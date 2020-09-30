اعراض مرض السكر الخفيف

يعتبر مرض السكري من أصعب الأمراض ويسأل الكثير من الأشخاص عن اعراض مرض السكر الخفيف وذلك للتعرف على هذه الأعراض حتى يمكن السيطرة عليها من البداية قبل تفاقم الموضوع وزيادته.

أنواع مرض السكر

السكر كغيره من الأمراض الكثيرة والمنتشرة بشكل كبير حيث أنه لا يقتصر فقط على كبار السن بل أنه يصيب الصغار بشكل كبير، ويسأل العديد من الأشخاص عن اعراض مرض السكر الخفيف وذلك لان هناك سكر خفيف وسكر عادي وموقع المواطن سوف يقدم الكثير من المعلومات وأعراض هذا المرض.

يوجد نوعين أساسيين لمرض السكر فالنوع الأول هو السكري الذي يصيب الأطفال صغار السن.

النوع الثاني من السكري وهو الذي يثيب كبار السن والأشخاص البالغين.

كما أن هناك نوع ثالث من أنواع السكري والذي يظهر في العادة ويصيب السيدات الحوامل فقط ويعرف هذا النوع من السكر باسم سكر الحمل.

أعراض مرض السكري من النوع الأول

تختلف أعراض مرض السكري من نوع لآخر ويجب التعرف على أعراض كل نوع حتى يتم مواجهته من البداية وتكون أجابه لسؤال اعراض مرض السكر الخفيف ومن هذه الأعراض ما يلي.

حدوث فقدان كبير وواضح في الوزن وبشكل غير مبرر وذلك لان الجسم لا يستطيع الحصول على كفايته من الطعام والطاقة بسبب قلة الأنسولين الداخل إلى الجسم.

والتي تؤدي إلى حدوث هذه الأعراض، يتم في هذه الحالة تكسير البروتين الموجود في العضلات حتى يعمل كمصدر قوي وبديل للوقود.

يؤدي ذلك إلى انخفاض الوزن بالغرم من أن الشخص أم يقوم بتغيير طريقة طعامهأو نظامه الغذائي الذي يسير عليه.

حدوث الكثير من الاضطرابات المعوية والتي تكون عرض من أعراض مرض السكري من النوع الأول ففي هذه الحالة تتدمر جميع خلايا البنكرياس والتي تكون مسئولة عن إنتاج الأنسولين.

في هذه الحالة يقوم الجسم باللجوء لحرق الدهون المتواجدة به وذلك يعمل على ارتفاع نسبة الكيتونات الموجودة في الدم.

تعمل على الشعور بالغثيان وكذلك القيء كما أن الاسم الطبي لهذه الحالة يعرف باسم حمض الكيتوني.

أعراض مرض السكري من النوع الثاني

كما ذكرنا أعراض مرض السكري من النوع الأول لابد من التعرف على أنواع مرض السكري من النوع الثاني والتي تكون أعراضه هي.

كثرة الالتهابات ففي العادة عند مصابي السكر سواء كان رجال أو سيدات هم أكثر الأشخاص عرضه للإصابة بعدوى الخميرة والتي تتميز بأنها تتغذى على الجلوكوز.

يعمل هذا الأمر على المساهمة في سرعة انتشار هذه الالتهابات في الأصابع والقدمين وكذلك تحت الثديين أو انتشار الالتهابات حول الأعضاء التناسلية.

كذلك نجد أن جروح الشخص المصاب بالسكري تأخذ فترة طويلة حتى تشفى من الجرح وذلك بسبب تأخر التئام الجرح والخدوش الصغيرة.

يكون هذا سببه أن هناك ارتفاع واضح في نسبة السكر الموجودة في الدم والتي تؤثر على تدفق ودخول الأكسجين إلى الخلايا.

مما يؤدي ذلك إلى حدوث ثقل في الأعصاب ويجعل عملية التئامها صعبة للغاية وصعوبة شفاء واختفاء أثر الجروح من الجسم.

كذلك الشعور بالوجع والوخز في الأطراف من أسباب مرض السكري حيث أن زيادة معدلات السكر الموجودة في الدم تؤدي إلى حدوث ضمور في الأعصاب.

في بعض الأحيان يؤدي هذا الشعور إلى فقدان الشعور بالكامل.

علاج مرض السكر

يمكن التخلص من مرض السكري عن طريق بعض العلاجات التي يجب القيام بها بالشكل الصحيح للتخلص من هذا المرض اللعين وهذه العلاجات هي.

تختلف العلاجات التي يجب تناولها لمصابي السكر وذلك حسب اختلاف السكر عند كل شخص.

يجب معرفة نوع السكر عند السكر قبل إعطاؤه أي علاج أو دواء حتى لا يؤثر عليه بشكل سلبي.

علاج النوع الأول من السكري

يمكن للشخص من السيطرة على مرض السكري من النوع الأول وعلاجه بطرق علمية صحيحة تعمل على التخلص منه في أسرع وقت ممكن ومنها.

لا يوجد علاج شافي بسبة كبيرة لمرض السكري من النوع الأول ولكن يوجد بعض الأدوية والعلاجات التي يمكنها السيطرة على هذا المرض والحد من مضاعفاته وهي.

من خلال أخذ ابرة الأنسولين وكذلك مراقبة مستويات السكر الموجودة في الدم بشكل مستمر.

العمل على تنظيم تناول الطعام والاهتمام بعد حصص الكربوهيدرات الموجودة في الجسم.

كما أنه يجب تناول نظام غذائي جيد وصحي والالتزام بكل العادات الصحية السليمة من أجل بناء الجسم.

يجب أن يقوم الشخص بممارسة التمارين الرياضية بشكل قوي لبناء الجسم بطريقة سليمة

علاج النوع الثاني من السكري

في الحقيقة لم يتم اكتشاف علاج للتخلص من مرض السكري من النوع الثاني حتى الآن ولكن هناك بعض الطرق التي يجب اتباعها للسيطرة عليه والحد من انتشاره وهذه الطرق هي.

يجب أن يتم مراقبة نسبة السكر المتواجدة في الدم بشكل مستمر وعدم إهمالها.

إذا كان الشخص يعاني من زيادة في الوزن فيجب عليه أن يقوم بتخفيض وزنه وذلك للحصول على الوزن المثالي والمناسب للشخص.

يجب الانتظام في ممارسة التمارين الرياضية بشكل مستمر لمنع وجود الترهلات في الجسم.

يجب أن يقوم الشخص الالتزام بتناول نظام غذائي صحي يعمل على الحفاظ على الجسم.

الوقاية من السكري

يمكن الوقاية من مرض السكري ببعض الطرق المختلفة التي يجب اتباعها حتى لا يصاب الشخص بالسكري ومنها.

أن يقوم الشخص بإتباع نظام غذائي صحي والابتعاد عن تناول الدهون وكذلك السعرات الحرارية.

يجب أن يقوم الشخص بخسارة الوزن إذا كان يعاني من وزن زائد.

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