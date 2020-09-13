اعراض نقص فيتامين دال الشديد

فيتامين دال أحد الفيتامينات الهامة لصحة الجسم والعظام وقد يبحث البعض عن اعراض نقص فيتامين دال الشديد عند النساء لمحاولة تشخيص الحالة وعلاجها بشكل جيد لكي لا يؤثر على الجسم.

فيتامين دال

يعتبر فيتامين دال من أهم الفيتامينات بالجسم فهو أحد الأشياء التي تلعب دور هام في الحفاظ على أجهزة الجسم بشكل عام.

وأول شيء يمكنك الحصول منه على فيتامين دال هو أشعة الشمس فهي أحد الأشياء الطبيعية الهامة التي تعمل على إمداد الجسم بما يحتاجه من فيتامين دال إضافة لذلك فإن هناك الكثير من العناصر الغذائية التي تحتوي على فيتامين دال ومنها الأسماك الدهنية ومنتجات الألبان ولكن يكون من الأمور الصعبة الحصول على الكمية الكافية من فيتامين دال من الأطعمة المختلفة وحدها.

ولذلك عند حدوث نقص في معدلات فيتامين دال فإن الطبيب قد يوصي بضرورة تناول المكملات الغذائية الطبية التي تحتوي على فيتامين دال لكي يتم تعويض النقص في فيتامين دال بجسم المريض.

ومن الجدير بالذكر أنه إذا كنتي تعاني من أعراض نقص فيتامين دال الشديد عند النساء يجب عليك التوجه إلى الطبيب بشكل مباشر لكي تحصل على العلاج المناسب لحالتك الصحية قبل أن تتطور وتسبب مضاعفات نقص فيتامين دال في الجسم.

وعلى ذلك سوف نوضح لكم من خلال هذا المقال على موقع المواطن اعراض نقص فيتامين دال الشديد عند النساء وعلاجه وذلك في السطور القادمة.

اعراض نقص فيتامين دال الشديد عند النساء

هناك عدة أعراض هامة قد تظهر على المرأة مما يدل على نقص فيتامين دال الشديد لديها واهم هذه الأعراض ما يلي:

حدوث اضطراب في الذاكرة

إذا كان الشخص يعاني من نقص شديد في فيتامين دال في الجسم فهذا يمكن أن يعرض المريض إلى حدوث اضطرابات في العقل قد تؤثر بشكل كبير على الذاكرة ويمكن أن تؤدي للإصابة بالخرف عند الأشخاص الكبار في العمر وقد يؤثر ذلك على تفكير الشخص وسلوكه المعتاد بشكل كبير.

ومن أهم الأمراض التي تنتج عن ضعف واضطراب الذاكرة خصوصًا لدى كبار السن مرض الزهايمر الذي يعتبر أحد أشكال النسيان أو الخرف الناتجة عن نقص فيتامين دال بالجسم.

زيادة العدوى والالتهاب

نقص فيتامين دال قد يؤدي إلى حدوث نقص في معدل المناعة في جسم المريض وذلك يعتبر من الأمور التي تزيد فرص الإصابة بالعدوى أو الالتهابات إضافة إلى زيادة فرص الإصابة بالأمراض في الجهاز التنفسي الخاص بالمريض.

فقد يصاب المريض نتيجة لتناقص المناعة بنوبات الربو والحساسية وعند الحفاظ على مستويات فيتامين دال أو ضبطها للمعدل المناسب في الجسم فقد يؤدي ذلك إلى زيادة كفاءة المناعة بشكل كبير ويؤدي إلى تقليل فرص الإصابة بالأمراض المناعية المختلفة.

الإصابة بأمراض القلب

من ضمن اعراض نقص فيتامين دال الشديد عند النساء الإصابة بنوبات القلب أو حدوث فشل في القلب أو حدوث مشاكل في الشرايين الطرفية أو الإصابة بالسكتات الدماغية.

وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى حدوث مضاعفات نتيجة لذلك كالإصابة بارتفاع ضغط الدم أو الإصابة بمرض السكر نتيجة لذلك.

حدوث ألم والتهاب في العظام

فيتامين دال له دور هام جدًا في تقوية العظام بالإضافة إلى تأثيره الجيد على العضلات كما أنه يعتبر من العناصر المضادة للالتهاب وحدوث نقص في فيتامين دال لدى الشخص قد يؤدي إلى مضاعفات مثل الإصابة بالكسور أو انخفاض في كتلة العظام لدى المريض.

ويمكن أيضًا أن يؤدي نقص فيتامين دال إلى الإصابة بالتهاب المفاصل وقد يؤدي ذلك لهشاشة العظام أو انكسارها في بعض الأحيان.

أسباب نقص فيتامين دال لدى النساء

توجد العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى إصابة المرأة بنقص فيتامين دال بشكل كبير في الجسم مما يستلزم معه علاج هذه الحالة حتى تعود مستويات الفيتامين للمعدلات الطبيعية ومن أهم هذه الأسباب ما يلي:

قد تزيد فرص الإصابة بنقص فيتامين دال لدى النساء الحوامل ولكن قد يتم تعويض ذلك تلقائيًا من خلال الجسم الذي يغذي جسد المرأة والجنين بالفيتامين اللازم.

ذوات البشرة السمراء أكثر عرضة من غيرهم لإصابة بنقص فيتامين دال في الجسم بسبب صبغة الميلانين التي تتواجد في بشرتهم وتعيق امتصاص فيتامين دال بشكل طبيعي.

قلة امتصاص فيتامين دال من الأمعاء نتيجة لوجود التهاب في الجهاز الهضمي لدى المرأة مثل التهاب الأمعاء وغيرها.

نقص العناصر الغذائية التي تحتوي على فيتامين دال في النظام الغذائي المتبع من المرأة مما يؤدي إلى تناقص فيتامين دال في الجسم.

عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل كافي مما يؤدي إلى عدم الحصول على الفيتامين بشكل طبيعي.

زيادة الدهون في جسم المرأة مما يؤثر عليها بشكل سلبي ويقلل من معدلات فيتامين دال في الجسم.

علاج نقص فيتامين دال

إذا كانت المرأة تعاني من اعراض نقص فيتامين دال الشديد عند النساء فقد تستوجب حالتها تناول العلاج المناسب لنقص فيتامين دال حيث أن هذا الفيتامين يتواجد في أنواع قليلة من الأطعمة إضافة إلى أن التعرض للشمس لا يعوض لجسم عن فيتامين دال بنسبة كافية وعلى ذلك يكون العلاج كالتالي:

إذا كان نقص فيتامين دال أقل من 10 نانو جرام لكل ملي فقد يوصي الطبيب بتناول حوالي 50,000 وحدة من الفيتامين كل أسبوع وحتى 8 أسابيع كحد أقصى.

في حالة النقص المتوسط قد يوصي الطبيب بجرعة قليلة ولفترة أقصر.

بعد القيام بعلاج النقص يتم تناول جرعات تثبيتيه لفيتامين دال بشكل يومي يقوم بتحديدها الطبيب المعالج.

لكي تزيد نسبة امتصاص فيتامين دال يتم تناوله بعد الوجبات التي تحتوي على الدهون.







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