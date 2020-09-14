اعلى جبل في العالم

توجد بعض الجبال المصنفة ضمن قائمة اعلى جبل في العالم ولكن من أهم هذه الجبال جبل إيفرست فهو يعتبر أعلى قمة جبلية في أنحاء العالم نظرًا لارتفاعه الشديد مقارنة بغيره.

اعلى جبل في العالم

يعتبر اعلى جبل في العالم هي قمة جبل إيفرست الذي يقع في منطقة جبال الهيمالايا حيث أن ارتفاعه يصل إلى حوالي 8850 متر ولكن توجد بعض الحقائق العلمية التي تؤكد أن هذه القمة للجبل ليست قريبة بشكل كبير للسماء.

وإن تم قياس ارتفاع جبل إيفرست بداية من مستوى سطح البحر فسوف نجد أنه أعلى قمة في العالم حيث يصل ارتفاعه بداية من سطح البحر لحوالي 9000 متر وفي الحقيقة فإن هذا القياس يمكن أن يختلف إن تم قياس الجبل بداية من قاع البحر أو بداية من مركز الأرض نفسه

وما يتحكم في هذا الأمر هو شكل الكرة الأرضية فعند الاقتراب من خط الاستواء يكون سطح الأرض مرتفع قليلاً مقارنة بغيره من مناطق الأرض الأخرى إضافة إلى أن السطح الخارجي للأرض يظهر مرتفعًا قليلاً عن وسطها.

وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال على موقع المواطن أهم المعلومات عن اعلى جبل في العالم وذلك في السطور القادمة.

جيولوجيا جبل إيفرست

جبل إفرست من الجبال المميزة التي تتكون من مجموعة من الطبقات الصخرية متعددة الأنواع تسمى بالصخور المغتربة وهي عبارة عن عدة صخور منطوية على نفسها فإن نظرنا إلى الجزء العلوي من الجبل فسوف نجد أن الطبقات التي تتواجد بها عبارة عن طبقات رسوبية تكونت من بقايا قاع بحر تيثس.

لكن إن نظرنا إلى الطبقات السفلى للجبل فسوف نجدها مكونة من صخور متحولة بالإضافة غلى صخور نايس ويلعو الطبقة السفلية للجبل بشكل مباشر صخور مكونة من مادة الجرانيت أما في أسفل هرم الجبل ذاته نجد بناء واضح كثيرًا مكون من الحجر الجيري.

المناخ المميز لجبل إيفرست

المناخ في جبل إيفرست متنوع طوال العام فسوف تجد أن درجة الحرارة بجبل إيفرست قد تصل إلى 19 درجة مئوية في شهر تموز لكن إذا وصلنا لشهر كانون الثاني فتكون الحرارة فيه حوالي 33 درجة مئوية ولكنها قد تنخفض في بعض الأوقات لتصل إلى حوالي 60 درجة مئوية.

ومن الجدير بالذكر أن حالة الجو في جبل إفرست يمكن أن ترتفع ويمكن أن تنخفض بشكل مفاجيء وقد يتعرض الجبل لعواصف شديدة قد تتعدى سرعتها حوالي 160 كيلو متر لكل ساعة.

الحياة في جبل إيفرست

نظرًا لأنه اعلى جبل في العالم فيكون من الصعب أن تتواجد حياة نباتية أو حيوانية على القمة أو بالقرب منها إلا أن هناك بعض أنواع الحيوانات التي تسكن في المناطق المنخفضة من الجبل ومنها الدبة السوداء ونمر الثلج والأيل المسكي والباندا الأحمر والقطاس البري.

إضافة إلى ذلك فهناك عدد من الذئاب واللنغور الرمادي وطهر الهيمالايا كما أن هناك بعض النباتات التي تنمو في أسفل الجبل منها نبات الصنوبر ونبات الخيزران ونبات القضبان ولكن إذا نظرنا إلى المناطق العلوية من الجبل فسوف نجد أنها خالية من النباتات وذلك عند ارتفاع 5.750 فما أعلى.

ترتيب أعلى جبال العالم

بالرغم من أن جبل إيفرست مصنف على أنه اعلى جبل في العالم إلا أن هناك بعض القمم الأخرى التي لا تقل أهمية عن جبل إفرست والتي يجب ان نوضحها ترتيبًا بناء على ارتفاعها وهي كالتالي:

جبل إيفرست

كما ذكرنا من قبل فإن جبل إيفريست هو اعلى جبل في العالم وهو يقع جنوب قارة أسيا وهو جزء من جبال الهيمالايا ويبلغ ارتفاعه حوالي 8850 متر بداية من مستوى سطح البحر.

قمة جبل كي 2

يعرف هذا الجبل باسم جبل سيفاج يتواجد على حدود باكستان والصين ويصل ارتفاع أعلى قمة به إلى حوالي 8611 متر بداية من مستوى سطح البحر ومن الجدير بالذكر أنه من الجبال الصعبة من حيث إمكانية تسلقها وذلك يرجع إلى ما يحدث به من انهيارات ثلجية.

جبل كانغشينجونغا

هذا الجبل من الجبال التي تتواجد بين الهند ومدينة نيبال وقد تم تسميته بالكنوز الخمسة الثلجية لأنه يتكون من خمس قمم وارتفاع هذه القمم يصل إلى حوالي 8586متر بداية من سطح البحر.

قمة جبل وستو

يقع جبل وستو في منطقة نيبال وارتفاع هذا الجبل يصل إلى حوالي 8516 متر عن مستوى سطح البحر وهو من الجبل التي يصعب كثيرًا تسلقها ولا يمكن الوصول إلى قمة الجبل إلا من خلال فريق كامل ومجهز لذلك الأمر فيستحيل التسلق الفردي لهذا الجبل مطلقًا.

جبل مالكو

يعتبر هذا الجبل أحد القمم بجبال الهيمالايا يقع بين نيبال ومنطقة التبت بالصين وقد يصل ارتفاعه إلى حوالي 8463 متر من سطح البحر.

جبل تشو أويو

يقع هذا الجبل بين نيبال والصين وهو مصنف رقم 6 من حيث الارتفاع بين أعلى القمم في العالم فارتفاعه يصل لحوالي 8188متر عن سطح البحر.

جبل داولاغيري ون

يتواجد هذا الجبل في منطقة داولاغيري التي توجد بشمال نيبال وارتفاعه يصل لحوالي 8167 متر من مستوى البحر.

جبل ماناسلو

يقع بمنطقة نيبال وهو إحدى جبال الهيمالايا ويصل ارتفاعه إلى حوالي 8163 متر من مستوى البحر ومصنف من ضمن أصعب الجبال من حيث إمكانية تسلقه.

جبل نانكا بربت

يوجد هذا الجبل في باكستان وهو ضمن مجموعة جبال الهيمالايا وارتفاعه يصل إلى حوالي 8126 متر من مستوى البحر.

قمة جبل أنابورنا

يوجد هذا الجبل في شمال منطقة نيبال ويصل ارتفاع هذا الجبل لحوالي 8091 متر ويعتبر من الصعب تسلقه وهو أحد الجبال التي كانت السبب في وفاة عدد كبير من المتسلقين.







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