اعراض الحمل قبل موعد الدورة

تحدث للمرأة مجموعة من اعراض الحمل قبل موعد الدورة الشهرية الخاصة بها تنذر وتبشر بحدوث الحمل، من خلالها يتم التأكد من حدوث الحمل بنسبة كبيرة فضلًا عن وسائل التأكد الأخرى.

الحمل

تحدث هذه العملية الحيوية داخل جسم المرأة حين يجتمع حيوان منوي من قبل الذكر مع البويضة المخصبة الخاصة بالمرأة، حيث يتم خروج البويضات من مبيض المرأة بعد التبويض وتمكث البويضات في قناة فالوب لديها وتنتظر مجيء الحيوانات المنوية للتخصيب والانغراس في جدار الرحم.

تحدث هذه العملية بشكل فعال ونشط وسريع في فترة التبويض الخاصة بالمرأة والتي تحدث بعد الدورة الشهرية وتستمر حتى يحدث الحمل ومن ثم لا تأتي دورة شهرية أخرى عدها، والتي يعتبر هذا من أول وأهم علامات الحمل المبكرة التي تحدث في الأسابيع الأولى للحمل.

هناك مجموعة من اعراض الحمل قبل موعد الدورة الشهرية تحدث للمرأة تشير إلى أن هناك حمل بالفعل، ولكن هناك العديد من السيدات التي تخلط بين أعراض الحمل وأعراض الدورة لأنها إلى حد كبير متشابهة وبالتالي تشك بوجود حمل ولكنها في النهاية أعراض طبيعية للدورة الشهرية.

اعراض الحمل قبل موعد الدورة الشهرية

كما قلنا أن هناك مجموعة من الأعراض سوف تظهر على المرأة الحامل قبل موعد الدورة الخاصة بها والتي لم تأتي إذا كان الحمل مؤكد وصحيح بالفعل، ومن هذه الأعراض نذكر:

قد تشعر المرأة بوجود بعض الانتفاخات في البطن مع الشعور بألم خفيف من حين لآخر.

التعرض إلى نوبات من التقلصات والتشنجات في البطن.

اضطراب في درج حرارة الجسم فتارة تشعر بالارتفاع وتارة أخرى تشعر بالانخفاض.

قد تشعر المرأة بأنها في حاجة إلى التبول المفرط نتيجة اضطرابات الهرمونات.

يمكن أن ترى تنقطي دموي خفيف.

الشعور بالتعب والإجهاد دون سبب داعي.

التعر إلى تقلبات واضطرابات مزاجية مع الشعور بالاكتئاب والتوتر والخوف دون داعي.

ملاحظة وجود بعض التغيرات في الثدي وشكله بالإضافة إلى الشعور بألم طفيف عند ملامسته.

التعرض إلى ما يعرف بالنزيف الإفرازي.

من أول هذه الأعراض أيضًا والتي تتكرر كثيرًا هي غثيان الصباح التي تتعرض له المرأة في وقت أول النهار كثيرًا.

الدوخة والدوار.

الشعور بانفتاح في الشهية والرغبة في تناول كميات كبيرة من الطعام.

التأكد من الحمل من أول يوم تلقيح

كما قلنا أن البويضة تنتظر في قناة فالوب مجيء الحيوانات المنوية، تظل هكذا لمدة 24 ساعة فقط، وبعد التخصيب من الحيوانات المنوية تتجه إلى الرحم في خلال من ثلاث إلى أربع أيام، ومن حين تلقيح البويضة مع الحيوانات المنوية تكون هرمونات الحمل في هذه الفترة مرتفعة ونسبتها عالية في الدم.

وفي خلال من 9 إلى عشرة أيام تكون الهرمونات مرتفعة جدًا ويمكن أن تشعر المرأة بمجموعة من الأعراض التي تشير بحدوث الحمل وتلقيح البويضة وانغراسها إلى أن يتم ظهور هذا في السونار أو التحاليل الطبية، ومنها يمكن ان تشعر ببعض الانتفاخات نتيجة تلقيح البويضة ونشاط المبيض.

ومن أول يوم تلقيح تبدأ المرأة بالشعور بألم شديد في أسفل عنق الرحم يعرف بألم الانغراس حيث مع انغراس البويضة في جدار الرحم تشعر المرأة بأمل مع وجود نزيف طفيف أيضًا يعرف بنزيف الانغراس وهذه تعتبر من اعراض الحمل قبل موعد الدورة مباشرة أيضًا.

اعراض الدورة الشهرية

هناك خلط بين اعراض الحمل قبل موعد الدورة الشهرية وبين أعراض الدورة الشهرية نفسها، وللتخلص من هذا الخلط لابد من معرفة أعراض الدورة على حدي، ويذكرها موقع المواطن كالتالي:

تشعر الفتيات قبل الدورة بألم في الثدي نتيجة زيادة هرمون البروجيستيرون.

الشعور بآلام في أسفل البطن والظهر قبل وأثناء أيام الدورة الشهرية.

تشعر الفتاة في الرغبة الشديدة في تناول السكريات والنشويات.

تريد المرأة في أيام الدورة الشهرية النوم كثيرًا بسبب الشعور بالتعب والإجهاد.

التقلبات المزاجية قبل وأثناء الدورة الشهرية نتيجة اضطرابات الهرمونات.

ظهور حب الشباب في الوجه.

الفرق بين اعراض الحمل واعراض الدورة

بعد معرفة اعراض الحمل قبل موعد الدورة ومعرفة أعراض الدورة كلًا فيهم على حدي لابد من ذكر مجموعة من العوامل تفرق بينهم حتى لا يحدث خلط بينهما، ومنها نذكر:

آلام الثدي في أعراض الحمل يستمر مع طوال فترة الحمل مع وجود تغير في لون الحلمات والشعور بألم شديد، أما آلام الثدي في الدورة تكون خفيفة جدًا قد لا يلاحظها أحد.

آلام البطن والتقلصات في الحمل تكون شديدة وتتزايد مع مرور الأيام، أما الدورة فيكون الألم قبلها وفي أول ثلاث أيام فقط من الدورة.

في الحمل تكون الشهية منفتحة على الأكل بشكل كبير مع الرغبة في تناول أشياء غريبة ومعين في غير موسمها، أما الدورة فقد تشعر بالشهية المنفتحة أمام السكريات والحلويات.

تشعر المرأة بتعب شديد في الحمل ويتزايد مع الأيام بل ويتطور إلى ضيق تنفس وإعياء شديد، أما في الدورة فتشعر المرأة بتعب ووجع في العظام والمفاصل ويتلاشى بمجرد نزولها.

في الحمل يكون هناك مغص مستمر ومتزايد على عكس الدورة يكون المغص وقتها فقط ويتلاشى تدريجيًا.

متى تحدث أعراض الحمل قبل الدورة

ظهور هذه الأعراض ليس لها موعد محدد بل يكون الوقت مختلف الحدوث بالنسبة من امرأة إلى أخرى على حسب طبيعة الجسم وشدة أعراض الدورة في الشكل الطبيعي، حيث أنه ألم الثدي والغثيان والتعب وانتفاخ البطن من أكثر الأعراض شيوعًا والتي تظهر قبل أسبوع أو عشرة أيام من تاريخ الدورة.

وحين الاقتراب من موعد الدورة تبدأ أعراض أشد في الظهور مثل كثرة التبول ووجود إفرازات بشكل غريب مختلط بها الدم، وظهور التغيرات على الثدي والحلمات وغيره.

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