغيير معدل درجة حرارة الجسم لذلك يجب المتابعة باستمرار.

احتمالية حدوث الإصابة بالإمساك في بعض الحالات.

اعراض الحمل المبكرة

لدي معظم النساء المتزوجين حديثًا لو شعروا بأي إرهاق أو تعب مع تأخر موعد الدورة الشهرية هذا يكون حمل مما يؤدى إلى عمل طرق تقليدية للتأكد من وجود حمل أو عمل تحاليل طبية أو الذهاب إلى الطبيب المتخصص والكشف بالسونار

ونتعرف سويا على أعراض الحمل المبكر كالآتي:

شعور الحامل بدوار وغثيان وقيء وخصوصًا في عند الاستيقاظ من النوم.

ضيق التنفس والهبوط الشديد لحدوث إمساك في بعض الحالات.

شعور بألم المعدة وأحيانًا حموضة في المعدة وحرقة على الصدر.

تغيرات في جسم الحامل مثل تغير لون الجلد وتغير حجم الثدي وظهور بعض علامات في الجلد عند منطقة البطن.

انتفاخ في الثدي مع استمرار الهالة الموجودة حوله الحمل.

معرفة الحمل قبل موعد الدورة الشهرية

تأخر الدورة عند المرأة المتزوجة تظن أنها حامل وتعتقد النساء أن تأخر الدورة الشهرية هي الطريقة الوحيدة لمعرفة إذا كان حدث حمل أو لم يحدث حمل.

ولكن معظم النساء يذهبوا إلى أخصائي نساء الكشف بالسونار لمعرفة حدوث الحمل وذلك بعد عمل تحليل دم حمل وتكون النتيجة إيجابية.

طرق تقليدية للتعرف على الحمل قبل موعد الدورة

يوجد كثير من الطرق التقليدية والتي كانت تستخدمها الأمهات قديمًا في معرفة حدوث حمل أو لا ونوضح ذلك من خلال موقع المواطن وهي:

أولاً الطريقة الملحية

هي وضع مقدار معين من الملح ثم نضع عليه مقدار من بول المرأة في وعاء زجاجي وتترك لصباح اليوم التالي.

يتفاعل الملح مع البول ويكون هرمون الحمل عالياً بنسبة كبيرة ويحدث فوران وفقاعات كثيفة ورغاوي فهذا يدل على وجود حمل وتظهر نتيجة إيجابية لحدوث الحمل.

وأما في النتيجة السلبية فلا يحدث تفاعل بين الملح والبول ويبقى كما هو.

ثانياً طريقه الكلور

هي طريقة بدائية مماثلة لطريقة الملحية ولكن الكلور شديد بكثير عن الملح لو وضعنا كمية من الكلور وعليها كمية من البول يحدث فوران فذلك يؤدى إلى حدوث حمل.

وأما في حالة عدم حدوث تفاعل ولا فوران هذا يؤدي إلى عدم حدوث حمل

ثالثًا طريقه التبول على بذور القمح والشعير

هذه الطريقة من أقدم الطرق التي اكتشفها القدماء المصريين وثبتت صحتها عند إجراء التجارب عليها وهي تبول النساء على البذور فإذا تغير لون القشرة الخارجية للبذور فذلك يعني أنه تم حدوث حمل.

وفي حالة عدم تغير في لون القشرة فإن ذلك معناه عدم حدوث حمل.

رابعاً حساسية الصدر

من أهم مصادر معرفة حدوث الحمل قبل الدورة من خلال حساسية الصدر تزيد في حالة حدوث حمل وذلك قبل موعد الدورة بأسبوع.

وتزيد الحساسية خاصة في الشم حيث تكون المرأة الحامل القدرة على شم الأكل عن بعد وتعرف رائحته إذا كانت كريهة أو رائحته طيبه وذلك نتيجة هرمون الاستروجين وارتفاع معدله الطبيعي بسبب حدوث حمل.

خامسًاالتأكد من نبض السرة

من أسهل العلامات أو الإشارات التي تحس بها الحامل هو نبض السرة ولها طريقة معينة وهي تنام المرأة على بطنها وتضع أطرافأصابعها على بطنها وتحس بدقات تشبه دقات القلب وهذا معناه أن يوجد حمل داخل الرحم والبويضة التي داخل الرحم تعمل بكل وظائفها.

الطرق الحديثة للتأكد من حدوث حمل

يوجد كثير من الطرق الحديثة التي يمكن من خلالها التأكد من حدوث حمل ومنها:

تحليل حمل منزلي

ويتم هذا التحليل عن طريق البول ولكن ذلك يفضل القيام به بعد مرور أسبوع على موعد الدورة الشهرية ويتم حدوثه في الصباح وذلك لوجود هرمون الحمل بنسبة كبيرة.

تحليل حمل عن طريق الدم

وذلك يكون من خلال المعامل الطبية ويمكن للمرأة عمل التحليل في خلال يوم أو اثنين بعد موعد الدورة الشهرية.

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