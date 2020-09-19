اعراض مرض سرطان الثدي بالتفصيل

من الضروري أن تتعرف جميع السيدات على اعراض مرض سرطان الثدي بالتفصيل لملاحظتها بمجرد حدوثها لأن الاكتشاف المبكر للسرطانات بشكل عام يزيد من نسبة الشفاء التام للمرضى.

سرطان الثدي

سرطان الثدي واحد من أنواع السرطانات الخبيثة التي تصيب المرأة بالتحديد، فمن النادر أن يصيب الرجال ولكنه منتشر بشكل كبير لدى السيدات، ويمكن أن نقول أن سرطان الثدي عبارة عن نمو غير طبيعي للخلايا التي تقوم بتبطين قنوات الحليب أو فصوص الثدي بشكل عام.

في الغالب يكون الورم السرطاني موجود في قنوات نقل الحليب وأحيانًا أخرى يكون الورم في الفصوص فقط أو في جزء بسيط جدًا من بقية الأنسجة الخاصة بالثدي، حيث أنه تستطيع الخلايا السرطانية التي تنمو في الثدي من الدخول إلى القنوات اللمفاوية والانتشار من خلال هذه القنوات.

ومن هذه القنوات تنتشر الخلايا إلى العقد الليمفاوية ومن ثم إلى أعضاء الجسم الأخرى وذلك عن طريق الأوعية الليمفاوية أو الأوردة الدموية المنتشرة والمتصلة بالثدي، يتم تصنيف هذا النوع من السرطان إلى أنواع عديدة وذلك على حسب مكان وجوده، ومنها القنوات أو الفصوص أو الأنسجة الضامة.

أسباب الإصابة بسرطان الثدي

هناك مجموعة من الأسباب يرى بعض العلماء أنها السبب الرئيسي في الإصابة بسرطان الثدي، بالرغم من أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى أسباب فعلية رئيسية تؤدي إلى الإصابة به، وهذه الأسباب التي تم التوصل إليها هي:

الوراثة : في العديد من الحالات يتم اكتشاف أنها سبب وراثي ووجود بعض الأشخاص التي تمت إصابتها في العائلة والتاريخ العائلي بها المرض.

: في العديد من الحالات يتم اكتشاف أنها سبب وراثي ووجود بعض الأشخاص التي تمت إصابتها في العائلة والتاريخ العائلي بها المرض. في بعض الحالات الوراثية عند تعرض المرأة للإصابة بسرطان الثدي فهناك احتمال كبير أن تكون الأبناء الفتيات معرضين بنسبة كبيرة للإصابة به وفي هذه الحالة يكون السبب وراثي.

خلل جيني : في بعض الحالات قد يكون سبب الإصابة هو وجود خلل ما في الجينات الموجودة في الجسم.

: في بعض الحالات قد يكون سبب الإصابة هو وجود خلل ما في الجينات الموجودة في الجسم. من أسباب الإصابة بسرطان الثدي أيضًا هو التعرض إلى الإشعاع.

طرق التغذية الغير صحية بشكل عام تزيد من تعرض المرأة بشكل كبير إلى الإصابة بسرطان الثدي.

اعراض مرض سرطان الثدي بالتفصيل

هناك مجموعة من الأعراض تشعر بها المرأة في حالة الإصابة بسرطان الثدي، ليس من الضروري أن تظهر جميعها لدى السيدات المصابة بل يمكن أن يتم ظهور بعضها على حسب الحالة ودرجة شدتها وحدتها، ومن هذه الأعراض نذكر:

تلاحظ المرأة من بدايات الإصابة وجود ورم أو كتلة في الثدي.

في بعض الحالات لا تظهر كتلة الورم في الثدي بل يمكن ملاحظتها أولًا في منطقة تحت الإبط.

شعور المرأة بوجود تورم وانتفاخات في الثدي المصاب.

من أعراض سرطان الثدي أيضًا خروج بعض المادة أو الإفرازات من الثدي.

قد تلاحظ المرأة مع الإصابة وجود بعض الجلد الخشن أو حدوث تجاعيد في جلد الثدي.

قد يحدث انعكاسات في حلمة الثدي لدى المرأة المصابة.

في بعض الحالات يتم ظهور بعض القشور والطفح الجلدي في الثدي وحول الحلمات.

الشعور بالرغبة في الحكة في الثدي.

في بعض الأحيان النادرة قد تشعر المرأة بوجود بعض الآلام والأوجاع في الثدي.

عوامل خطر الإصابة بسرطان الثدي

هناك مجموعة من العوامل التي قد تزيد من فرص الإصابة بسرطان الثدي، حيث أنه هذه العوامل عندما تتواجد في الجسم لدى المرأة تزيد من الإصابة بسرطان الثدي، ويذكر موقع المواطن هذه العوامل كالتالي:

النوع، حيث أنه يمكن أن يصيب الرجال ولكن نادرًا هذا ما يحدث، لأنه يصيب النساء أكثر.

العمر من أكثر عوامل الإصابة شيوعًا حيث يصيب السيدات فوق سن ال ٥٥ عام.

الوراثة أيضًا من هذه العوامل حيث وجود فرد في العائلة قد تمت إصابته من قبل بسرطان الثدي فقد يكون هناك نسبة كبيرة في إصابة الأبناء بالمرض.

عدم حدوث حمل أو تأخر حدوثه لبعد سن 30 عام قد تزداد نسبة الإصابة لدى المرأة.

إذا لم تقوم المرأة بإرضاع طفلها طبيعيًا فإن قد يزيد المرض لديها.

في حالة بلوغ الفتيات في سن مبكرة قبل 12 سنة يزيد هذا من نسبة الإصابة.

التأخر في انقطاع الدورة الشهرية بعد سن ال 55 عام.

التعرض إلى بعض أنواع العلاج بالأشعة أو العلاج الهرموني أو استخدام وسائل منع الحمل الهرمونية بشكل مفرط.

في حالة التعرض للعلاج الإشعاعي في عمر مبكر من قبل الفتيات (قبل الثلاثين).

في حالة وجود إصابة سابقة بأورام خبيثة في الثدي أو بعض أنواع الأورام الحميدة في الجسم بشكل عام يزيد من فرص الإصابة بالمرض.

من يعاني من السمنة، وعدم ممارسة الرياضة.

في حالة الإفراط من تناول الكحوليات.

مضاعفات مرض سرطان الثدي

في حالة إهمال المرض أو عدم اكتشاف مبكرًا يتم التعرض إلى بعض المضاعفات ومنها:

تتعرض المرأة إلى تقرحات والتهابات في الجلد.

التعرض إلى تكاثر في الخلايا السرطانية مما يقلل من نسبة الشفاء.

انتشار الورم في أنحاء من الجسم مما يصيب الجسم أنواع أخرى من السرطان مثل الكبد أو الرئة.

تدهور صحة وحالة المريض.

الشعور بالتعب والإعياء.

في بعض الحالات يؤدي سرطان الثدي إلى الوفاة.

علاج سرطان الثدي

بعد معرفة اعراض مرض سرطان الثدي بالتفصيل فإن هناك علاجات مختلفة في هذا الأمر يتم تحديدها من خلال حالة المريض ودرجة حدتها أو شدتها ويتم تحديد طريقة العلاج من قبل الطبيب المعالج للحالة، ومن هذه العلاجات:

العلاج الكيميائي والبيولوجي.

العلاج الإشعاعي.

العلاج الهرموني.

العلاج من خلال الجراحة.

العلاج الموجه.

ذات صلة :





المزيد

شارك الخبر