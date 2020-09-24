اعراض سرطان القولون عند النساء

قد يحدث وتصاب المرأة بسرطان القولون بسبب مجموعة من العوامل والأسباب المؤدية إلى ذلك، وبالتالي لابد من معرفة اعراض سرطان القولون عند النساء والأسباب وطرق العلاج المختلفة.

مرض سرطان القولون

يعتبر سرطان القولون من أحد أنواع السرطانات التي تصيب الإنسان، يبدأ هذا النوع في الأمعاء الغليظة أي في القولون، والقولون هو عبارة عن الجزء الأخير والنهائي من الجهاز الهضمي، ويؤثر هذا النوع من السرطانات بشكل كبير ومنتشر في البالغين الأكبر سنًا، بالرغم من ظهور حالات في أي سن.

يبدأ هذا النوع من السرطانات في بعض الحالات على صورة تكتلات صغيرة غير سرطانية أي حميدة من مجموعة من الخلايا والتي يطلق عليها سلائل تتكون في داخل القولون، وبمرور الوقت تتحول تلك السلائل إلى سرطانات في القولون.

وقد تكون السلائل صغيرة الحجم، وتسبب أعراض قليلة، ولهذا لابد من الحرص على الكشف الفوري حيث يوصي الأطباء بالخضوع لفحوصات وكشوفات منتظمة ودورية حيث يساعد هذا في الوقاية من سرطان القولون بل وحين اكتشاف أي أثر له يعمل الكشف الدوري على تصغير مدة وفترة العلاج. حيث يساعد في التعرف على السلائل واستئصالها سريعًا قبل تحولها إلى سرطان، وفي حالة الإصابة به هناك العديد من العلاجات والطرق المختلفة التي تتم في هذه الحالات من علاج دوائي وجراحة وبعض الطرق الأخرى على حسب اعراض سرطان القولون عند النساء وحالة المريضة وغيره.

اسباب سرطان القولون عند النساء

هناك مجموعة من الأسباب التي تعمل على إصابة المرأة بهذا النوع من السرطانات، فقبل التعرف على اعراض سرطان القولون عند النساء لابد أن نعرف أسباب الإصابة ومنها:

الوراثة

من أكثر الأسباب شيوعًا حيث نجد ان كثير من الإصابات التي سجلت بسرطان في القولون تمت من خلال الوراثة أي وجد هناك تاريخ مرضي في العائلة بالإصابة بهذا النوع من السرطان.

الجينات

والتي تنتقل من الآباء والأجداد للأبناء وهذا أيضًا بفعل الوراثة فيجنات المرض ننتقل إلى النسل وبالتالي تكون هناك عرضة كبيرة وفرصة كبيرة لإصابة النساء أو الرجال بشكل عام بسرطان القولون بفعل الجينات الوراثية.

العادات الغذائية

يتأثر القولون شكل كبير بأنواع من الأطعمة تزيد من التهابات القولون وبالتالي يتطور الأمر ليصبح سرطان سواء كن خبيث أو حميد، ومن هذه الأطعمة البهارات والتوابل والمأكولات الحارة والثقيلة على القولون.

اعراض سرطان القولون عند النساء

هناك مجموعة من الأعراض تظهر على المرأة نتيجة الإصابة بسرطان القولون حيث عندما تشعر المرأة بوجود أي هذه الأعراض لابد من التوجه مباشرةً إلى الطبيب للبدء الفوري في مرحلة العلاج، وهذه الأعراض يذكرها موقع المواطن كالتالي:

التعرض إلى اضطرابات مستمرة في الأمعاء أو الجهاز الهضمي عامة.

الإصابة المتكررة والغير مبررة بالإسهال تارة والإمساك تار أخرى نتيجة الاضطرابات الموجودة في الجهاز الهضمي.

في بعض الحالات الخطيرة يلاحظ المريض وجود دم في البراز أو التعرض إلى نزيف شرجي.

المعاناة المستمرة من التقلصات المؤلمة في البطن.

اضطرابات في البطن من غازات وآلام وتشنجات.

الشعور الدائم بأن الأمعاء ممتلئة ولا يتم تفريغ ما بها من طعام وفضلات.

الشعور بالتعب والإرهاق الدائم.

ضعف الهيئة والشكل نتيجة التعب والإجهاد.

فقدان الوزن بدون سبب داعي لذلك.

عوامل خطر الإصابة بسرطان القولون

بعد معرفة اعراض سرطان القولون عند النساء لابد ان نتعرف على جزية هامة جدًا في هذا الصدد، حيث أنه هناك بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان ومنها:

كبار السن : حيث معظم الإصابات في عمر ما بعد الخمسين.

: حيث معظم الإصابات في عمر ما بعد الخمسين. الوراثة : في حالة وجود تاريخ مرضي في العائلة تزيد من نسبة الإصابة لدى الأجيال القادمة.

: في حالة وجود تاريخ مرضي في العائلة تزيد من نسبة الإصابة لدى الأجيال القادمة. الأمراض المعوية : في حالة الإصابة بالفعل من أي مرض في الجهاز الهضمي قد يزيد هذا من فرص الإصابة بسرطان القولون.

: في حالة الإصابة بالفعل من أي مرض في الجهاز الهضمي قد يزيد هذا من فرص الإصابة بسرطان القولون. نظام الغذاء الخاطئ : حيث أنه اتباع نظام غذائي غير صحي لا يحتوي على خضروات وفواكه وناصر امة للجسم والاعتماد على الأكل السريع يزيد كثيرًا من نسبة الإصابة.

: حيث أنه اتباع نظام غذائي غير صحي لا يحتوي على خضروات وفواكه وناصر امة للجسم والاعتماد على الأكل السريع يزيد كثيرًا من نسبة الإصابة. الروتين اليومي : أي نمط الحياة المستقرة وعدم القيام بأعمال النشاط والرياضة يزيد كثيرًا من نسبة الإصابة به.

: أي نمط الحياة المستقرة وعدم القيام بأعمال النشاط والرياضة يزيد كثيرًا من نسبة الإصابة به. الإشعاع : العرض إلى العلاج الإشعاعي لعلاج أي نوع من السرطان الأخرى يزيد من التعرض إلى الإصابة بسرطان القولون أيضا.

: العرض إلى العلاج الإشعاعي لعلاج أي نوع من السرطان الأخرى يزيد من التعرض إلى الإصابة بسرطان القولون أيضا. التدخين : المدخنون عامة هم الأكثر إصابة بأنواع عديدة من السرطانات ليس فقط القولون مثل الرئة أو القولون والفم أيضًا.

: المدخنون عامة هم الأكثر إصابة بأنواع عديدة من السرطانات ليس فقط القولون مثل الرئة أو القولون والفم أيضًا. الكحوليات: تزيد بشكل كبير من فرص الإصابة.

طرق الوقاية

هناك مجموعة من الطرق التي يتم اتباعها للوقاية من الإصابة بسرطان القولون ومنها:

في حالة توافر أي عامل من عوامل الخطورة يكون من أساليب الوقاية هو المتابعة الدورية للطبيب وفحص القولون المستمر لاكتشاف أي بدائر للإصابة بشكل مبكر.

الابتعاد عن التدخين ومحاولة الإقلاع عنه.

تجنب المشروبات التي تحتوي على كحول.

اتباع نظام غذائي صحي متوازن يحتوي على جميع العناصر التي يحتاج لها الجسم.

المحافظة على الوزن.

ممارسة الرياضة والأنشطة المختلفة بشكل يومي.

علاج سرطان القولون

أخيرًا وبعد معرفة اعراض سرطان القولون عند النساء يجب معرفة الطرق المختلفة في علاج هذا المرض، وتتم من خلال:

في بعض الحالات يتم اللجوء إلى الجراحة لاستئصال السلائل أو لاستئصال القولون كله إذا استدعت الحالة الصحية للمريض.

تناول العلاج الإشعاعي.

العلاج الكيماوي وهو المتعارف عليه لجميع أنواع السرطانات.

ينصح الطبيب بتناول علاجات لتقوية المناعة.

علاج الجهاز الهضمي لاستعادة نشاطه.

شارك الخبر