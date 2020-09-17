اعراض القولون العصبي الخفقان

يعاني العديد من الأشخاص بمختلف الأعمار من اعراض القولون العصبي الخفقان، كما أنه يسبب العديد من المخاطر التي تؤثر على القلب والجهاز التنفسي، والجدير بالذكر أن القولون من الأجزاء الهامة والحساسة في الجهاز الهضمي.

ما هو القولون

يتكون القولون من 5 أجزاء أساسية وهي القولون الصاعد حيث يوجد بالجزء الأيمن من البطن، كما أن القولون المستعرض يقوم بقطع البطن، والقولون النازل وهو الجزء الأيسر من البطن، أما القولون السيني ويوجد قبل المستقيم.

تعتبر وظيفة القولون هي تكوين البراز وإنتاجه داخل الجهاز الهضمي من خلال سحب الماء، والأملاح، وعدد من العناصر الغذائية، ويحتوي القولون على مليارات من البكتيريا داخل القولون فهي تجعله متوازن مع الجسم وحاجته، كما يقوم القولون بتبطين عدد من العضلات التي تقوم بدفع البراز المتكون للأسفل.

أسباب القولون العصبي

يتعرض القولون للعديد من الالتهابات المختلفة والمؤلمة والتي تعرف بالتهاب القولون العصبي، فقبل التعرف على اعراض القولون العصبي الخفقان سنتعرف من خلال موقع المواطن على أسبابه فيما يلي:

عدم التغذية الصحية والجيدة.

بسبب عدم استقرار الحالة النفسية.

وكذلك بسبب التعرض بشكل دائم إلى الضغط النفسي والعصبي.

تناول أطعمة دسمة أو حارة وعدم تناول عدد كافي من الألياف والخضروات بصورة يومية.

بسبب حدوث عدوى الأميبا أو بكتريا القولون التي توجد في الطعام الملوث.

عدم شرب كميات كبيرة من الماء.

ما هو القولون العصبي

يعرف القولون العصبي بمتلازمة الأمعاء الهيوجة عند حدوث حالة من الاضطراب في وظائف الجهاز الهضمي الذي ينتج عنه حدوث خلل في الأمعاء، حيث يسبب ذلك الأمر أعراض مستمرة مدى الحياة فهي عبارة عن نوبات غير مستمرة تأتي وتذهب مع الوقت.

تعتبر متلازمة القولون العصبي هي حالة طبية تلزم إلى العلاج فهو ليس مرض هيكلي مثل الإصابة بالسرطان، بالإضافة أنه ليس اضطراب نفسي جسدي.

حيث أن القلق والتوتر لا يسببان الإصابة بالقولون العصبي بل تشير الأبحاث أنه يحدث نتيجة وجود خلل مرتبط ببعض التغيرات في الأعصاب والعضلات التي تتحكم في الإحساس وحركة الأمعاء.

لذلك يعتبر القولون العصبي هو حالة طبية تحتاج إلى اتباع التعليمات والاستمرار على العلاج لعدم حدوث أي مضاعفات أو زيادة أعراضه.

تعتبر متلازمة القولون العصبي هي من الأمراض المستمرة والمزمنة التي من الممكن أن تزداد شدّة أعراضها أو تقل وذلك على حسب نمط حياة الفرد، والجدير بالذكر أن العلاج يساهم بشكل كبير في التحكم بأعراض القولون العصبي.

حيث أن القولون العصبي من الممكن أن يتحسن أعراضه مع الوقت، والأمر الجيد أنه لا يحتاج إلى الخضوع لعمليات جراحية، وقد قامت بعض الدراسات التي قامت بنشرها مجلة عالمية لأمراض الجهاز الهضمي أن القولون العصبي يؤثر على حوالي نسبة 9-23% من السكان في جميع أنحاء العالم.

هل القولون يسبب حدوث خفقان في القلب؟

من المعروف أن القولون يوجد بينه وبين الأعصاب علاقة كبيرة وشديدة، وذلك لأن الجهاز العصبي اللاإرادي بجسم الإنسان يقوم بتنظيم وظائف وعمليات القولون، كما أن العصب الحيوي مسئول عن الأعصاب عن تنظيم وظائف وحركة القولون.

بالإضافة إلى دور العصب الحائر الذي يتحكم في نظام ضربات أو دقات القلب ومتحكم كذلك في أعضاء أخرى مثل: البنكرياس والكبد والإفرازات التي تنتج في المعدة والتنفس.

اعراض القولون العصبي الخفقان

ألم في أسفل البطن مع وجود أصوات كركرة نتيجة وجود غازات.

ألم حاد في منطقة الصدر.

سرعة في دقات وخفقان بقلب المريض.

ضيق متكرر في التنفس.

وجود مخاط في البراز.

الإصابة بحرقة في المعدة.

الشعور المستمر بعدم تفريغ الأمعاء.

وجود تناوب بين الإصابة بالإسهال والإمساك.

الشعور بالغثيان والقيء.

متى يعرف المريض أن الخفقان من القولون؟

أثبت بعض الأطباء أن خفقان القلب غير ناتج عن اضطراب العصب الحائر وكذلك التهاب القولون إلا في حال وجود بعض الأعراض الأخرى وهي الشكوى من آلام أسفل البطن وحدوث التقلصات والتي يصاحبها ضيق في التنفس وأيضًا حدوث خفقان في القلب.

تعتبر أعراض القولون العصبي صعبة على المريض تسبب له آلام شديدة وعدم ممارسة أموره الحياتية بطريقة طبيعية مع عدم القدرة على النوم أو الأكل بصورة طبيعية.

يجب على مرضى القولون العصبي عند شعورهم بالخفقان استشارة الطبيب المعالج من أجل عمل بعض الفحوصات على القلب، وذلك بغرض التأكد من إذا كان الخفقان ناتج من القولون أو بسبب مشكلة في القلب.

كما يجب على المريض شرح حالته وما يشعر به من أعراض لكي يسهل التشخيص على الطبيب ويكون دقيق.

علاج الخفقان الناتج عن القولون العصبي

يجب على الأطباء مرضى القولون العصبي أن يتخلصوا من آلام وأعراض القولون العصبي الشديدة وبالأخص الخفقان وذلك بالاهتمام بالتغذية السليمة.

كما يجب على مريض القولون أن يقوم بالتوقف عن تناول الأطعمة ذات الدهون العالية، وكذلك الأطعمة المحتوية على كمية كبيرة من النشويات والكربوهيدرات.

عدم الإفراط في تناول البقوليات والأطعمة الحارة.

اتباع نظام غذائي سليم وصحي لكي يتجنب المريض التهاب القولون، من أجل معالجة مشكلة الخفقان الناتج عنه

يفضل ذهاب المريض إلى زيارة الطبيب المتخصص لكي يعطيه علاج لازم له ولحالته الصحية، حيث يوجد علاجات تعمل على تهدئة التهاب القولون وتقوم بعلاج التشنجات والخفقان.

يجب على المريض الاهتمام بممارسة الرياضة الغير مرهقة، فقد أكدت الكثير من الدراسات أنها تساعد على تنظيم خفقان القلب، وتعمل على تهدئة مرضى القولون العصبي.

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